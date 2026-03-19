¿Podría un hisopado nasal revelarle si tiene signos de Alzheimer? Científicos lo han logrado

Los resultados mostraron patrones diferentes entre las personas con Alzheimer inicial y los que no tenían la enfermedad.

"Una puntuación genética combinada del tejido nasal permitió diferenciar correctamente la enfermedad de Alzheimer en sus etapas iniciales y clínicas de los controles sanos en aproximadamente el 81% de los casos", precisaron.

En ese contexto, los científicos ahora creen que una muestra nasal puede ayudar a detectar cambios biológicos tempranos asociados con el Alzheimer con una alta precisión.

Bradley Goldstein, MD, Ph.D. autor correspondiente dijo: “Queremos poder confirmar el Alzheimer en una etapa muy temprana, antes de que el daño tenga la oportunidad de acumularse en el cerebro”.

“Si podemos diagnosticar a las personas lo suficientemente pronto, podríamos comenzar terapias que impidan que desarrollen la enfermedad de Alzheimer clínica”, agregó Goldstein, quien además es profesor en los departamentos de Cirugía de Cabeza y Cuello y Ciencias de la Comunicación, Biología celular y Neurobiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Duke.

Alzheimer Hay una nueva manera de detectar signos de Alzheimer.

Síntomas de advertencia de la enfermedad de Alzheimer

A propósito de este logro científicos, es importante recordar los síntomas de advertencia de la enfermedad de Alzheimer.

Según la organización Alzheimer's Research UK, los primeros síntomas del Alzheimer pueden incluir:

Olvidar con frecuencia acontecimientos recientes, nombres, rostros e información aprendida recientemente.

Volverse cada vez más repetitivo, como repetir la misma pregunta o repetir comportamientos y rutinas.

Extraviar objetos con frecuencia o colocarlos en lugares extraños.

No estar seguro de la fecha o la hora del día.

Las personas pueden no estar seguras de dónde se encuentran o perderse, especialmente en lugares desconocidos.

Problemas para encontrar las palabras adecuadas, comprender el significado de las palabras o seguir las conversaciones.

Algunas personas experimentan bajones anímicos, ansiedad o agitación.

Otros pueden perder la confianza en sí mismos, mostrar menos interés en lo que sucede a su alrededor y en realizar actividades que normalmente disfrutarían.

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