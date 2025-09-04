Narcotráfico: Esteban Alvarado bajo sombra de la Justicia (¿cuánto peso tiene en Rosario?)

En cambio, César Patricio López Coronel (44), Nahuel Yamil Clavero (32) y Lucas Fabián González (32) fueron condenados a penas de 9 y 8 años respectivamente de prisión efectiva por extorsión y lesiones leves agravadas por uso de arma de fuego, en calidad de coautores.

Por su parte, la fiscal, Marisol Fabbro, señaló que el ataque fue parte de una maniobra para tomar control del inmueble, utilizado luego para guardar vehículos adquiridos con dinero ilícito.

Nuevo interrogante por Esteban Alvarado

La primera condena que tuvo Alvarado en su largo prontuario penal fue, justamente, por el robo de automóviles, delito con el que inició su carrera criminal en Rosario. Luego fue arrestado por un fiscal de San Isidro por formar parte de un grupo llamado "La banda de los rosarinos", que robaba autos en el conurbano norte de la provincia de Buenos Aires para reducirlos en talleres locales.

Esteban Lindor Alvarado fue condenado a prisión perpetua poco después de aquél hecho de la balacera al taller, por varios delitos como homicidios, amenazas, abuso de arma, lavado de activos y por ser considerado jefe de una asociación ilícita.

Ese mismo año fue sentenciado a 15 años de cárcel por primera vez por la Justicia Federal, en una causa por el transporte de 500 kilo de marihuana de Rosario a la Patagonia que eran llevados en un camión que, luego se supo, pertenecía a una de las empresas de transporte que Alvarado tenía como parte de su trama empresarial "blanca", pero por medio de testaferros. Más tarde, también fue condenado por lavado de activos junto a su ex esposa, Rosa Capuano.

image La justicia rosarina en el centro de la escena por narcotráfico.

En ese sentido, la resolución judicial marca un nuevo capítulo en el historial de causas penales que involucran a Alvarado, una de las figuras más resonantes del crimen organizado en Rosario que está preso en el penal federal de Ezeiza por una condena a prisión perpetua por un crimen, lavado y balaceras.

Mientras sus tres subordinados comenzarán a cumplir largas condenas, él vuelve a quedar libre de cargos en este expediente, bajo la sombra de una justicia que no siempre logra desentrañar las cadenas de mando criminales.

