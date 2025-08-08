Leagues Cup: El Inter de Miami Messi se medirá con Tigres de Angelito Correa en cuartos

Ahora se enfrentarán en cuartos de final el Inter de Miami de Messi y el Tigres de Ángel Correa. No hay fecha definida, será entre el 18 y 20 de agosto en el Chase Stadium de la ciudad de Miami. Además, cabe agregar que en semifinales podría darse el clásico de Florida entre Inter de Miami y Orlando City, siempre y cuando las “Garzas” derroten a Tigres y el equipo lila haga lo suyo ante Toluca. En la otra llave se miden Seattle Sounders-Puebla y Pachuca-Los Ángeles Galaxy.

