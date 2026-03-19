Manuel Adorni va rodando cuesta abajo desde que se conoció lo del viaje de su mujer con la delegación gubernamental a USA. Luego, el viaje a Punta del Este (Uruguay). Ahora, una propiedad sin declarar. Pero, básicamente, su incorrecta comunicación de crisis. El presidente Javier Milei querría que permanezca en el cargo pero todos saben que tal como él se encuentra no podría ir al Congreso para su informe regular.
IMPOSIBLE HACE 1 MES
En emergencia, Manuel Adorni no tiene la continuidad asegurada
Tal como está, Manuel Adorni no resiste una visita al Congreso. Su capital político se ha consumido. Los Milei debaten su futuro.
Los hermanos Milei han abordado el tema Adorni, con la idea de confirmarlo en su cargo pero varios de sus colaboradores acumulan dudas acerca de cómo se hace, y es posible concretar ese salvataje. Los hay optimistas pero también los hay pesimistas. Y alguno llegó con la necrológica en sus manos.
Es un problema ejecutar un cambio de Jefe de Gabinete porque no estaba previsto.
Luego, Karina Milei se encontraba satisfecha con el desempeño de Adorni, en particular por lo que algunos llamarían 'genuflexión'. Pero el contador público nacional ha perdido peso específico de una manera abrupta, consecutiva e irrecuperable.
Obviamente, dicen, los primos Menem ya tienen candidato posible, tal como hicieron con la ANSeS horas atrás.
Hay algo que complicó todo: Le facturan a Adorni haber ventilado en público una supuesta riña doméstica libertaria que estaba en estado de tregua.
Adorni tiene previsto presentarse ante la Cámara de Diputados en la 2da. semana de abril para brindar su 1er. informe de gestión, en su debut formal en el Congreso. Esta visita cumple con la obligación constitucional de reportar sobre la gestión, en medio de pedidos de informes de la oposición.
¿Cómo lograr que puede sobrellevar esa instancia? Nadie lo sabe.
Milei requeriría un nuevo gesto de respaldo y que no aparezcan más novedades complicadas de explicar a la opinión pública. ¿Pero quién podría garantizar que eso sucederá?
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