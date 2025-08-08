Llora Chavo Fucks por lo que va a hacer Flavio Azzaro con un periodista de ESPN

Dicho ciclo se convirtió en un clásico de los domingos al mediodía en Canal 26 y duró hasta diciembre de 2026. Luego, cada uno siguió con su camino.

El cruce con Chavo Fucks (ESPN)

No hay que dejar pasar quiénes serán los invitados de la emisión del domingo próximo.

Pablo Carrozza : quien tiene su propio canal de YouTube.

: quien tiene su propio canal de YouTube. Pipi Novello : con presencia en el programa de Toti Pasman en Radio La Red.

: con presencia en el programa de Toti Pasman en Radio La Red. Talibán Irribarren: periodista multifuncional de ESPN (vinculado más que nada a Independiente).

Habrá que ver si Tano Santarsiero también se suma y algún integrante más.

image

Ahora bien, el caso de Irribarren es bastante peculiar, ya que trabaja en ESPN, un canal que tuvo varios enfrentamientos con Flavio Azzaro.

El más recordado de todos, es el que tuvo el ex Show del Fútbol con Chavo Fucks, luego de que Juan Román Riquelme deje plantado al canal de deportes.

Una vez que el presidente de Boca dejó al panel de Pollo Vignolo, Fucks habló de los "alcahuetes" de Román que hablan en YouTube y como no podía ser de otra manera, Azzaro recogió el guante (es reconocido amigo de JRR).

"No me gusta que nos hablen sin mencionarlos y yo le quiero decir a Diego Fucks y a los integrantes de ESPN, TyC Sports, DSports y que me pueden nombrar cuando quieran porque no mando cartas documento", expresó el conductor.

Embed - Chavo Fucks habló después de la nota con Riquelme: ¿dardo a Flavio Azzaro?

El "Talibán", suele tener idas y vueltas con Fucks en ESPN F90, sobre todo cuando el tema central es el Rojo de Avellaneda. Por eso mismo, es interesante que forme parte del panel de Fútbol al Horno.

