Jubilaciones: El nuevo cálculo de haberes que promete orden y genera incertidumbre

¿Cuándo conviene jubilarse con el nuevo sistema de haberes?

El abogado previsional Christian D’Alessandro mencionó que con el índice combinado actual, en contextos de alta inflación, jubilarse en el mes exacto en que se actualiza el índice es clave. Si el trabajador inicia el trámite en los meses posteriores, su haber inicial queda atrasado frente a la suba real de los salarios.

En palabras del especialista: “Conviene jubilarse en el mes donde se actualiza el índice, porque si vos te jubilás en los meses sucesivos, te queda un haber más bajo.”

¿Qué pasa con quienes ya cumplieron los requisitos de edad y aportes?

La abogada previsional Elsa Rodríguez Romero profundizó esa advertencia con un ejemplo concreto. Si una persona que cesó su actividad en marzo de 2025 cumple la edad en noviembre y quiere jubilarse ese mes, su remuneración promedio para calcular el haber sería de $100.

Pero si espera a diciembre —cuando se actualiza la movilidad— ese promedio subiría a $105,70, lo que impactaría directamente en un haber inicial más alto.

Jubilaciones: el Senado desafía al Gobierno con un proyecto para subir haberes e inflación

Es decir que, aun cuando un trabajador cumplió con todos los requisitos legales, el propio sistema lo empuja a especular con la fecha para no perder plata. Una situación que evidencia las distorsiones del esquema vigente.

¿Por qué este cálculo de haberes sigue generando inequidades?

D’Alessandro recordó que la ley de movilidad jubilatoria vetada por el presidente Javier Milei incluía una corrección al artículo 2 de la Ley 26.417. Sin embargo, como el proyecto fue derogado en su totalidad pese a haber sido aprobado por ambas cámaras, esa corrección nunca se implementó.

La consecuencia es que el índice combinado continúa funcionando con un delay que perjudica especialmente a quienes se jubilan en meses posteriores al ajuste trimestral.

Por eso, el especialista reclama una modificación de fondo, actualización mensual del índice, adecuándolo a la dinámica de la movilidad. Según su análisis, solo así se evitaría la pérdida de haberes por el desfasaje inflacionario.

