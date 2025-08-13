La Justicia Electoral de la provincia de Buenos Aires no le permitió a Leandro Gorri (un influencer muy parecido a Messi) utilizar el nombre del astro argentino en las boletas de candidatos a concejales de la ciudad de Mar del Plata: argumentaron que usar la figura del crack podía inducir a confusión entre los votantes.
"BAJARON" A IMITADOR DE MESSI
Los candidatos que intentaron ser electos recurriendo a falsear la identidad de los famosos
Un imitador de Lionel Messi sorprendió en Mar del Plata al postularse como uno de los candidatos a concejal. Quiso incluir el apellido de la "pulga".
La polémica generó un fuerte debate sobre los límites entre marketing personal y reglas electorales.
El caso de Leandro Santoro en CABA
El dirigente liberal Yamil Santoro intentó proclamar a su hermano Leandro como candidato en CABA. Buscaba generar confusión ya que es homónimo de quien encabezara las listas de aspirantes a legisladores porteños del peronismo.
“Está feliz en Europa, se casó y todo. Ni miras de volver”, comentaron los amigos del fallido postulante.
Un caso increíble en Rosario: el "clon" Bermúdez
En los años 90, un actor llamado Horacio Bermúdez imprimió boletas con tipografía gigantesca para generar confusión con su apellido ya que su primo, Carlos Bermúdez, era el candidato justicialista más valorado en las encuestas pre electorales.
Como se "equivocaron" miles de rosarinos, el "clon" llegó al Palacio Vasallo y se consagró edil de la Chicago de Argentina.
Antes de intentar "piratear" una banca, era colaborador en el programa de Tato Bores, donde se presentaba como "secretario general del Sindicato de Ladrones de pasacasettes". Buscaba crear en Argentina la "Universidad del delito".