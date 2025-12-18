Martín Llaryora amputó el déficit por jubilaciones que lo anclaba

Desde el Centro Cívico se habló de una maniobra de redistribución ante la falta de respuesta de la Casa Rosada. El riesgo de pasar un nuevo año bajo reclamos pero viendo escasos recursos podría conducir a la administración de Llaryora a un bloqueo virtual, sin posibilidad de desarrollar el plan de obras y otras gestiones tangibles pensando en un periodo de reelección en el 2027.

Sobre esa proyección, Llaryora obtuvo además su Presupuesto 2026. El mismo fue aprobado por una cifra total de $11.882.276.961.000, casi 12 billones de pesos, un 18% nominal más que en 2025 y un 3,76% real sumando la inflación.

Martín Llaryora Ingresos Brutos P

Desplante opositor

Mientras tanto, la oposición provincial en la Legislatura apuntó al rechazo de los proyectos oficiales señalando la avanzada que el Gobierno provincial ensayó para poder acomodar sus números. Según algunos sectores, la excusa del incumplimiento de Nación no sería suficiente justificativo para elevar los montos de aportes, además de un guiño falso a los privados que siguen aportando a una gran presión fiscal provincial.

