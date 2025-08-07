Expertos en palta (aguacate) revelan cómo saber si está madura

Avocados from México, una organización que reúne a productores de aguacates, explica cómo saber si este alimento está perfecto para consumir.

"Las características más importantes que debes buscar son el color, la textura y la firmeza", indican.

Entonces, primero, observa el color del aguacate. "¿De verde oscuro a casi negro? ¿De verde oscuro con motas negras? Los aguacates maduros tendrán una piel de color verde oscuro a casi negro", explican.

Luego presta atención a la textura del aguacate. "¿La piel es lisa? ¿O rugosa? Además de su piel verde oscuro, los aguacates maduros también tienen una piel rugosa", reseña avocadosfrommexico.com.

Después, aprieta suavemente el aguacate. La palta debe ceder al apretarla.

El sitio especializado indica: "¿Está firme el aguacate? ¿Cede al presionarlo con firmeza y suavidad? ¿Se siente blando? Los aguacates maduros deben ceder al presionarlos con suavidad sin dejar marcas ni sentirse blandos".

Cuando los aguacates son muy firmes, están verdes, y necesitarán reposar unos días para poder consumirlos.

En cambio, un aguacate con la piel oscura y demasiado arrugada, con abolladuras o manchas de pulpa blanda, puede estar muy maduro.

¿Qué hacer para que la palta o aguacate no se oxide?

Además de saber cuándo un aguacate está bueno para comer, es importante conocer qué hacer para que la palta no se oxide. Esta vez, la Universidad de Harvard nos puede ayudar.

"La pulpa de los aguacates es famosa por oscurecerse rápidamente al exponerse al aire, lo que se conoce como pardeamiento enzimático", explica Harvard.

La pulpa marrón se puede comer "perfectamente", según Harvard, sin embargo, hay algunas cosas que puedes hacer para ralentizar o reducir el pardeamiento después de cortar un aguacate:

Cubra la pulpa con jugo de limón o lima

Envuelva bien con film plástico o colóquelo en un recipiente hermético sellado y guárdelo en el refrigerador para reducir la exposición al oxígeno

Guarde la mitad del aguacate con un poco de cebolla cortada en rodajas en un recipiente hermético sellado; los compuestos de azufre de la cebolla ayudan a conservar el aguacate

