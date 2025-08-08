La Leagues Cup cambió de formato como ya está de moda en el mundo del futbol para que todo sea más atractivo y remunerable, ya lo hizo la Champions League, parece que lo hará la MLS y lo realizó este año la liga que une equipos mexicanos y estadounidenses. En esta primera edición con este formato el Inter de Miami de Messi clasificó a cuartos de final y enfrentará a Tigres.
SE CRUZAN
Leagues Cup: El Inter de Miami Messi se medirá con Tigres de Angelito Correa en cuartos
Inter ganó en la última jornada sin Messi y se metió en los cuartos de final de la Leagues Cup, su rival será Tigres de Ángel Correa.
Lionel Messi (Inter de Miami) vs Ángel Correa (Tigres)
El Inter de Miami se metió en la instancia de los 8 mejores gracias al triunfo en la última fecha ante Pumas por 3 a 1, de esa manera se clasificó segundo en la zona norteamericana y por ubicación le tocará enfrentarse al Tigres de Ángel Correa, pero antes de eso hubo un camino que recorrió el equipo estadounidense.
El mayor mérito no fue clasificar, sino llegar obligado a ganar y por buena diferencia, en la última jornada ante Pumas sin Lionel Messi, y más teniendo en cuenta que el equipo mexicano se jugaba la clasificación (estaba entre los 4 primeros y la derrota con el Inter lo dejó afuera. Pero antes de todo esto repasamos el camino del Inter de Miami.
Inter de Miami arrancó la primera fecha ante Atlas, a quien venció por 2 a 1. Luego llegó el turno del Necaxa, con el cual igualó en un apasionante encuentro 2 a 2 y luego lo derrotó por penales 5 a 4, ganando un punto más. En la última fecha llegó el turno de Pumas, al cual derrotó por 3 a 1 y selló la clasificación, ya que una derrota lo hubiera dejado afuera.
Tigres por su parte goleo en el debut a Houston Dynamo por 4 a 1, luego llegó el turno de San Diego FC, al cual venció 2 a 1, y en la última fecha casi se queda afuera por la derrota ante Los Ángeles Galaxy por 2 a 1. Con estos resultados se metió 3º por diferencia de goles y pasó a cuartos de final.
Ahora se enfrentarán en cuartos de final el Inter de Miami de Messi y el Tigres de Ángel Correa. No hay fecha definida, será entre el 18 y 20 de agosto en el Chase Stadium de la ciudad de Miami. Además, cabe agregar que en semifinales podría darse el clásico de Florida entre Inter de Miami y Orlando City, siempre y cuando las “Garzas” derroten a Tigres y el equipo lila haga lo suyo ante Toluca. En la otra llave se miden Seattle Sounders-Puebla y Pachuca-Los Ángeles Galaxy.
