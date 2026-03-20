El juez Paul Friedman, del Tribunal de Distrito de USA para el Distrito de Columbia, falló que las restricciones del Pentágono a los medios de comunicación violan la 1ra. Enmienda y emitió una orden que anula partes de la política del departamento, otorgando una victoria a The New York Times, que presentó una demanda en diciembre 2025 por dichas restricciones.
VIVA LA 1RA. ENMIENDA
Notable triunfo del The New York Times sobre el Pentágono
En USA, un juez federal anuló parte de las restricciones del Pentágono a los medios de comunicación. Éxito de una demanda presentada por The New York Times.
El magistrado también ordenó al Pentágono que restituya las credenciales de prensa a 7 periodistas del Times, quienes habían entregado dichas credenciales en octubre 2025, cuando rechazaron avalar la política, que facultaba al Pentágono a
- declarar a los periodistas como "riesgos para la seguridad" y
- revocar sus credenciales de prensa si participaban en alguna conducta que el Pentágono considerara una amenaza para la seguridad nacional.
Un portavoz del NYT declaró que el fallo "reafirma el derecho de The Times y otros medios independientes a seguir haciendo preguntas en nombre del público", y añadió que "los estadounidenses merecen tener visibilidad sobre cómo se gobierna su país y las acciones que las fuerzas armadas llevan a cabo en su nombre y con el dinero de sus impuestos".
El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.
La política del Pentágono provocó la condena de numerosos medios de comunicación convencionales por penalizar métodos de recopilación de noticias protegidos desde hace tiempo por la 1ra. Enmienda.
Decenas de periodistas que contaban con acreditaciones de prensa para el Pentágono las devolvieron en lugar de aceptar la nueva política.
Luego, el Departamento de Defensa dio la bienvenida a un nuevo grupo de corresponsales acreditados, la mayoría de ellos comentaristas o personas influyentes afines a Trump.
Los fundamentos
En la demanda, presentada en Washington DC, el NYT acusó al Pentágono de infringir los derechos constitucionales de los periodistas al imponer nuevas restricciones a la información sobre las fuerzas armadas.
Las normas exigen que los periodistas firmen un formulario de 21 páginas comprometiéndose a publicar únicamente información aprobada por la cúpula militar a cambio del acceso al Pentágono y al grupo de prensa que acompaña al secretario de Defensa y otros funcionarios.
El NYT y todos los principales medios de comunicación renunciaron a sus acreditaciones del Pentágono en lugar de firmar el acuerdo cuando este entró en vigor en octubre.
Algunos lectores defendieron al Pentágono, argumentando que las normas tenían como objetivo proteger la seguridad nacional. Señalaron que el acceso está restringido en otros ámbitos gubernamentales. Muchos consideran esta política un inconveniente, más que una violación de derechos.
Sin embargo, acontecimientos importantes, tal como el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de USA, demuestran hasta qué punto el público depende de la información del Pentágono para comprender las acciones militares.
La frustración
En una audiencia celebrada el 06/03, el juez Friedman manifestó su frustración con las normas. Un abogado del Departamento de Justicia que representaba al Departamento de Defensa provocó una enérgica reacción del juez al argumentar que los periodistas no gozan de la protección de la 1ra. Enmienda cuando solicitan la divulgación de información no autorizada.
“¿Por qué no? ¿Por qué no?”, respondió el juez Friedman, añadiendo que los funcionarios del departamento pueden simplemente negarse a responder a esas preguntas de los periodistas, pero que “no hay ninguna prohibición” para que los periodistas hagan preguntas.
El juez Friedman también se mostró escéptico ante una disposición de la política que prohibía ciertas solicitudes de información periodística.
Si bien el Pentágono estableció una clara distinción entre las solicitudes prohibidas y las problemáticas, el juez Friedman declaró: «No entiendo ese argumento. Espero que el gobierno pueda explicarlo».
No está claro si el gobierno apelará el fallo. En la audiencia del 06/03, el Departamento de Justicia solicitó que el tribunal devolviera las normas al Departamento de Defensa para su revisión —de modo que el Pentágono pudiera “rehabilitar la política”— en lugar de anular las disposiciones en disputa.
--------------
Más noticias en Urgente24:
En emergencia, Manuel Adorni no tiene la continuidad asegurada
Preguntando a Paco Mármol: "¿Quién mató a la TV?" (¿O fue suicidio?)
La diputada Marcela Pagano denunció a Manuel Adorni por vivienda en un country sin declarar