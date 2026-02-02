Martín Llaryora busca rival local para el 2027 en Córdoba

Por su parte, el fragmento político contuvo un claro señalamiento al ala opositora que estuvo presente en el sur cordobés, entre quienes destacaron el senador Luis Juez, el ex diputado Rodrigo de Loredo y el diputado libertario Gabriel Bornoroni.

Llaryora enojado P Martín Llaryora y un rumbo fijo al 2027.

Martín Llaryora con rivales definidos

Respecto a estos últimos, Llaryora dedicó algunos minutos de su discurso de más de dos horas con críticas concretas. En especial, el gobernador condenó el “bloqueo” legislativo a la incorporación de drones para el Ministerio de Seguridad, que el arco opositor frenó por presuntas irregularidades de precios.

Para mí recibieron una orden que dice…¡Mirá cómo viene este gobierno, mirá lo bien que viene en las encuestas! y los mandaron a obstruir. Están jugando con la vida de la gente. Uno se acostumbró a las falsas denuncias, calumnias e injurias…videos de Inteligencia Artificial falsos…, aseguró Llaryora. Para mí recibieron una orden que dice…¡Mirá cómo viene este gobierno, mirá lo bien que viene en las encuestas! y los mandaron a obstruir. Están jugando con la vida de la gente. Uno se acostumbró a las falsas denuncias, calumnias e injurias…videos de Inteligencia Artificial falsos…, aseguró Llaryora.

Esas declaraciones estuvieron directamente apuntadas contra Juez y De Loredo, quienes participan de las decisiones del bloque opositor local y aspiran a la candidatura a la gobernación de cara al 2027. Ambos dirigentes fueron derrotados por el armado del oficialismo en el 2023, tanto en la gobernación como en la intendencia de Córdoba capital.

Quien zafó de una crítica distinguible fue el diputado libertario Bornoroni, otro de los que guarda aspiraciones para quedarse con el control del Centro Cívico en dos años. Algo que habría formado parte del cálculo del gobernador, quien evitaría un enfrentamiento directo con el oficialismo nacional como estrategia para una división de sus contrincantes.

Juez De Loredo 3P.jpg Rodrigo de Loredo y Luis Juez.

Qué dicen en la oposición

Una vez finalizado el discurso de Llaryora, los referentes de la oposición local se dispusieron a responder vía prensa y redes sociales. Con un discurso común de “fin de ciclo”, tanto De Loredo como Juez criticaron los señalamientos del gobernador y destacaron el agotamiento de la administración peronista.

"Nunca encontré un gobernador tan histérico, tan desubicado, tan fuera de foco", apuntó Juez sobre el discurso oficial a La Voz. En ese sentido, De Loredo aseguró en redes que el gobernador tiene “miedo” a un frente común en la oposición junto a La Libertad Avanza.

Por su parte, Bornoroni no quiso quedar fuera del lote de contrincantes y criticó los dichos del gobernador. “Quiere parecerse a Milei pero es una copia barata. Los cordobeses la tienen clara”, anticipó el libertario.

