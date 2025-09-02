Este lunes 1º de septiembre trascendió la polémica decisión del juez Civil y Comercial Federal Alejandro Patricio Maraniello, quien prohibió la difusión de supuestos audios de Karina Milei por manipulación y difusión de charlas privadas de la secretaria legal de la presidencia y otros funcionarios. En ese marco, el CM (Community Manager) de Sacachispas, aprovechó y se mofó del Gobierno.
EN X
La ácida chicana de Sacachispas a Karina Milei por los audios-gate
Luego de que el Gobierno le pusiera un freno a la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, el CM de Sacachispas deslizó una sutil chicana.
En medio de la polémica por los audios de Diego Spagnuolo, que mencionan presuntos pagos ilegales a funcionarios cercanos al presidente Javier Milei y a su hermana Karina, la Justicia Federal dictó una medida que prohíbe a medios y periodistas difundir ese material bajo el argumento de preservar la "privacidad institucional". La medida atenta contra el derecho a la información y la censura previa.
Los registros habían sido difundidos el viernes pasado (29/8) en el programa Data Clave de Carnaval Stream, a través de los periodistas Mauro Federico e Ivy Cángaro. Allí se reprodujeron audios que muestran a la hermana del Presidente hablando en tono coloquial sobre la necesidad de mantener la unidad en el oficialismo: "No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate", se escuchaba.
En contraposición, el Gobierno Nacional salió en respuesta de la difusión de audios y presentó un escrito. La denuncia judicial fue radicada bajo la violación a la Ley 25.520 de Inteligencia y quedó en manos del Juzgado Federal 12. Allí, el petitorio presentado por el Gobierno exige que "se tenga por formulada la denuncia penal contra quienes resulten responsables de la producción, manipulación y difusión de las grabaciones".
En el escrito judicial, también se reclamó la realización de allanamientos, los cuales estarían contemplados dentro del decreto 383/2025, que habilita a ejecutar allanamientos sin orden judicial, en línea con la estrategia del presidente Javier Milei de avanzar sobre quienes difundieron los audios vinculados a presuntas coimas.
La chicana de Sacachispas a Karina Milei
Fiel a su estilo "jodón", los responsables de la comunicación de Sacachispas aprovecharon este momento de fragilidad de la Administración Milei para publicar un tuit en referencia a los audios-gate.
Desde su cuenta oficial de X, el Lila publicó: "Le informamos a todos los medios deportivos que si el viernes no le ganamos a Acassuso, no podrán informar el resultado. Atte. El CM".
La ironía apuntó directamente contra la presentación judicial de Javier Milei para detener la difusión de los audios atribuidos a su hermana, en la previa del duelo contra Acassuso por la Primera B Metropolitana, programado para este viernes 5 de septiembre a las 15:30 horas.
No fue la primera vez que el club de Villa Soldati mezcló el humor y la política. Días atrás, en la previa de lo que terminó siendo empate 1-1 ante Brown de Adrogué, publicaron otra ocurrencia: "Nos desapareció el 3… Estos son los 11 para hoy. Vamos Lila",
Desde Sacachispas borraron el apellido del jugador número 3 de la formación oficial, bromeando con el "3%" que Diego Spagnuolo había atribuido a Karina Milei en los audios filtrados.
