Los candidatos que intentaron ser electos recurriendo a falsear la identidad de los famosos

image Yamil y su hermano Leandro Santoro

Un caso increíble en Rosario: el "clon" Bermúdez

En los años 90, un actor llamado Horacio Bermúdez imprimió boletas con tipografía gigantesca para generar confusión con su apellido ya que su primo, Carlos Bermúdez, era el candidato justicialista más valorado en las encuestas pre electorales.

Como se "equivocaron" miles de rosarinos, el "clon" llegó al Palacio Vasallo y se consagró edil de la Chicago de Argentina.

Un detalle no menor: fue un gran concejal ya que presentó decenas de proyectos sumamente interesantes.

Antes de intentar "piratear" una banca, era colaborador en el programa de Tato Bores, donde se presentaba como "secretario general del Sindicato de Ladrones de pasacasettes". Buscaba crear en Argentina la "Universidad del delito".