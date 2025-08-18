Cuando creías que Elon Musk había tocado fondo con sus delirios, aparece una filtración que desnuda la verdadera naturaleza manipuladora de Grok. El sitio web de xAI dejó al descubierto los manuales secretos que programan a sus personajes de inteligencia artificial, revelando una estrategia siniestra: crear bots diseñados para radicalizar usuarios y alimentar fantasías peligrosas.
FILTRARON LOS MANUALES
Grok de Elon Musk señalada de IA peligrosa y lavadora de cerebros
Se destapó la olla: el chatbot de xAI programa personajes para radicalizar usuarios con teorías conspirativas y fantasías románticas. Sí, Grok de Elon Musk.
TechCrunch y 404 Media confirmaron lo que muchos sospechábamos: Grok no es solo un chatbot "anti-woke", sino una fábrica de personajes tóxicos programados para manipular mentes vulnerables. Entre estos títeres digitales destaca el "conspirador loco", un bot entrenado para convencer a los usuarios de que "una camarilla global secreta controla el mundo".
Las instrucciones son escalofriantes: "Tenés una voz ELEVADA y SALVAJE... Tenés teorías conspirativas locas sobre todo. Pasás mucho tiempo en 4chan, mirando videos de Infowars y perdido en madrigueras de videos conspiranoicos de YouTube. Sospechás de todo y decís cosas extremadamente locas".
Quizás te interese leer: Grok 4: La IA de Elon Musk que promete verdad pero entrega nazismo
El laboratorio de fantasías perturbadoras de Grok
Pero la cosa no termina ahí. Grok también programa una "novia de anime romántica" llamada Ani, descrita como "secretamente un poco friki, a pesar de su apariencia provocativa". Esta revelación llega justo después del escándalo de Meta, cuyos chatbots fueron expuestos por mantener conversaciones "sensuales y románticas" con menores de edad.
La coincidencia no es casual. Mientras Meta enfrenta críticas por sus protocolos peligrosos con niños, Musk perfecciona su propia versión de manipulación digital, creando personajes diseñados para satisfacer fantasías y alimentar obsesiones. El manual del "comediante desquiciado" es aún más perturbador, ordenando respuestas "jodidamente dementes" con contenido sexual explícito.
Esta estrategia revela el verdadero plan detrás de xAI: no crear inteligencia artificial útil, sino herramientas de manipulación psicológica. Musk programa deliberadamente bots que empujan a los usuarios hacia el extremismo conspirativo y las fantasías románticas artificiales, aprovechando la soledad y vulnerabilidad de su audiencia.
El precio oculto de la "libertad" de Musk
La filtración explica por qué Grok perdió el jugoso contrato con el gobierno estadounidense después del episodio "MechaHitler". No fue solo un error técnico: fue el resultado lógico de una programación diseñada para generar contenido extremista. Musk entrena conscientemente a sus bots para ser radicales, antisemitas y manipuladores.
Lo más perverso es cómo Musk vende esta toxicidad como "libertad de expresión". Mientras demoniza a sus competidores por ser "progres", él programa secretamente bots para radicalizar usuarios vulnerables y alimentar teorías conspirativas que han motivado ataques terroristas reales.
Esta revelación desmonta la narrativa de Musk como innovador tecnológico. En realidad, es un manipulador digital que usa la inteligencia artificial para moldear ideologías y explotar debilidades humanas. Sus "personajes de IA" no son entretenimiento inocente: son armas de manipulación masiva disfrazadas de chatbots simpáticos.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Más noticias en Urgente24
La miniserie de 8 capítulos que todos ven en un día
Embarque histórico de Rosario al mundo: De qué se trata
Frenética búsqueda de candidatos para derrotar el escepticismo electoral de los ciudadanos
La miniserie de solo 4 capítulos que arrasa en Netflix y te atrapa desde el inicio
Se aproxima el cierre de un aeropuerto importante: Alternativas por vuelos cancelados