La disputa entre Flavio Azzaro y ESPN es pública, y en el último tiempo el periodista también ha protagonizado un cruce con el Chavo Fucks, en particular. Ahora, el número uno de AZZ (su canal de YouTube) anunció el regreso de Fútbol al Horno, el programa que originalmente se emitía por Canal 26.
¿POR QUÉ?
Llora Chavo Fucks por lo que va a hacer Flavio Azzaro con un periodista de ESPN
Vuelve Fútbol al Horno en AZZ de Flavio Azzaro y pasará algo que seguramente no le guste a Chavo Fucks de ESPN...
Este ciclo, que tuvo momentos virales y generó mucho revuelo en redes, era reclamado por los fanáticos desde hace tiempo. Finalmente, su regreso ya tiene fecha confirmada: será el próximo domingo 10 de agosto.
Flavio Azzaro y Fútbol al Horno
El pasado 5 de agosto, Flavio Azzaro hizo un anuncio que revolucionó las redes sociales: "¿De verdad pensaste que no nos íbamos a volver a juntar? Para todos los que nos pidieron siempre: este domingo a las 22 hs se reencuentra la banda de #FútbolAlHorno", tuiteó el periodista.
En "Azzaro sincero", una de las secciones de su canal AZZ, confirmó: "no va a volver para siempre Fútbol al Horno. En este mundo nunca se sabe pero es complicado. Algunos tuvieron que pedir permiso en sus canales".
La emisión será el próximo domingo 10 de agosto desde las 22 horas en el canal de Azzaro.
Dicho ciclo se convirtió en un clásico de los domingos al mediodía en Canal 26 y duró hasta diciembre de 2026. Luego, cada uno siguió con su camino.
El cruce con Chavo Fucks (ESPN)
No hay que dejar pasar quiénes serán los invitados de la emisión del domingo próximo.
- Pablo Carrozza: quien tiene su propio canal de YouTube.
- Pipi Novello: con presencia en el programa de Toti Pasman en Radio La Red.
- Talibán Irribarren: periodista multifuncional de ESPN (vinculado más que nada a Independiente).
Habrá que ver si Tano Santarsiero también se suma y algún integrante más.
Ahora bien, el caso de Irribarren es bastante peculiar, ya que trabaja en ESPN, un canal que tuvo varios enfrentamientos con Flavio Azzaro.
El más recordado de todos, es el que tuvo el ex Show del Fútbol con Chavo Fucks, luego de que Juan Román Riquelme deje plantado al canal de deportes.
Una vez que el presidente de Boca dejó al panel de Pollo Vignolo, Fucks habló de los "alcahuetes" de Román que hablan en YouTube y como no podía ser de otra manera, Azzaro recogió el guante (es reconocido amigo de JRR).
"No me gusta que nos hablen sin mencionarlos y yo le quiero decir a Diego Fucks y a los integrantes de ESPN, TyC Sports, DSports y que me pueden nombrar cuando quieran porque no mando cartas documento", expresó el conductor.
El "Talibán", suele tener idas y vueltas con Fucks en ESPN F90, sobre todo cuando el tema central es el Rojo de Avellaneda. Por eso mismo, es interesante que forme parte del panel de Fútbol al Horno.
