CÓRDOBA. Finalmente, el gobernador de Córdoba Martín Llaryora logró quitarse gran parte del déficit de jubilaciones que ancló a su gestión hasta ahora. Con una intensa sesión en la Legislatura cordobesa, el oficialismo pudo empujar un paquete de medidas que incluyó el Presupuesto 2026, con clara orden de acomodar el campo para un año que puede ser incluso más austero que el que termina.
REFORMA
Martín Llaryora amputó el déficit por jubilaciones que lo anclaba
El cordobés Martín Llaryora logró reformar el esquema jubilatorio. Lo hizo subiendo aportes con escala y eliminando la carga del sector privado.
Bajo esa previsión, Llaryora avanzó con una reforma agresiva del balance de la Caja de Jubilaciones, que hasta ahora había generado un hueco enorme de recursos por la falta de financiación del Gobierno nacional. El dinero, que por ley debía ser enviado por Casa Rosada, no llegó en los montos necesarios durante los últimos años más que una reparación simbólica de 60.000 millones de pesos acordados a mediados del 2025, cuando la deuda estimada ascendería al billón.
Con ese rojo comiendo casi literalmente sus oportunidades de gestión, Llaryora decidió avanzar. Entre lo más destacado de lo sancionado por la Legislatura estuvo la suba de los aportes que los estatales cordobeses deberán hacer para mantener su caja en un porcentual abierto de entre el 2% y el 8%, la inclusión de un adicional del 82% para jubilados por debajo de 1.300.000 pesos (60.000 personas), la instrucción para un reclamo a Nación por la financiación estimada en 30.000 millones mensuales y la declaración de la emergencia previsional que faculta al Gobierno a realizar cambios a necesidad.
Martín Llaryora y el monstruo previsional
Para el oficialismo, la justificación para los cambios fue la concentración salarial de algunos sectores de jubilados con altos niveles de haberes. Entre pocas áreas se repartía la gran mayoría de los recursos asignados, revelando un fuerte desbalance del funcionamiento de la Caja que terminaba siendo financiada por el sector privado con mayores impuestos.
Por esto último se resolvió un aumento de los aportes con movilidad en base a las proyecciones de haberes superiores. Los sectores mejor acomodados en materia salarial deberán afrontar un pago mayor para sostener a sus jubilados y pensionados, como es el caso de empleados judiciales, bancarios, de EPEC y municipales.
Desde el Centro Cívico se habló de una maniobra de redistribución ante la falta de respuesta de la Casa Rosada. El riesgo de pasar un nuevo año bajo reclamos pero viendo escasos recursos podría conducir a la administración de Llaryora a un bloqueo virtual, sin posibilidad de desarrollar el plan de obras y otras gestiones tangibles pensando en un periodo de reelección en el 2027.
Sobre esa proyección, Llaryora obtuvo además su Presupuesto 2026. El mismo fue aprobado por una cifra total de $11.882.276.961.000, casi 12 billones de pesos, un 18% nominal más que en 2025 y un 3,76% real sumando la inflación.
Desplante opositor
Mientras tanto, la oposición provincial en la Legislatura apuntó al rechazo de los proyectos oficiales señalando la avanzada que el Gobierno provincial ensayó para poder acomodar sus números. Según algunos sectores, la excusa del incumplimiento de Nación no sería suficiente justificativo para elevar los montos de aportes, además de un guiño falso a los privados que siguen aportando a una gran presión fiscal provincial.
