Golpe a una red criminal de alto nivel: Cayó uno de los narcos más pesados de Santa Fe

image El allanamiento de 2023 en el que se secuestraron tres avionetas de la banda de Bilbao.

Sin embargo, los trabajos de inteligencia sobre el grupo se habían iniciado el 24 de agosto de 2020. Ese día, tras una persecución policial, se accidentaron y murieron dos individuos que iban a bordo de una camioneta que, supuestamente, se dirigía a buscar droga arrojada desde una avioneta en un campo cercano a la localidad de Cañada de Gómez. Uno de los teléfonos dejó a las claras las evidencias, lo que permitió profundizar la pesquisa.

El clan Bilbao

A partir de lo comentado por la Fiscalía, el clan encabezado por Brian operó desde abril de 2019 hasta la actualidad y contaba con alrededor de 23 integrantes, todos en calidad de miembros y ya procesados, relacionados a las actividades de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, para lo cual utilizarían aeronaves que permitieran el traslado por rutas no autorizadas y lugares clandestinos para el aterrizaje.

Otro eslabón clave de la estructura es Pablo Javier Raynaud, detenido el 14 de julio en el barrio porteño de Belgrano y asociado a los campos donde se registraron aterrizajes de avionetas con narcóticos.

La causa ya cuenta con varios detenidos, incluyendo a pilotos, testaferros y colaboradores como un abogado y exgerentes comerciales.

Sin embargo, siguen prófugos la pareja de Bilbao, Paola Vanesa Acuña, y su hijastro, Yoel Denis Aragón, ambos presuntos testaferros.

El reparto funcional de los miembros sería así:

* Brian Walter Bilbao (alias 'El Negro' o 'Paturuzec'): tendría un rol mayor en relación a los demás; es quien organiza en mayor medida las operaciones de tráfico ilícito de estupefacientes y lavado de activos.

image Brian Bilbao.

* Pablo Javier Raynaud: quien pone a disposición de la organización los medios materiales necesarios para el desarrollo de los fines criminales al aportar sitios donde desplegar las maniobras. A su vez, mediar en la adquisición de aeronaves y del instrumental necesario para su utilización.

* Blas Santos, Maximiliano Javier Martínez, Mariano Miguel Zubiría y Ángel Ramón Narvay (todos imputados): su rol es la manipulación y transporte de estupefacientes, monitoreo de rutas y caminos alternativos para evadir controles policiales y coordinar la recepción de los cargamentos, así como actuar de prestanombres y/o administradores de los bienes de Brian Bilbao, e integrar distintas sociedades que estarían bajo su control.

Idéntica situación se habría verificado respecto de Javier Cacciagioni, Mauricio Aranda, Hernán Morales, German Urán y Darío Claudio Di Mare. A este último y Waldo Bilbao, con Yoel Denis Aragon, Paola Vanesa Acuña, Mariana Rita Martínez, Guadalupe Torres Servín y Lorena Luz Micaela González, la fiscalía los acusa de haber administrado bienes de origen ilícito propiedad de Brian Bilbao y su grupo familiar.

* Juan Alberto Tomás Clerici y Juan Manuel Gómez Orrego: a ambos les imputaron oficiar de pilotos de las aeronaves utilizadas para el ingreso de droga al país, con asistencia de Santiago Arbelaez Zapata, David Urtado Osorno, Wilmer Bolivar Cano y Julián David Correa Posso, quienes luego presuntamente trasladaban los estupefacientes a los lugares de almacenamiento y comercialización.

Avioneta narco

En el armado de un rompecabeza con muchas piezas de por medio, en la mañana de este martes detectaron una avioneta accidentada en la zona de Arequito, donde Gendarmería encontró un paquete con cocaína.

Ante esto, las autoridades evalúan si el hallazgo tiene lazos con los vuelos narcos encontrados días atrás que derivaron en la detención del rosarino.

Los investigadores sospechan que la avioneta habría formado parte de una cadena de vuelos clandestinos usados para el tráfico de cocaína entre Santa Fe y Buenos Aires, una modalidad que preocupa a las autoridades por su reiteración en rutas rurales poco transitadas.

image La aeronave fue encontrada en la mañana de este martes por un vecino que dio aviso a Bomberos y a la Policía.

