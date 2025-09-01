Voto blando achicado y núcleo duro desanimado: Lo que dicen las encuestas que lee Milei

"Hay un núcleo oficialista desanimado, golpeado. Se perdió la esperanza", afirmó. El origen de ello sería por factores económicos. Mencionó como ejemplo las elevadas tasas de interés, que complican la refinanciación de algo tan cotidiano como las deudas con tarjetas de crédito.

Intención de voto

La combinación entre la perforación del voto blando y un núcleo duro más desmotivado tendría como saldo un retroceso de la intención de voto de LLA a nivel nacional.

En las estimaciones de Mayol, lo que meses atrás oscilaba entre el 40 y el 45% hoy lo hace entre el 35 y el 40%. "Si las elecciones hubieran sido en marzo, habrían obtenido un mejor resultado", dijo.

Entrevista a Juan Mayol:

Embed - Alerta: Caputo vende dólares ¿Y ahora, cómo sigue? | Claudio Zlotnik #SerruchoEconómico

Según Aurelio, a nivel nacional, el oficialismo recoge una intención de voto de 37%, que se estira al 40% una vez proyectados los indecisos.

En cualquier caso, LLA lidera la intención de voto, pero con una brecha que se viene acortando. En los números de Aresco Fuerza Patria aparece sólo 6 puntos detrás de los libertarios.

Pero antes del 26/10, día de las legislativas nacionales, está el 07/09, cuando se disputará la elección desdoblada de la provincia de Buenos Aires.

Para Mayol, este resultado podría influir en el comportamiento de los electores en octubre. Es lo que se especula: que la elección de este domingo funcione como una suerte de PASO que luego determine reacomodamientos en octubre que puedan inclinar la balanza en un sentido o en el otro. En definitiva, si la elección nacional en el principal distrito terminará corrigiendo el resultado del 07/09.

Voto en PBA

Según los datos de Opinaia, cerrados antes de que se iniciara el debate público sobre el caso de las supuestas coimas, la legislativa bonaerense se presentaba como "una elección cerrada", con una paridad entre los libertarios y el peronismo, con una leve ventaja de este último.

Aresco coincide: le otorga una ventaja de 2 puntos a Fuerza Patria que, merced al error estadístico, podría ampliarse a 7 puntos; pero, de la misma forma, podría revetirse y darle a LLA una victoria por 3 puntos.

Esos números hablan de lo disputado que están los comicios bonaerenses. Nada que ver con Corrientes, en la que el domingo se eligió al gobernador y el candidato libertario quedó en un cómodo 4to puesto.

