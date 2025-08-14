Se aproxima el cierre de un aeropuerto importante: Alternativas por vuelos cancelados

ROSARIO. El anuncio del cierre temporal del Aeropuerto Internacional de Rosario (AIR) producto de la reconstrucción de su pista, ya comienza a impactar en la conectividad aérea de la ciudad. Luego de que Latam confirmó que, a raíz de ello, suspenderá los vuelos, más aerolíneas hicieron lo propio.
De Latam a Copa Airlines
La incertidumbre por lo que pasará con los vuelos sigue sumando definiciones con el correr de los días de las empresas aéreas que operan en la ciudad. Copa Airlines, al igual que lo hizo previamente Latam, rechazó el ofrecimiento del gobierno provincial de operar en la terminal santafesina durante ese período.
La compañía informó que cancelará todos los vuelos programados entre Rosario y Panamá durante las fechas de cierre y ofreció a sus pasajeros la posibilidad de cambiar la fecha, el origen o el destino dentro de Argentina —sin penalidades ni diferencia de tarifa para viajes antes del 10 de diciembre— o bien reprogramar para después de la reapertura, abonando la diferencia correspondiente.
A su vez, habilitó la opción de reembolso según las regulaciones vigentes.
¿Qué pasa con los vuelos de Aerolíneas Argentinas?
Sumado a esto, Aerolíneas Argentinas también confirmó que no trasladará toda su actividad al aeropuerto de Sauce Viejo, aunque analiza sumar algunas frecuencias extra desde la terminal de la capital santafesina.
Cabe recordar que el AIR permanecerá cerrado desde el 20 de septiembre hasta el 29 de diciembre de 2025. Esta medida obligó a las aerolíneas a replantear su operativa y buscar alternativas para los pasajeros que tenían vuelos programados.
En ese sentido, desde Aerolíneas Argentinas indicaron que trabajan en "reprogramar y distribuir de la mejor forma posible a los pasajeros desde aeropuertos alternativos", pero aclararon que aún no está definida la política comercial que aplicarán. Por ahora, la opción más concreta es reforzar servicios desde Sauce Viejo, sin realizar un traslado completo de la operación que hoy se concentra en Rosario.
¿Y Gol?
Ya con esta última definición, sólo resta conocer qué postura adoptará la aerolínea Gol, que también opera en la terminal rosarina.
Mientras tanto, el cierre del AIR ya genera un fuerte impacto en la conectividad aérea de la región, obligando a miles de pasajeros a reorganizar sus viajes y a las empresas a reestructurar su operación.
Una buena para el Aeropuerto de Rosario
En medio del descontento por el cierre del AIR, el Gobierno autorizó a la aerolínea low cost Arajet a operar tres rutas internacionales para vuelos directos de pasajeros y carga, entre ellas aparece la de Rosario con Punta Cana, en República Dominicana. Las otras ciudades son Córdoba y Mendoza.
La medida quedó oficializada este miércoles con la publicación de la Disposición N° 21/2025 en el Boletín Oficial. La misma amplía la oferta de vuelos al país caribeño que hasta ahora la aerolínea ofrecía mediante la ruta Punta Cana-Buenos Aires con diez frecuencias semanales desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
Desde la Secretaría de Transporte remarcaron:
