Cuando a principios de febrero el portal de noticias DiarioAr le solicitó a Karina Milei mediante un recurso de Acceso a la Información datos sobre un "acuerdo confidencial" firmado por Javier Milei y Hayden Mark Davis, el creador del token $LIBRA, y que reveló el diario Clarín, desde la Secretaría General de la Presidencia, que conduce la hermana del jefe de Estado, afirmaron que "no obra registro de convenio y/o proyecto alguno".
LE PIDIÓ EL ORIGINAL A KARINA
$LIBRA: El fiscal Taiano tiene "borradores" del acuerdo entre Milei y Davis
Un pericia tecnológica sobre un teléfono de uno de los imputados detectó borradores del "acuerdo confidencial" que firmaron el Presidente y el creador de $LIBRA.
La respuesta oficial no implicaba, de todos modos, que el acuerdo no existiera. Ahora el fiscal Eduardo Taiano, que investiga la estafa con el criptoactivo, tiene en su poder una pericia que halló borradores del texto que salió a la luz. Por ello, solicitó días atrás al despacho de 'El Jefe' que “informe si existe un acuerdo confidencial” y reclamó, en ese caso, la entrega del documento original.
Se había conocido que Taiano recibió un dictamen de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) resultado de una pericia técnica sobre un teléfono de Mauricio Novelli, emprendedor tecnológico, amigo del Presidente y quien fue intermediario entre éste y Davis.
Entonces, se supo de conversaciones entre Milei y Novelli, y que Taiano había solicitado que Presidencia conteste sobre el "acuerdo confidencial", lo que sugería la aparición de algún indicio en ese sentido.
Ahora se publica que fruto de ese análisis técnico surgieron varias copias del borrador del documento firmado por el Presidente y Davis. De acuerdo a lanación.com, los borradores aparecieron en al menos uno de los dispositivos electrónicos que el fiscal Taiano secuestró a Novelli.
“Atento a lo que de allí se desprende (la pericia de la DATIP), requiérase a la Sra. Directora de la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales de la Secretaría General de la Presidencia relativo a la implementación y desarrollo de soluciones tecnológicas e innovadoras que contribuyan al aprovechamiento de las oportunidades que la economía digital y las nuevas tecnologías ofrecen a la República Argentina, específicamente con el objeto de brindar asesoramiento en Blockchain y Criptomonedas, que habría sido firmado por los nombrados, días previos al lanzamiento de $LIBRA. En su caso, solicítese que aporte dicho documento original…", fue la solicitud de Taiano a la dependencia de Karina Milei, que -vale recordar- es una de las imputadas en la causa.
El diario Clarín publicó este viernes el texto completo del acuerdo firmado por Javier Milei y el empresario cripto Hayden Davis en el que este último "pone a disposición" del Presidente y de forma "totalmente gratuita" sus servicios "de asesoramiento especializado en blockchain e inteligencia artificial".
El "acuerdo confidencial" fue rubricado el 30/01 de 2025, y 15 días antes de que Milei promocionara (aunque él dice que sólo "difundió") el token. Ese día, Davis estuvo en la Casa Rosada, cita de la que resultó la selfie con el Presidente en cuyo posteo en redes el mandatario dijo que el empresario lo estaba "asesorando sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país".
Lo notable del documento es que revela una relación mucho profunda entre Milei y Davis que pone en crisis el discurso presidencial sobre que no estaba al tanto de los pormenores del proyecto $LIBRA, tal como dijo en su descargo luego de despublicar el tuit en el que no sólo difundía la criptomoneda sino que incluía el código alfanumérico para adquirirlo.
Más contenido de Urgente24
Luis Caputo traduce: "Ricos a dedo", inflación 0 en agosto y desempleo exprés
Mucho discurso, pocas obras: Milei quiere "hacer grande a la Argentina" pero no permite avanzar
Nahuel Gallo liberado: En 'offside', el Gobierno se apuró para la foto
Con una movilización, la CGT pidió la inconstitucionalidad de la reforma laboral