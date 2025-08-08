La regeneración ósea consiste en reemplazar o reparar hueso que se ha perdido debido a distintos motivos. Existen varias técnicas para reparar huesos, pero el revolucionario proyecto de Camila Sol Fernández, una joven argentina, abre nuevas puertas en el reemplazo del tejido dañado.
Prótesis de huesos en 3D fabricadas con biomateriales: El proyecto de una joven argentina que sorprende
Una joven argentina unió la ciencia, la medicina y la tecnología y desarrolló un proyecto de prótesis de huesos en 3D fabricadas con biomateriales.
Reparación de huesos con biomateriales
Camila es Ingeniera Biomédica de la Escuela de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Su investigación abre paso al desarrollo de prótesis de huesos en 3D fabricadas con biomateriales.
Gracias a una beca PEFI de la UNSAM, Camila logró acceder como estudiante investigadora al Laboratorio de Biomateriales, Biomecánica y Bioinstrumentación (Lab3Bio), que pertenece a ITECA, CONICET-UNSAM donde trabajan con "andamios óseos".
Acerca de su proyecto innovador, Camila ha dicho en un video publicado en la cuenta de Instagram de la UNSAM, que "busca responder a un demanda real actualmente que es el envejecimiento poblacional, que viene con la creciente demanda de lo que son la utilización de implantes óseos",
Y explica: "Actualmente hay dos tipos de implantes óseos que son los más utilizados. En primer lugar, lo que son los autoinjertos que es hueso del mismo paciente, de otra parte del cuerpo, en el lugar del daño; y también están los implantes metálicos. Los dos han tenido buenos resultados, pero también presentan limitaciones".
"En este contexto y ante estas limitaciones, surge la idea de los andamios biodegradables, que son estructuras tridimensionales que van a cumplir la función de soporte de pérdida, por un tiempo, para darle lugar luego a la formación del hueso nuevo. Entonces, en paralelo se va a dar lo que es la degradación del implante que colocamos y la formación del nuevo hueso", agrega.
Esta prótesis de huesos también evita infecciones. "Cualquiera sea el implante a utilizar, las cirugías tienen un riesgo intrínseco de contraer infecciones bacterianas, cada vez más difíciles de tratar por la resistencia antimicrobiana, y en este contexto, dentro de la ingeniería de tejidos, y en particular este laboratorio, estamos trabajando con extractos vegetales de plantas".
"En este caso, de este proyecto, el aceite esencial de lavanda que ha demostrado excelentes propiedades antimicrobianas además de propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y analgésicas", añadió.
Camila tiene mucha ilusión en el futuro de este proyecto. “Además de su aplicación en defectos óseos, este tipo de ‘andamios’ tiene potencial en otros tejidos, como piel o cartílago, lo que abre muchas puertas para la medicina regenerativa”, contó en El Destape.
“En Argentina hay talento, creatividad y una fuerte vocación por generar soluciones reales que mejoren la calidad de vida; para aprovechar todo eso y poder transformar la ciencia en proyectos concretos que impacten la vida real es indispensable brindar condiciones adecuadas, se necesita inversión, apoyo y continuidad”, agregó.
Un proyecto premiado
Su tesis fue premiada como la mejor de ingeniería entre casi 100 ingenieros de todo el país: Ganó el Premio Pre Ingeniería 2024.
Titulado “Tratamiento superficial antimicrobiano a andamios impresos 3D bioactivos para regeneración ósea”, el CONICET detalla que, "el objetivo de este trabajo fue desarrollar un recubrimiento antimicrobiano a andamios impresos 3D destinados a resolver defectos óseos y estimular activamente la regeneración ósea mediante materiales biobasados biocompatibles y vidrio bioactivo".
Más allá de reparar huesos, el proyecto de Fernández es prometedor para transformar la vida de pacientes y con un notable impacto en la medicina regenerativa y la ciencia.
