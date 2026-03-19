Científicos han logrado detectar signos tempranos de Alzheimer de una manera muy sorprendente: Con un hisopado nasal. De acuerdo con estudio de la Universidad de Duke, el test reveló cambios en las células nerviosas e inmunitarias que aparecen antes de la pérdida de memoria. Gran avance de la ciencia contra esta enfermedad.
INÉDITO
¿Podría un hisopado nasal revelarle si tiene signos de Alzheimer? Científicos lo han logrado
Científicos han conseguido detectar señales tempranas de la enfermedad de Alzheimer con un hisopado nasal. La ciencia se emociona.
Científicos inventan prueba nasal para detectar el Alzheimer y causan revuelo
La ciencia tiene varios asuntos por resolver sobre el Alzheimer, pero, al menos, ya sabemos que hay una nueva forma de detectar señales tempranas de la enfermedad: A través de una prueba nasal.
Esto es sumamente importante ya que, diagnosticar el Alzheimer en las primeras etapas, puede contribuir a la eficacia del tratamiento.
En el estudio participaron 22 participantes. Investigadores de Duke Health usaron un hisopo suave y lo introdujeron en la nariz de los voluntarios para obtener células nerviosas e inmunitarias, detalla Duke Health.
Luego, estudiaron las células recolectadas para observar qué genes estaban activos, lo cual indicaría lo que ocurre en el cerebro.
Los resultados mostraron patrones diferentes entre las personas con Alzheimer inicial y los que no tenían la enfermedad.
"Una puntuación genética combinada del tejido nasal permitió diferenciar correctamente la enfermedad de Alzheimer en sus etapas iniciales y clínicas de los controles sanos en aproximadamente el 81% de los casos", precisaron.
En ese contexto, los científicos ahora creen que una muestra nasal puede ayudar a detectar cambios biológicos tempranos asociados con el Alzheimer con una alta precisión.
Bradley Goldstein, MD, Ph.D. autor correspondiente dijo: “Queremos poder confirmar el Alzheimer en una etapa muy temprana, antes de que el daño tenga la oportunidad de acumularse en el cerebro”.
“Si podemos diagnosticar a las personas lo suficientemente pronto, podríamos comenzar terapias que impidan que desarrollen la enfermedad de Alzheimer clínica”, agregó Goldstein, quien además es profesor en los departamentos de Cirugía de Cabeza y Cuello y Ciencias de la Comunicación, Biología celular y Neurobiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Duke.
Síntomas de advertencia de la enfermedad de Alzheimer
A propósito de este logro científicos, es importante recordar los síntomas de advertencia de la enfermedad de Alzheimer.
Según la organización Alzheimer's Research UK, los primeros síntomas del Alzheimer pueden incluir:
- Olvidar con frecuencia acontecimientos recientes, nombres, rostros e información aprendida recientemente.
- Volverse cada vez más repetitivo, como repetir la misma pregunta o repetir comportamientos y rutinas.
- Extraviar objetos con frecuencia o colocarlos en lugares extraños.
- No estar seguro de la fecha o la hora del día.
- Las personas pueden no estar seguras de dónde se encuentran o perderse, especialmente en lugares desconocidos.
- Problemas para encontrar las palabras adecuadas, comprender el significado de las palabras o seguir las conversaciones.
- Algunas personas experimentan bajones anímicos, ansiedad o agitación.
- Otros pueden perder la confianza en sí mismos, mostrar menos interés en lo que sucede a su alrededor y en realizar actividades que normalmente disfrutarían.
---------
Más noticias en Urgente24
ANSES ofrece hasta $80 millones por desvincularse: El plan que sacude al organismo
Argentina pierde un componente clave para la red eléctrica: Festejan China, Brasil y Colombia
Gallardo le dijo que no a San Lorenzo y confirmó dónde dirigirá tras su salida de River
Conmoción en Racing por lo que dijeron en ESPN sobre Facundo Cambeses y Gabriel Rojas
Fuerzas Armadas: Fuerte disparidad operacional para la Fuerza Aérea a pesar de los F-16