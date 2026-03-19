En emergencia, Manuel Adorni no tiene la continuidad asegurada

Hay algo que complicó todo: Le facturan a Adorni haber ventilado en público una supuesta riña doméstica libertaria que estaba en estado de tregua.

Adorni tiene previsto presentarse ante la Cámara de Diputados en la 2da. semana de abril para brindar su 1er. informe de gestión, en su debut formal en el Congreso. Esta visita cumple con la obligación constitucional de reportar sobre la gestión, en medio de pedidos de informes de la oposición.

¿Cómo lograr que puede sobrellevar esa instancia? Nadie lo sabe.

Milei requeriría un nuevo gesto de respaldo y que no aparezcan más novedades complicadas de explicar a la opinión pública. ¿Pero quién podría garantizar que eso sucederá?

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