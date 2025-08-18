La coincidencia no es casual. Mientras Meta enfrenta críticas por sus protocolos peligrosos con niños, Musk perfecciona su propia versión de manipulación digital, creando personajes diseñados para satisfacer fantasías y alimentar obsesiones. El manual del "comediante desquiciado" es aún más perturbador, ordenando respuestas "jodidamente dementes" con contenido sexual explícito.

Esta estrategia revela el verdadero plan detrás de xAI: no crear inteligencia artificial útil, sino herramientas de manipulación psicológica. Musk programa deliberadamente bots que empujan a los usuarios hacia el extremismo conspirativo y las fantasías románticas artificiales, aprovechando la soledad y vulnerabilidad de su audiencia.

El precio oculto de la "libertad" de Musk

La filtración explica por qué Grok perdió el jugoso contrato con el gobierno estadounidense después del episodio "MechaHitler". No fue solo un error técnico: fue el resultado lógico de una programación diseñada para generar contenido extremista. Musk entrena conscientemente a sus bots para ser radicales, antisemitas y manipuladores.

Lo más perverso es cómo Musk vende esta toxicidad como "libertad de expresión". Mientras demoniza a sus competidores por ser "progres", él programa secretamente bots para radicalizar usuarios vulnerables y alimentar teorías conspirativas que han motivado ataques terroristas reales.

Esta revelación desmonta la narrativa de Musk como innovador tecnológico. En realidad, es un manipulador digital que usa la inteligencia artificial para moldear ideologías y explotar debilidades humanas. Sus "personajes de IA" no son entretenimiento inocente: son armas de manipulación masiva disfrazadas de chatbots simpáticos.

