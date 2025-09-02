La ácida chicana de Sacachispas a Karina Milei por los audios-gate

En el escrito judicial, también se reclamó la realización de allanamientos, los cuales estarían contemplados dentro del decreto 383/2025, que habilita a ejecutar allanamientos sin orden judicial, en línea con la estrategia del presidente Javier Milei de avanzar sobre quienes difundieron los audios vinculados a presuntas coimas.

La chicana de Sacachispas a Karina Milei

Fiel a su estilo "jodón", los responsables de la comunicación de Sacachispas aprovecharon este momento de fragilidad de la Administración Milei para publicar un tuit en referencia a los audios-gate.

Desde su cuenta oficial de X, el Lila publicó: "Le informamos a todos los medios deportivos que si el viernes no le ganamos a Acassuso, no podrán informar el resultado. Atte. El CM".

La ironía apuntó directamente contra la presentación judicial de Javier Milei para detener la difusión de los audios atribuidos a su hermana, en la previa del duelo contra Acassuso por la Primera B Metropolitana, programado para este viernes 5 de septiembre a las 15:30 horas.

Le informamos a todos los medios deportivos que si el viernes no le ganamos a Acassuso, no podrán informar el resultado.

Atte. El CM



Atte. El CM — Sacachispas (@SacachispasOK) September 2, 2025

No fue la primera vez que el club de Villa Soldati mezcló el humor y la política. Días atrás, en la previa de lo que terminó siendo empate 1-1 ante Brown de Adrogué, publicaron otra ocurrencia: "Nos desapareció el 3… Estos son los 11 para hoy. Vamos Lila",

Desde Sacachispas borraron el apellido del jugador número 3 de la formación oficial, bromeando con el "3%" que Diego Spagnuolo había atribuido a Karina Milei en los audios filtrados.

