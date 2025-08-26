Elon Musk, el magnate tecnológico y CEO de Tesla y SpaceX, se encuentra financiando con dinero de su propio bolsillo a la defensa legal de Tommy Robinson, el líder de la ultraderecha británica que fue condenado por calumniar en un vivo a un refugiado sirio, y quien ahora se halla tras las rejas por una supuesta agresión física a un sexagenario.
POPULAR SUPREMACISTA
Elon Musk financia la defensa de Tommy Robinson, incorrecto de la ultraderecha británica
Elon Musk asumió los gastos de la defensa de Tommy Robinson, el líder de la ultraderecha británica que fue encarcelado en el 2024 por difamar a un refugiado sirio. Ahora está en prisión por una agresión (denuncia un lawfare).
Sin embargo, los seguidores de Tommy Robinson, tal como Musk, hablan de que ha sido víctima de un lawfare —por la causa judicial de calumnias y las posteriores de supuesta agresión y asalto— y afirman que todo es un invento para silenciarlo por haberse manifestado contra la inmigración, y que, como su narrativa atenta contra la actual ola woke de Gran Bretaña, le hicieron pagarlo.
Cuando se conoció el caso de Robinson, Elon Musk, acérrimo crítico del partido laborista, fue uno de los que más criticó su arresto, alegando que era injusto e infundado. “¿Por qué Tommy Robinson está en una prisión de confinamiento solitario por decir la verdad? Debería ser liberado, y aquellos que encubrieron esta injusticia deberían tomar su lugar en esa celda”, escribió Musk en X.
En enero de este año, la defensa de Tommy Robinson, el líder de la ultraderecha británica, por primera vez blanqueó que Elon Musk lo estaba apoyando económicamente. Los abogados de Robinson dijeron que estaba "agradecido con Elon Musk y su equipo en X por aceptar brindar apoyo a Tommy Robinson para dos casos legales específicos".
“Expresamos nuestra más sincera gratitud a Elon y a su equipo por su inesperada y generosa ayuda en estos casos”, añadieron en el comunicado. “Tommy está inmensamente agradecido por su apoyo, que fue una completa sorpresa”, agregaron.
Claramente, la figura de Robinson ha sido vanagloriada en el último tiempo por el ala dura republicana. De hecho, el congresista republicano Paul Gosar viajó a Londres para respaldar a Robinson en persona, mientras que el hijo del presidente Donald Trump, Donald Trump Jr., lo ha elogiado numerosas veces.
En ese sentido, el heredero del presidente Trump ha declarado que el arresto de Robinson representa un retroceso en libertades civiles, utilizando el número “1776” como referencia simbólica a la independencia y libertad, y ha advertido que en Estados Unidos podría repetirse una historia similar, si acaso retornan los demócratas.
Tommy Robinson en gratitud con Elon Musk, hermano de la ultraderecha
Tommy Robinson, cofundador del partido supremacista británico English Defense League (ya desaparecido), fue encarcelado en 2024 tras violar una orden judicial impuesta por sus reiteradas calumnias y difamaciones en redes sociales contra un escolar refugiado sirio llamado Jamal Hijazi.
Jamal Hijazi, el joven sirio, llegó al Reino Unido con su familia bajo un programa de reasentamiento de refugiados procedentes de Siria, en octubre de 2016. El asilado sirio fue grabado en un ataque en el patio del colegio Almondbury Community School en Huddersfield, West Yorkshire, donde un compañero lo sometía al estilo “waterboarding”: sujetándolo por el cuello y tirándole agua en la boca mientras lo arrastraba al suelo.
Después de que dicho video se viralizara, Tommy Robinson publicó dos videos en Facebook en los que acusaba falsamente a Jamal de haber agredido previamente a niñas inglesas, afirmando que “no era inocente” y que “violentamente atacaba a niñas jóvenes inglesas en su escuela”.
Según la Justicia británica, tales afirmaciones, vistas por casi un millón de personas, eran falsas y causaron un gran daño en el honor del refugiado sirio.
De hecho, la difamación de Jamal provocó que la familia del joven recibiera amenazas de muerte, lo que los ibligó a desplazarse dentro del país. Incluso, Jamal tuvo que dejar la escuela y la situación lo impactó a nivel psicológico.
Finalmente, la justicia falló a favor de Jamal en el juicio por difamación en 2021, a la vez que le otorgó £100,000 en compensación y dictó una orden judicial (injunction) para que Robinson no repitiera dichas acusaciones. También se le exigió pagar los costos del proceso, estimados en cientos de miles de libras.
En abril de 2025, Robinson apeló su sentencia alegando impactos sobre su salud mental, aunque el tribunal desestimó esas razones. En mayo, el Alto Tribunal redujo su condena en cuatro meses tras demostrar que se comprometía a acatar la orden judicial en adelante. Fue liberado bajo licencia el 27 de mayo de 2025.
Sin embargo, volvería tras las rejas el 4 de agosto de 2025. Aquel día, la Policía de Transporte británica lo detuvo en el aeropuerto de Luton, al regresar de un viaje, bajo la sospecha de causar lesiones corporales graves contra un hombre de 64 años después de un altercado ocurrido el 28 de julio en la estación de St Pancras en Londres.
