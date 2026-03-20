Notable triunfo del The New York Times sobre el Pentágono

Decenas de periodistas que contaban con acreditaciones de prensa para el Pentágono las devolvieron en lugar de aceptar la nueva política.

Luego, el Departamento de Defensa dio la bienvenida a un nuevo grupo de corresponsales acreditados, la mayoría de ellos comentaristas o personas influyentes afines a Trump.

output-1 El juez Paul Friedman, del Tribunal de Distrito de USA para el Distrito de Columbia, condenó las restricciones del Pentágono a los medios de comunicación.

Los fundamentos

En la demanda, presentada en Washington DC, el NYT acusó al Pentágono de infringir los derechos constitucionales de los periodistas al imponer nuevas restricciones a la información sobre las fuerzas armadas.

Las normas exigen que los periodistas firmen un formulario de 21 páginas comprometiéndose a publicar únicamente información aprobada por la cúpula militar a cambio del acceso al Pentágono y al grupo de prensa que acompaña al secretario de Defensa y otros funcionarios.

El NYT y todos los principales medios de comunicación renunciaron a sus acreditaciones del Pentágono en lugar de firmar el acuerdo cuando este entró en vigor en octubre.

Algunos lectores defendieron al Pentágono, argumentando que las normas tenían como objetivo proteger la seguridad nacional. Señalaron que el acceso está restringido en otros ámbitos gubernamentales. Muchos consideran esta política un inconveniente, más que una violación de derechos.

Sin embargo, acontecimientos importantes, tal como el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de USA, demuestran hasta qué punto el público depende de la información del Pentágono para comprender las acciones militares.

output-40 Final de las 40 páginas del fallo del juez Friedman que le concedió la victoria al The New York Times sobre el Pentágono.

La frustración

En una audiencia celebrada el 06/03, el juez Friedman manifestó su frustración con las normas. Un abogado del Departamento de Justicia que representaba al Departamento de Defensa provocó una enérgica reacción del juez al argumentar que los periodistas no gozan de la protección de la 1ra. Enmienda cuando solicitan la divulgación de información no autorizada.

“¿Por qué no? ¿Por qué no?”, respondió el juez Friedman, añadiendo que los funcionarios del departamento pueden simplemente negarse a responder a esas preguntas de los periodistas, pero que “no hay ninguna prohibición” para que los periodistas hagan preguntas.

El juez Friedman también se mostró escéptico ante una disposición de la política que prohibía ciertas solicitudes de información periodística.

Si bien el Pentágono estableció una clara distinción entre las solicitudes prohibidas y las problemáticas, el juez Friedman declaró: «No entiendo ese argumento. Espero que el gobierno pueda explicarlo».

No está claro si el gobierno apelará el fallo. En la audiencia del 06/03, el Departamento de Justicia solicitó que el tribunal devolviera las normas al Departamento de Defensa para su revisión —de modo que el Pentágono pudiera “rehabilitar la política”— en lugar de anular las disposiciones en disputa.

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