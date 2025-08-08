Acuerdo para que Alejandro Garnacho se vaya del Manchester United

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FabrizioRomano/status/1953725114224455720&partner=&hide_thread=false Understand Alejandro Garnacho has agreed every detail of personal terms with Chelsea!



Deal done on player side, he only wants Chelsea as revealed here since July.



Talks with Man United about fee will follow soon.#CFC pursue both Garnacho and Xavi Simons, as revealed. pic.twitter.com/gfrtdOONCm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2025

Cuánto deberá pagar Chelsea por Garnacho

De acuerdo a lo informado por el medio Transfer News Live, Manchester United está dispuesto a desprenderse de Alejandro Garnacho por cifras cercanas a los 40 millones de libras esterlinas, es decir, poco más de 53 millones de dólares por la totalidad de su pase.

Cabe destacar que, anteriormente, los Reds Devils exigían 50 millones de libras esterlinas, pero bajaron sus pretensiones debido a que quieren desprenderse del atacante.

Garnacho disputó un total de 144 partidos oficiales en el United. En ese lapso, consiguió marcar 26 goles y repartir 22 asistencias a sus compañeros. Además, se consagró campeón de la Carabao Cup 2022/23 y de la FA Cup 2023/24.

image Alejandro Garnacho. (Foto: Goal.com).

