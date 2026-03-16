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Javier Milei de vuelta a la realidad: Reaparición en Córdoba tras el Adorni Gate

Javier Milei, Karina Milei y Manuel Adorni reaparecen en Córdoba.&nbsp;

Javier Milei, Karina Milei y Manuel Adorni reaparecen en Córdoba. 

Javier Milei, Karina Milei y Manuel Adorni reaparecen en Córdoba.&nbsp;

Javier Milei, Karina Milei y Manuel Adorni reaparecen en Córdoba. 

Javier Milei vuelve a la escena local en la Bolsa de Comerio de Córdoba junto a Manuel Adorni. El Presidente frente a empresarios ante el desplome del consumo.

16 de marzo de 2026 - 12:53
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LUNES 16 DE MARZO DE 2026. Javier Milei retorna a la escena local tras una extensa gira en el exterior. Tras sus pasos por Nueva York, Santiago de Chile y Madrid respectivamente, el presidente argentino intentará retomar la agenda en medio del escándalo asociado a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien lo acompañará en una disertación programada en la

En la comitiva, reducida para el viaje a la provincia mediterránea, también estará presenta Karina Milei. La secretaria de la Presidencia transita horas clave en la puja interna de poder con el ala comandada por Santiago Caputo, en medio de tensiones que amenazan con partir a la Casa Rosada en un momento crucial para marcar el rumbo de la gestión.

Mientras tanto, a nivel internacional se extiende la intervención militar de Estados Unidos e Israel en Irán, con la atención puesta en el Estrecho de Ormuz. En esa zona del Golfo Pérsico, donde fluye el 20% del crudo de petróleo a nivel mundial, la expectativa está puesta en la liberación del tránsito que podría impactar directamente en el mercado de la energía.

Todo esto y más en el vivo de Urgente24:

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Semana tres de la guerra

En decimoséptimo día de la guerra contra Irán, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó abiertamente a los aliados de la OTAN con un “futuro muy malo” tras que se negaran a desplegar buques para la misión de escolta en el Estrecho de Ormuz, bajo bloqueo iraní, mientras el Gobierno de Turquía asegura que los bombardeos israelíes en el Líbano "agravan aún más la inestabilidad" en Medio Oriente.

En declaraciones a la prensa, el presidente Donald Trump advirtió a los aliados que enfrentarán un futuro “muy malo” si no ayudan a reabrir el Estrecho de Ormuz, actualmente bajo bloqueo iraní. Sin embargo, Teherán confirmó que solo impedirá el paso de embarcaciones de Israel, Estados Unidos y de países que respalden a estas dos naciones.

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El otro debate en el Senado

La controversia por las dietas en el Senado volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento interno del Congreso. A medida que crece el debate por el aumento de las dietas —que desde mayo alcanzarán los $11 millones mensuales— también reaparecen cuestionamientos sobre otro tema sensible: los nombramientos de asesores y empleados en los despachos legislativos, donde aparecen familiares, allegados y dirigentes políticos.

Según los datos oficiales publicados por el propio Senado, la Cámara alta cuenta actualmente con 3.575 empleados, de los cuales 2.112 pertenecen a la planta permanente y 1.463 a la planta transitoria.

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$LIBRA sigue latente

La causa $LIBRA arrojó en los últimos días revelaciones que ponen en crisis el argumento de Javier Milei para defenderse de las acusaciones de participar en una estafa con el criptoactivo.

Milei había asegurado que no tenía conocimiento de los pormenores del token y que el código para invertir en el mismo que "difundió" en un tuit lo había obtenido de su circulación en la web.

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Las petroleras también se complican

La petrolera Oilstone Energía SA, focalizada en la producción de gas y petróleo convencional, se sumó a la lista de compañías que entró en crisis, y la justicia ya ordenó la apertura de un concurso de acreedores para extender el pago de sus deudas.

La firma es un peso pesado en el convencional de Neuquén, en donde cuenta con 15 concesiones que abarcan nada menos que 3.000 kilómetros cuadrados.

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El ancla fiscal de Argentina

El último informe de Barclays dejó una señal que el mercado no va a pasar por alto y es que, aun con una recaudación en baja por la debilidad de la actividad no primaria y por la reducción de algunas alícuotas, la entidad considera que el equipo económico de Javier Milei todavía tiene margen para ajustar el gasto y sostener el frente fiscal.

La definición central del banco es que, para este año, proyecta que la Argentina puede alcanzar un superávit primario de 1,2% del PBI, un número que, a criterio de la entidad, permitiría mantener en pie el principal ancla del programa económico.

