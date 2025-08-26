Elon Musk financia la defensa de Tommy Robinson, incorrecto de la ultraderecha británica

“Expresamos nuestra más sincera gratitud a Elon y a su equipo por su inesperada y generosa ayuda en estos casos”, añadieron en el comunicado. “Tommy está inmensamente agradecido por su apoyo, que fue una completa sorpresa”, agregaron.

Claramente, la figura de Robinson ha sido vanagloriada en el último tiempo por el ala dura republicana. De hecho, el congresista republicano Paul Gosar viajó a Londres para respaldar a Robinson en persona, mientras que el hijo del presidente Donald Trump, Donald Trump Jr., lo ha elogiado numerosas veces.

En ese sentido, el heredero del presidente Trump ha declarado que el arresto de Robinson representa un retroceso en libertades civiles, utilizando el número “1776” como referencia simbólica a la independencia y libertad, y ha advertido que en Estados Unidos podría repetirse una historia similar, si acaso retornan los demócratas.

Razón #1776 para el Brexit original. No dejen que Estados Unidos siga esos pasos Razón #1776 para el Brexit original. No dejen que Estados Unidos siga esos pasos

Tommy Robinson en gratitud con Elon Musk, hermano de la ultraderecha

Tommy Robinson, cofundador del partido supremacista británico English Defense League (ya desaparecido), fue encarcelado en 2024 tras violar una orden judicial impuesta por sus reiteradas calumnias y difamaciones en redes sociales contra un escolar refugiado sirio llamado Jamal Hijazi.

Jamal Hijazi, el joven sirio, llegó al Reino Unido con su familia bajo un programa de reasentamiento de refugiados procedentes de Siria, en octubre de 2016. El asilado sirio fue grabado en un ataque en el patio del colegio Almondbury Community School en Huddersfield, West Yorkshire, donde un compañero lo sometía al estilo “waterboarding”: sujetándolo por el cuello y tirándole agua en la boca mientras lo arrastraba al suelo.

Después de que dicho video se viralizara, Tommy Robinson publicó dos videos en Facebook en los que acusaba falsamente a Jamal de haber agredido previamente a niñas inglesas, afirmando que “no era inocente” y que “violentamente atacaba a niñas jóvenes inglesas en su escuela”.

Según la Justicia británica, tales afirmaciones, vistas por casi un millón de personas, eran falsas y causaron un gran daño en el honor del refugiado sirio.

De hecho, la difamación de Jamal provocó que la familia del joven recibiera amenazas de muerte, lo que los ibligó a desplazarse dentro del país. Incluso, Jamal tuvo que dejar la escuela y la situación lo impactó a nivel psicológico.

image El popular militante de la ultraderecha, se hizo conocido en Reino Unido por organizar protestas antisilámicas.

Finalmente, la justicia falló a favor de Jamal en el juicio por difamación en 2021, a la vez que le otorgó £100,000 en compensación y dictó una orden judicial (injunction) para que Robinson no repitiera dichas acusaciones. También se le exigió pagar los costos del proceso, estimados en cientos de miles de libras.

En abril de 2025, Robinson apeló su sentencia alegando impactos sobre su salud mental, aunque el tribunal desestimó esas razones. En mayo, el Alto Tribunal redujo su condena en cuatro meses tras demostrar que se comprometía a acatar la orden judicial en adelante. Fue liberado bajo licencia el 27 de mayo de 2025.

image Robinson alega que la agresión al hombre de fue en legítima defensa ( "él se me acercó...") | GENTILEZA FOTOMONTAJE

Sin embargo, volvería tras las rejas el 4 de agosto de 2025. Aquel día, la Policía de Transporte británica lo detuvo en el aeropuerto de Luton, al regresar de un viaje, bajo la sospecha de causar lesiones corporales graves contra un hombre de 64 años después de un altercado ocurrido el 28 de julio en la estación de St Pancras en Londres.

