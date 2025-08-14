Se aproxima el cierre de un aeropuerto importante: Alternativas por vuelos cancelados

Cabe recordar que el AIR permanecerá cerrado desde el 20 de septiembre hasta el 29 de diciembre de 2025. Esta medida obligó a las aerolíneas a replantear su operativa y buscar alternativas para los pasajeros que tenían vuelos programados.

En ese sentido, desde Aerolíneas Argentinas indicaron que trabajan en "reprogramar y distribuir de la mejor forma posible a los pasajeros desde aeropuertos alternativos", pero aclararon que aún no está definida la política comercial que aplicarán. Por ahora, la opción más concreta es reforzar servicios desde Sauce Viejo, sin realizar un traslado completo de la operación que hoy se concentra en Rosario.

image Tras los anuncios de Copa Airlines y Latam Airlines Perú, ahora llegó el turno de la línea aérea de bandera.

¿Y Gol?

Ya con esta última definición, sólo resta conocer qué postura adoptará la aerolínea Gol, que también opera en la terminal rosarina.

Mientras tanto, el cierre del AIR ya genera un fuerte impacto en la conectividad aérea de la región, obligando a miles de pasajeros a reorganizar sus viajes y a las empresas a reestructurar su operación.

Una buena para el Aeropuerto de Rosario

En medio del descontento por el cierre del AIR, el Gobierno autorizó a la aerolínea low cost Arajet a operar tres rutas internacionales para vuelos directos de pasajeros y carga, entre ellas aparece la de Rosario con Punta Cana, en República Dominicana. Las otras ciudades son Córdoba y Mendoza.

La medida quedó oficializada este miércoles con la publicación de la Disposición N° 21/2025 en el Boletín Oficial. La misma amplía la oferta de vuelos al país caribeño que hasta ahora la aerolínea ofrecía mediante la ruta Punta Cana-Buenos Aires con diez frecuencias semanales desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Desde la Secretaría de Transporte remarcaron:

"Como resultado de estas políticas, desde el inicio de la gestión se establecieron 39 nuevas conexiones internacionales que ya se encuentran operativas, fomentando un entorno de libre mercado e impulsando el desarrollo del turismo". "Como resultado de estas políticas, desde el inicio de la gestión se establecieron 39 nuevas conexiones internacionales que ya se encuentran operativas, fomentando un entorno de libre mercado e impulsando el desarrollo del turismo".

image El Gobierno habilitó más vuelos a un destino del Caribe sin tener que pasar por Ezeiza.

