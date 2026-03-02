$LIBRA: El fiscal Taiano tiene "borradores" del acuerdo entre Milei y Davis

novelli milei.jpg Mauricio Novelli junto a Javier Milei.

“Atento a lo que de allí se desprende (la pericia de la DATIP), requiérase a la Sra. Directora de la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales de la Secretaría General de la Presidencia relativo a la implementación y desarrollo de soluciones tecnológicas e innovadoras que contribuyan al aprovechamiento de las oportunidades que la economía digital y las nuevas tecnologías ofrecen a la República Argentina, específicamente con el objeto de brindar asesoramiento en Blockchain y Criptomonedas, que habría sido firmado por los nombrados, días previos al lanzamiento de $LIBRA. En su caso, solicítese que aporte dicho documento original…", fue la solicitud de Taiano a la dependencia de Karina Milei, que -vale recordar- es una de las imputadas en la causa.

El diario Clarín publicó este viernes el texto completo del acuerdo firmado por Javier Milei y el empresario cripto Hayden Davis en el que este último "pone a disposición" del Presidente y de forma "totalmente gratuita" sus servicios "de asesoramiento especializado en blockchain e inteligencia artificial".

acuerdo-milei-davis-clarin El texto completo del "acuerdo confidencial" publicado por Clarín.

El "acuerdo confidencial" fue rubricado el 30/01 de 2025, y 15 días antes de que Milei promocionara (aunque él dice que sólo "difundió") el token. Ese día, Davis estuvo en la Casa Rosada, cita de la que resultó la selfie con el Presidente en cuyo posteo en redes el mandatario dijo que el empresario lo estaba "asesorando sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país".

Lo notable del documento es que revela una relación mucho profunda entre Milei y Davis que pone en crisis el discurso presidencial sobre que no estaba al tanto de los pormenores del proyecto $LIBRA, tal como dijo en su descargo luego de despublicar el tuit en el que no sólo difundía la criptomoneda sino que incluía el código alfanumérico para adquirirlo.