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Dietas millonarias

El debate por los sueldos de los senadores volvió a encender la polémica en el Congreso. Luego de que un nuevo ajuste salarial elevara las dietas a más de $11,5 millones brutos mensuales, comenzaron a multiplicarse las negociaciones entre distintos bloques para derogar la resolución que ata los ingresos de los legisladores a las paritarias del personal del Congreso.

El incremento más reciente, del 11,9%, surgió de los acuerdos salariales alcanzados por los trabajadores legislativos entre diciembre y mayo. Como las dietas de los senadores están vinculadas a esas actualizaciones, el aumento impactó automáticamente en los ingresos de los representantes de las provincias.

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Javier Milei: "Si somos reelectos, le vamos a devolver US$ 500.000 millones a los argentinos"

Respecto a la presión fiscal, Milei ponderó la tarea del Ministerio de Economía. "Toto redujo 2,5% del PBI en impuestos. Si somos reelectos, para el 2031 vamos a haber devuelto 500.000 millones de dólares a los argentinos. Llevamos más de dos años de gestión y el superávit fiscal sigue vigente. Así va a ser mientras yo sea presidente", apuntó.

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"Tener 30% de pobres es un espanto"

"Cuando llegamos, el INdEC proyectaba el 41% de pobreza. Desde entonces, 15 millones de personas salieron de la pobreza. Cuando llegamos la caída del PBI estaba proyectada en -3,5%. Nosotros la hicimos crecer la economía. El PBI creció 6,6% entre 2023 y 2024. Después de años de no crecer por dos años seguidos mostamos una mejora del 10,5%, si seguimos así van a ser tres años seguidos de crecimiento", dijo Milei.

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Otra vez contra el kirchnerismo

"El kirchnerismo está dispuesto a romper todo, es siniestro. Con tal de verlos mal a ustedes (empresarios), hacen cualquier cosa. La justicia social está mal desde lo moral. Argentina, con 100 años de socialismo, quedamos camino a Cuba con escala a Venezuela. La gente apostó por un liberalismo radicalizado. Venimos a torcer la historia. Ibamos a una inflación en torno al 15.000 anual", aseguró Milei.

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Javier Milei y la torá

A continuación, Milei citó el texto judío comop un principio fundamental de la libertad. "El Nuevo Testamento, en la Torá, habla de la libertad como una condición clave en los espiritual. En cambio el socialismo apunta a lo contrario, a la injusticia y la ineficiencia. El socialismo está fundado sobre la envidia", aseguró.

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"Cuándo se inventó la bombita de luz, se le complicó a los fabricantes de velas"

Durante parte de su discurso, Javier Milei insistió frente al empresariado a la necesidad de adaptación ante el progreso tecnológico. "Hoy la tasa de desempleo tendría que ser del 90% si el progreso tecnológico fuera malo. Es una pelotudez del tamaño de una casa. Algunos tienen problemas de comprensión de textos. son luditas que quieren romper las máquinas, pero después usan el último celular que compran en una tienda en Nueva York", apuntó.

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Javier Milei en Córdoba: "Tenemos que gobernar contra la retórica de esta horda de vagos"

El discurso presidencial en la Bolsa de Comercio de Córdoba comenzó pasadas las 13. En sus primeras líneas, Milei criticó a la oposición por los señalamientos recientes y los calificó como "una horda de vagos".

"La izquierda se pudo arrogar la bandera de la moral y del alturismo a pesar de sus fracasos. Nosotros le vamos a robar esa bandera. Los valores éticos y morales, los pilares de este mecanismo son el derecho romano, la rectitud de los Estóicos, la filosfía griega. Son nuestros valores judeocristianos. Defendemos el derecho a la vida y a la libertad", dijo Milei.

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Complejo escenario en las Fuerzas Armadas

La crisis en la cobertura médica de las Fuerzas Armadas y de seguridad sumó en las últimas semanas nuevos reclamos por la caída de prestaciones y el atraso en los pagos a prestadores. A más de cuarenta días de la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), afiliados y profesionales denuncian que la atención se redujo en varias provincias mientras crece la incertidumbre sobre cómo se pagarán las deudas acumuladas.

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La reforma laboral se encuentra con fallos adversos

Un tribunal de La Plata declaró inconstitucional un artículo de la reforma laboral que limita el pago de inmenizaciones. Se trata del artículo 55, el mismo que la semana pasada un juez de Córdoba declaró nulo por el mismo motivo.

El tribunal en lo laboral N°3 de La Plata consideró que dicha regulación vulnera principios constitucionales vinculados con la igualdad, la razonabilidad y la protección de la persona trabajadora.

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