El romance entre la inteligencia artificial "buena" y el complejo militar de Estados Unidos acaba de tener su casamiento oficial, y el banquete lo pagamos nosotros con nuestros datos. El 27/02/26, Sam Altman, el CEO de OpenAI que siempre se vende como el mesías de la tecnología ética, soltó una granada en X (ex Twitter). ChatGPT ahora es oficialmente parte del arsenal del Departamento de Guerra de EE. UU.
¿ALIMENTAMOS A UN MONSTRUO?
ChatGPT nos vendió al Pentágono: El pacto de OpenAI que desató la furia total
La indignación con OpenAI en las comunidades tecnológicas es tal, que en Reddit, el clima es de guerra total contra la empresa creadora de ChatGPT.
Lo que empezó como una herramienta que cumplía funciones como redactar mails o ayudarte a estudiar, se convirtió, de la noche a la mañana, en un engranaje de la maquinaria bélica. Más allá de esto, la respuesta no se hizo esperar y una ola de cancelaciones masivas está prendiendo fuego los foros de Reddit y las redes sociales.
¿Por qué el acuerdo de ChatGPT con el Departamento de Guerra es una traición?
Altman, con esa parsimonia que lo caracteriza, intentó maquillar el acuerdo diciendo que el Departamento de Guerra demostró un "profundo respeto por la seguridad". Según el jefe de OpenAI, sus modelos se desplegarán en redes clasificadas, pero bajo la promesa de no usarlos para vigilancia masiva ni para apretar el gatillo de forma autónoma.
La desmentida llegó más rápido que una notificación de WhatsApp. Jeremy Lewin, subsecretario de Asistencia Exterior de EE. UU., salió a decir que el acuerdo permite usar la IA para "todos los medios legales". Y acá está la trampa, porque bajo la Ley Patriota, la vigilancia masiva es legal en un montón de escenarios. O sea, Altman te dice "quedate tranquilo", mientras el gobierno tiene la “llave maestra” para revisar hasta los metadatos de tus ideas.
¿Es el fin de la privacidad? Usuarios piden cancelar ChatGPT de inmediato
La indignación en las comunidades tecnológicas es tal, que en Reddit, el clima es de guerra total contra la empresa. Los usuarios sienten que fueron engañados ya que, usaron la herramienta, la entrenaron con sus consultas personales y ahora ese conocimiento se entrega en bandeja de plata a quienes manejan los misiles.
La movida es un llamado a la acción. La gente está subiendo capturas de pantalla de sus suscripciones Plus canceladas, exigiendo coherencia.
¿Qué alternativas a ChatGPT existen para quienes valoran su seguridad?
En medio de este caos, hay un nombre que suena cada vez más fuerte como el refugio de los exiliados de OpenAI y ese es Claude. La IA desarrollada por Anthropic se transformó en la bandera de la resistencia. Anthropic le habría dicho que no al gobierno estadounidense cuando intentaron meterse en su tecnología para espiar ciudadanos.
especialistas sugieren que es hora de migrar a plataformas que no tengan acuerdos con el Departamento de Guerra.
¿Cuánto poder acumuló OpenAI tras su última financiación récord?
OpenAI acaba de recibir una inyección de 110.000 millones de dólares de gigantes como Amazon, NVIDIA y SoftBank. La empresa ya vale 730.000 millones de dólares. El problema es que cuando una empresa tiene tanto poder e influencia en tan poco tiempo, y además se alía con el brazo armado de la potencia más grande del mundo, la democracia se pone en jaque.
