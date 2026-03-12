urgente24
ACTUALIDAD LIBRA > Milei > Presidente

MÚLTIPLES Y SOSPECHOSAS COMUNICACIONES

$LIBRA: hubo 5 llamadas entre Mauricio Novelli y Milei antes del tuit del presidente el 14/2/25

El teléfono del empresario cripto reveló que estuvo en contacto con el presidente Milei antes del posteo de $LIBRA que generó pérdidas a miles de inversores.

12 de marzo de 2026 - 22:41
Mauricio Novelli y Javier Milei

Mauricio Novelli y Javier Milei

El dato fue revelado por el periodista Ariel Zak (C5N) en base a documentos anexos a la causa $LIBRA donde se conoció información detallada sobre el contenido del teléfono de Mauricio Novelli y sus comunicaciones con el presidente Javier Milei.

El 14 de febrero, cerca de las 19:01, en el mismo horario en que Milei posteó, habrían existido al menos 5 comunicaciones del celular de Novelli al smart phone de Milei, una detrás de la otra. En ese momento, el mandatario publicó un código alfanumérico que nunca se había difundido para poder acceder a la compra del token que acababa de ser lanzado al mercado. El 14 de febrero, cerca de las 19:01, en el mismo horario en que Milei posteó, habrían existido al menos 5 comunicaciones del celular de Novelli al smart phone de Milei, una detrás de la otra. En ese momento, el mandatario publicó un código alfanumérico que nunca se había difundido para poder acceder a la compra del token que acababa de ser lanzado al mercado.

Además, se habría producido también una conversación entre Novelli y Julian Peh (CEO de Kip Protocol) y en el medio podría haber también comunicaciones con la secretaria de la Presidencia, Karina Milei según denunció Adrián Zak.

Seguir leyendo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2032258448734183859&partner=&hide_thread=false

Las preguntas que se hace la justicia

¿Alguien le dio al presidente un código de acceso que nadie conocía y nadie había subido a las redes?

¿Javier Milei coordinó su posteo con Mauricio Novelli antes de lanzarlo al mercado?

¿Cobró dinero el presidente de la Nación para difundir una maniobra que terminó en un escándalo y numerosas causas judiciales? ¿Cobró dinero el presidente de la Nación para difundir una maniobra que terminó en un escándalo y numerosas causas judiciales?

¿Por qué la justicia avanza más lento que los propios periodistas que siguen la conmocionante causa?

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES