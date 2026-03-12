El dato fue revelado por el periodista Ariel Zak (C5N) en base a documentos anexos a la causa $LIBRA donde se conoció información detallada sobre el contenido del teléfono de Mauricio Novelli y sus comunicaciones con el presidente Javier Milei.
MÚLTIPLES Y SOSPECHOSAS COMUNICACIONES
$LIBRA: hubo 5 llamadas entre Mauricio Novelli y Milei antes del tuit del presidente el 14/2/25
El teléfono del empresario cripto reveló que estuvo en contacto con el presidente Milei antes del posteo de $LIBRA que generó pérdidas a miles de inversores.
12 de marzo de 2026 - 22:41
Además, se habría producido también una conversación entre Novelli y Julian Peh (CEO de Kip Protocol) y en el medio podría haber también comunicaciones con la secretaria de la Presidencia, Karina Milei según denunció Adrián Zak.
Las preguntas que se hace la justicia
¿Alguien le dio al presidente un código de acceso que nadie conocía y nadie había subido a las redes?
¿Javier Milei coordinó su posteo con Mauricio Novelli antes de lanzarlo al mercado?
¿Por qué la justicia avanza más lento que los propios periodistas que siguen la conmocionante causa?