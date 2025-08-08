El caso Augusto Melo en Corinthians deja en evidencia a San Lorenzo y Marcelo Moretti

Mañana 9 de agosto puede ser un día crucial para el club brasileño. Habrá una asamblea de socios, que fue convocada por Romeu Tuma Jr, presidente del Consejo Deliberante del Corinthians.

Aproximadamente 10.000 socios tienen derecho a voto. Sin embargo, según Lance, se espera que solo participen entre 2.000 y 3.000.

Si la mayoría aprueba el impeachment, Augusto Melo será destituido definitivamente de su cargo y se convocarán nuevas elecciones indirectas. De lo contrario, retornará inmediatamente al cargo

Ayer jueves 7 de agosto, el Nuevo Gasómetro se volvió a expresar en contra del presidente (aún en licencia), Marcelo Moretti.

El Ciclón le ganó con mucha autoridad a Vélez Sarsfield de Guillermo Barros Schelotto, pero en el último tiempo, lo futbolístico no suele estar en el primer plano del Ciclón.

Según afirman diferentes fuentes, Moretti tiene en su mente regresar aunque el oficialismo no se la haría del todo fácil.

Julio Lopardo, aseguró que si vuelve renuncia y la agrupación de Andrés Terzano (vicepresidente), aseguró: "no convalidaremos ni participaremos de una conducción encabezada por Marcelo Moretti. La única vía es su renuncia indeclinable...".

Somos San Lorenzo, la agrupación de Andrés Terzano, comunica: "... no convalidaremos ni participaremos de una conducción encabezada por Marcelo Moretti. La única vía es su renuncia indeclinable...". Le piden ese gesto al presidente licenciado. #SanLorenzo

El presidente del Tribunal de Ética de San Lorenzo, Leandro Chizzini, intentó hacer algo similar a lo que hizo Romeu Tuma Jr en Corinthians, convocando a una asamblea extraordinaria para destituir y expulsar a Moretti.

Lío con AFA mediante, el Cuervo no pudo avanzar por el principio non bis in idem, ya que está juzgándolo la Asociación de Chiqui Tapia.

Seguramente, Moretti, no hubiese podido gobernar en el Timao con el video que estuvo a la vista de todos los argentinos...

