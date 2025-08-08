Alejandro Garnacho sigue siendo jugador de Manchester United, pero todo se encamina a que deje de serlo en el futuro cercano. Según informan, el Chelsea tiene todos los números para quedarse con el joven de 21 años que se desempeña como extremo por la izquierda.
¿A DÓNDE?
Acuerdo para que Alejandro Garnacho se vaya del Manchester United
Alejandro Garnacho, apartado del primer equipo del Manchester United por diferencias con el entrenador Rúben Amorim, se irá de los Red Devils.
De acuerdo a lo informado por el crack de los mercados de pases, el periodista italiano Fabrizio Romano, el futbolista nacido en Madrid está muy cerca de convertirse en flamante refuerzo de los Blues.
"Acuerdo cerrado por el lado del jugador", reveló el tano, que adelantó que las conversaciones con los Diablos Rojos comenzarán pronto.
Garnacho viene buscando una salida de Manchester desde el final de la temporada pasada, cuando rompió su relación con Rúben Amorim tras la final de la UEFA Europa League perdida 0-1 ante Tottenham Hotspur. En aquella jornada, el juvenil se quejó por haber tenido pocos minutos en cancha.
El director técnico del Chelsea, Enzo Maresca, desea reforzar la delantera ante la posibles salida de Nicolas Jackson y las ya confrimadas idas de Noni Madueke y de Jadon Sancho, quien regresó al Manchester United luego de su préstamo en el club de Londres.
Cuánto deberá pagar Chelsea por Garnacho
De acuerdo a lo informado por el medio Transfer News Live, Manchester United está dispuesto a desprenderse de Alejandro Garnacho por cifras cercanas a los 40 millones de libras esterlinas, es decir, poco más de 53 millones de dólares por la totalidad de su pase.
Cabe destacar que, anteriormente, los Reds Devils exigían 50 millones de libras esterlinas, pero bajaron sus pretensiones debido a que quieren desprenderse del atacante.
Garnacho disputó un total de 144 partidos oficiales en el United. En ese lapso, consiguió marcar 26 goles y repartir 22 asistencias a sus compañeros. Además, se consagró campeón de la Carabao Cup 2022/23 y de la FA Cup 2023/24.
