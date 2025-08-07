Cuál es el alimento que podría reducir el riesgo de 6 tipos de cáncer, según estudio

Si bien la relación entre los lácteos y el cáncer aún no está clara, un nuevo estudio suma evidencia de que este tipo de alimento podría ayudar a prevenir varios cánceres.

Los investigadores se propusieron revisar el impacto del consumo de lácteos en diversos resultados relacionados con la salud, incluido cáncer. Para ello realizaron una revisión detallada de estudios existentes.

El equipo informó que se identificaron 95 informes que abarcaban cinco categorías de exposición a lácteos en 29 resultados de salud diferentes.

El análisis se centró en los lácteos totales, la leche, el yogur, el queso y los productos lácteos fermentados.

De las 281 asociaciones identificadas, el 37,7 % relacionó el consumo de lácteos con una reducción del riesgo de efectos negativos en la salud, mientras que el 48,0 % no mostró asociación con el riesgo de enfermedad.

Asimismo, 4,3 % encontraron que el consumo de lácteos podría aumentar el riesgo de ciertos efectos negativos para la salud, y 10,0 % arrojaron resultados no concluyentes.

Lácteos

Lácteos y cáncer

El nuevo estudio asoció los productos lácteos con menores riesgos de enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer.

"La evidencia sugiere que el consumo de lácteos no se asocia con un mayor riesgo de enfermedades no transmisibles ni de mortalidad", escribieron los autores.

Y continuaron: "De hecho, puede reducir moderadamente el riesgo de diversas consecuencias para la salud, incluyendo consecuencias cardiovasculares adversas y ciertos tipos de cáncer".

Según el estudio, entre los tipos de cáncer que el consumo de lácteos podría ayudar a reducir el riesgo se encuentran el cáncer de vejiga, mama, colorrectal, hígado, boca y ovario.

Por ejemplo, el consumo de leche se asoció con un riesgo reducido o ningún riesgo de desarrollar la mayoría de los cánceres, se lee en el estudio.

"Algunos estudios también han vinculado el consumo de lácteos con una mejor composición corporal, menores tasas de diabetes tipo 2 y una mejor salud ósea", agregaron.

Ahora bien, la Sociedad Americana contra el Cáncer indica que: "En general, las investigaciones demuestran que los lácteos pueden reducir el riesgo de algunos tipos de cáncer y aumentar el de otros. Por ello, ninguna organización ha desarrollado directrices sobre el consumo de lácteos en relación con el riesgo de cáncer".

En ese sentido, para incluir los lácteos en una dieta saludable, recomiendan elegir principalmente productos lácteos bajos en grasa o sin grasa, y productos lácteos sin azúcar añadido ni otros edulcorantes.

