Cometa se desintegra y científicos no pueden creer lo que vieron

"Mientras analizaba los datos por primera vez, vi que había cuatro cometas en esas imágenes cuando solo habíamos previsto observar uno", contó Noonan. "Así que supimos que se trataba de algo realmente especial".

En efecto, no eran cuatro cometas, sino que C/2025 K1 (ATLAS) se había fragmentado en al menos 4 pedazos.

Cada pedazo tenía una coma bien definida. La coma es la nube de gas y polvo que rodea el núcleo de un cometa. Probablemente también por esto, los científicos pensaron que se trata de cuatro cometas. Pero, para su asombro, no fue así.

Embed - Hubble Accidentally Catches Comet Breaking Up

Inédita observación del telescopio espacial Hubble

El telescopio especial Hubble es capaz de distinguir detalles extremadamente finos, sin embargo, la NASA indica que la probabilidad de que captara la desintegración precisa del cometa era ínfima o extremadamente baja.

De hecho, investigadores siempre quisieron realizar este experimento con el Hubble, pero nunca tuvieron éxito.

“Nunca antes el Hubble había captado la fragmentación de un cometa tan cerca del momento exacto de su desintegración. Normalmente, esto ocurre entre unas semanas y un mes después. En este caso, pudimos observarlo tan solo unos días después”, explicó Noonan.

Y agregó: “Esto nos revela algo muy importante sobre la física de lo que sucede en la superficie del cometa. Podríamos estar observando la escala de tiempo necesaria para la formación de una capa de polvo sustancial que luego puede ser expulsada por el gas”.

Específicamente, el telescopio especial Hubble le regaló a la ciencia tres imágenes de 20 segundos del cometa fragmentándose, una por día, desde el 8 hasta el 10 de noviembre de 2025.

Los hallazgos fueron publicados en la revista Icarus.

Y por si se pregunta qué sucedió finalmente con K1, la NASA indica que ahora es un conjunto de fragmentos a unos 400 millones de kilómetros de la Tierra, se dirige fuera del Sistema Solar, y no hay posibilidades de que regrese.

---------

Más noticias en Urgente24

ANSES ofrece hasta $80 millones por desvincularse: El plan que sacude al organismo

Argentina pierde un componente clave para la red eléctrica: Festejan China, Brasil y Colombia

Gallardo le dijo que no a San Lorenzo y confirmó dónde dirigirá tras su salida de River

Conmoción en Racing por lo que dijeron en ESPN sobre Facundo Cambeses y Gabriel Rojas

Fuerzas Armadas: Fuerte disparidad operacional para la Fuerza Aérea a pesar de los F-16