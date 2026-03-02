ChatGPT nos vendió al Pentágono: El pacto de OpenAI que desató la furia total

La movida es un llamado a la acción. La gente está subiendo capturas de pantalla de sus suscripciones Plus canceladas, exigiendo coherencia.

¿Qué alternativas a ChatGPT existen para quienes valoran su seguridad?

En medio de este caos, hay un nombre que suena cada vez más fuerte como el refugio de los exiliados de OpenAI y ese es Claude. La IA desarrollada por Anthropic se transformó en la bandera de la resistencia. Anthropic le habría dicho que no al gobierno estadounidense cuando intentaron meterse en su tecnología para espiar ciudadanos.

especialistas sugieren que es hora de migrar a plataformas que no tengan acuerdos con el Departamento de Guerra.

¿Cuánto poder acumuló OpenAI tras su última financiación récord?

OpenAI acaba de recibir una inyección de 110.000 millones de dólares de gigantes como Amazon, NVIDIA y SoftBank. La empresa ya vale 730.000 millones de dólares. El problema es que cuando una empresa tiene tanto poder e influencia en tan poco tiempo, y además se alía con el brazo armado de la potencia más grande del mundo, la democracia se pone en jaque.

