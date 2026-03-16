Qué dice Barclays sobre el ancla fiscal de Argentina

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Ahí aparece uno de los datos más sensibles del informe. Barclays señala que los subsidios bajaron 31% interanual, mientras que el gasto social subió 6% a medida que la inflación empezó a desacelerarse. En otras palabras, el ajuste siguió descansando sobre una poda fuerte en partidas económicas, más que sobre una licuación generalizada.

La advertencia de Barclays

De todos modos, el banco no plantea un escenario cómodo y advierte que la meta oficial de 1,5% de superávit primario para 2026 será difícil de alcanzar ya que, para seguir recortando subsidios ya es mucho menor, porque esas transferencias se ubican 70% por debajo de sus picos en términos reales.

A eso se suma otro frente de presión. Durante 2025 hubo recortes impositivos, entre ellos la baja de retenciones al agro, y además crecen los reclamos de las provincias para recomponer la obra pública.

Según Barclays, el gasto de capital del año pasado terminó 80% por debajo de 2023 en términos reales, de modo que la discusión por ese rubro empieza a ganar peso político. Según Barclays, el gasto de capital del año pasado terminó 80% por debajo de 2023 en términos reales, de modo que la discusión por ese rubro empieza a ganar peso político.

Pese a esas tensiones, la entidad no cambia su diagnóstico de fondo y considera que el Ministerio de Economía tiene antecedentes favorables para seguir administrando el ajuste y destaca que el superávit primario anualizado y desestacionalizado de los últimos tres meses corre en torno de 1,4% del PBI, una base que deja al Gobierno mejor parado para encarar el año.

Otro punto que sobresale del informe es la mirada sobre el petróleo. En lugar de ver un riesgo neto para las cuentas públicas, Barclays cree que un crudo más alto puede beneficiar a la Argentina. La razón es que la mejora en la recaudación por impuestos a las ganancias y derechos vinculados al sector petrolero superaría el mayor costo por subsidios energéticos.

Ese enfoque distingue a la Argentina dentro del mapa regional que armó el banco. Para 2025, 2026 y 2027, Barclays proyecta para el país un resultado fiscal total de 0,1% del PBI en cada uno de esos años.

Al mismo tiempo, estima un superávit primario de 1,4%, 1,2% y 1%, respectivamente, con una deuda sobre PBI que bajaría de 75,4% a 73,9% hacia 2027. Al mismo tiempo, estima un superávit primario de 1,4%, 1,2% y 1%, respectivamente, con una deuda sobre PBI que bajaría de 75,4% a 73,9% hacia 2027.

Entonces

Barclays no ignora que la recaudación pierde fuerza, que el ajuste enfrenta límites cada vez más visibles y que la política puede complicar el recorte del gasto.

Aun así, el banco sostiene que Argentina todavía conserva margen para defender el superávit, y en un mercado que mira el ancla fiscal como termómetro central, esa señal vale bastante más que una frase de ocasión.

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