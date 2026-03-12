$LIBRA: hubo 5 llamadas entre Mauricio Novelli y Milei antes del tuit del presidente el 14/2/25

¿Cobró dinero el presidente de la Nación para difundir una maniobra que terminó en un escándalo y numerosas causas judiciales? ¿Cobró dinero el presidente de la Nación para difundir una maniobra que terminó en un escándalo y numerosas causas judiciales?

¿Por qué la justicia avanza más lento que los propios periodistas que siguen la conmocionante causa?