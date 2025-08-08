El próximo sábado 9 de agosto, el Parque São Jorge, sede social del Corinthians , será el escenario de la asamblea general de socios que decidirá si se confirma o no el impeachment de Augusto Melo. Hablando de presidencias, ¿qué pasará con Marcelo Moretti en San Lorenzo?
¿LO ECHAN?
El caso Augusto Melo en Corinthians deja en evidencia a San Lorenzo y Marcelo Moretti
Se viven días decisivos en Corinthians, que podría expulsar a Augusto Melo. Mientras tanto Marcelo Moretti en San Lorenzo...
El presidente del Timao se tuvo que alejar del mandato desde el 26 de mayo, cuando el Consejo Deliberante aprobó el proceso de impeachmente con 176 votos a favor y 57 en contra. El del Ciclón, se tuvo que pedir licencia (24 de abril) luego del video mostrado en el programa de Tómas Méndez.
Corinthians y Augusto Melo
Se viven horas decisivas para Corinthians con Augusto Melo.
Este último, ha sido suspendido de su cargo desde el 26 de mayo. La solicitud, votada por el Consejo Deliberante del Corinthians, puso de manifiesto irregularidades durante el patrocinio de Vai de Bet al club entre enero y junio del año pasado. Osmar Stábile, de esta manera, quedó como presidente interino del Corinthians.
Melo fue imputado por robo, asociación ilícita y blanqueo de capitales. Además del expresidente, también fueron imputados otros dos exdirectores: Marcelo Mariano, quien se encargaba de funciones administrativas, y Sergio Moura, quien trabajaba en marketing.
Mañana 9 de agosto puede ser un día crucial para el club brasileño. Habrá una asamblea de socios, que fue convocada por Romeu Tuma Jr, presidente del Consejo Deliberante del Corinthians.
Aproximadamente 10.000 socios tienen derecho a voto. Sin embargo, según Lance, se espera que solo participen entre 2.000 y 3.000.
Si la mayoría aprueba el impeachment, Augusto Melo será destituido definitivamente de su cargo y se convocarán nuevas elecciones indirectas. De lo contrario, retornará inmediatamente al cargo
San Lorenzo y Marcelo Moretti
Ayer jueves 7 de agosto, el Nuevo Gasómetro se volvió a expresar en contra del presidente (aún en licencia), Marcelo Moretti.
El Ciclón le ganó con mucha autoridad a Vélez Sarsfield de Guillermo Barros Schelotto, pero en el último tiempo, lo futbolístico no suele estar en el primer plano del Ciclón.
Según afirman diferentes fuentes, Moretti tiene en su mente regresar aunque el oficialismo no se la haría del todo fácil.
Julio Lopardo, aseguró que si vuelve renuncia y la agrupación de Andrés Terzano (vicepresidente), aseguró: "no convalidaremos ni participaremos de una conducción encabezada por Marcelo Moretti. La única vía es su renuncia indeclinable...".
El presidente del Tribunal de Ética de San Lorenzo, Leandro Chizzini, intentó hacer algo similar a lo que hizo Romeu Tuma Jr en Corinthians, convocando a una asamblea extraordinaria para destituir y expulsar a Moretti.
Lío con AFA mediante, el Cuervo no pudo avanzar por el principio non bis in idem, ya que está juzgándolo la Asociación de Chiqui Tapia.
Seguramente, Moretti, no hubiese podido gobernar en el Timao con el video que estuvo a la vista de todos los argentinos...
+ EN GOLAZO 24
Tiembla Enzo Francescoli (River) por lo que piensa hacer AFA de Chiqui Tapia
Julio Lopardo apuró a Marcelo Moretti: "Es interminable y no hace bien"
Boca rescindió el contrato de Marcos Rojo de común acuerdo
Barcelona tomó la decisión más fuerte: le sacó la capitanía a Ter Stegen
San Lorenzo 1 - Vélez 0: el Ciclón jugó con un compromiso conmovedor