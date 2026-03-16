Javier Milei de vuelta a la realidad: Reaparición en Córdoba tras el Adorni Gate

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En decimoséptimo día de la guerra contra Irán, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó abiertamente a los aliados de la OTAN con un “futuro muy malo” tras que se negaran a desplegar buques para la misión de escolta en el Estrecho de Ormuz, bajo bloqueo iraní, mientras el Gobierno de Turquía asegura que los bombardeos israelíes en el Líbano "agravan aún más la inestabilidad" en Medio Oriente.

En declaraciones a la prensa, el presidente Donald Trump advirtió a los aliados que enfrentarán un futuro “muy malo” si no ayudan a reabrir el Estrecho de Ormuz, actualmente bajo bloqueo iraní. Sin embargo, Teherán confirmó que solo impedirá el paso de embarcaciones de Israel, Estados Unidos y de países que respalden a estas dos naciones.

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