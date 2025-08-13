urgente24
"BAJARON" A IMITADOR DE MESSI

Los candidatos que intentaron ser electos recurriendo a falsear la identidad de los famosos

Un imitador de Lionel Messi sorprendió en Mar del Plata al postularse como uno de los candidatos a concejal. Quiso incluir el apellido de la "pulga".

13 de agosto de 2025 - 19:07
Leonardo Gorri, el falso Messi de Mar del Plata

La Justicia Electoral de la provincia de Buenos Aires no le permitió a Leandro Gorri (un influencer muy parecido a Messi) utilizar el nombre del astro argentino en las boletas de candidatos a concejales de la ciudad de Mar del Plata: argumentaron que usar la figura del crack podía inducir a confusión entre los votantes.

La polémica generó un fuerte debate sobre los límites entre marketing personal y reglas electorales.

El caso de Leandro Santoro en CABA

El dirigente liberal Yamil Santoro intentó proclamar a su hermano Leandro como candidato en CABA. Buscaba generar confusión ya que es homónimo de quien encabezara las listas de aspirantes a legisladores porteños del peronismo.

El pariente del legislador de Unión Porteña Libertaria vive desde hace ocho años en Alemania. Está desvinculado de la vida diaria de la Capital Federal y no pensaba regresar aunque fuera electo. Finalmente, la candidatura fue abortada y Yamil dijo que "todo había sido una broma" para generar atracción pública.

“Está feliz en Europa, se casó y todo. Ni miras de volver”, comentaron los amigos del fallido postulante.

Yamil y su hermano Leandro Santoro

Un caso increíble en Rosario: el "clon" Bermúdez

En los años 90, un actor llamado Horacio Bermúdez imprimió boletas con tipografía gigantesca para generar confusión con su apellido ya que su primo, Carlos Bermúdez, era el candidato justicialista más valorado en las encuestas pre electorales.

Como se "equivocaron" miles de rosarinos, el "clon" llegó al Palacio Vasallo y se consagró edil de la Chicago de Argentina.

Un detalle no menor: fue un gran concejal ya que presentó decenas de proyectos sumamente interesantes.

Antes de intentar "piratear" una banca, era colaborador en el programa de Tato Bores, donde se presentaba como "secretario general del Sindicato de Ladrones de pasacasettes". Buscaba crear en Argentina la "Universidad del delito".

