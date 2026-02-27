Arrasa la IA: ChatGPT lidera el ranking de las apps más descargadas en 2026

2- TikTok

3- Instagram

4- Facebook

5- WhatsApp Messenger

6- CapCut

7- Temu

8- Google Gemini

9- Telegram

10- Snapchat

El ChatGPT encabeza el ranking de las apps más descargadas en 2026 con el fuerte protagonismo de la IA, Google y Meta.

El fuerte ascenso de la Inteligencia Artificial (IA)

El ascenso de esta popularísima IA es muy llamativo. De hecho, el año anterior, ChatGPT era “solo” la décima de este listado, que encabezaba Instagram. Ahora, la red social de Meta baja hasta la tercera posición superada también por TikTok. El resto del top 10 es relativamente parecido al del año pasado, con ligeras variaciones.

Así, otras de las apps de Meta (Facebook y Whatsapp) siguen en el top 5, de la que se cae la app de edición de vídeos CapCut (propiedad de la misma empresa matriz que TikTok), que se sitúa un puesto por encima de la app de compra online más descargada del mundo, Temu. Finalmente, de la parte inferior del listado se caen Threads y Spotify, para dar paso a la red social Snapchat y a la gran rival de ChatGPT, la Gemini de Google.

El ChatGPT encabeza el ranking de las apps más descargadas en 2026 con el fuerte protagonismo de la IA, Google y Meta.

Las apps con más usuarios activos

Al margen de las descargas, también es interesante conocer cuáles han sido las apps que más usuarios activos mensuales tienen en el mundo. En este caso, esta es la clasificación:

1- Google

2- YouTube

3- Google Chrome

4- WhatsApp Messenger

5- Gmail

6- Google Maps

7- TikTok

8- Facebook

9- Google Messages

10- Instagram

El dominio de Google y Meta

Por lo tanto, el ranking de usuarios activos mensuales muestra el dominio de dos gigantes como Google y Meta, con varias de sus aplicaciones entre las aplicaciones con más usuarios del mundo. Por un lado tenemos a Google, que cuenta con la propia app como la plataforma más utilizada, además de con YouTube y Chrome en el podium. Para culminar su dominio Google cuenta con Gmail que se mantiene como esencial en el ámbito del correo electrónico, Google Maps y Google Messages, la aplicación predeterminada de mensajería instantánea para Android.

En el caso de la empresa de Mark Zuckerberg, Facebook y Instagram continúan siendo referentes en redes sociales, mientras que WhatsApp consolida su gran relevancia a la hora de enviarnos mensajes.

Apps que generan más ingresos

El estudio también reserva un hueco para analizar cuáles son las apps que generaron más ingresos a lo largo de 2025:

1-TikTok

2- Google One

3- ChatGPT

4- YouTube

5- Disney+

6- Tinder Dating App

7- HBO Max

8- CapCut

9- WeTV

10- LinkedIn

En este caso se evidencia el gran poder de las plataformas basadas en suscripción. TikTok repite en cabeza, impulsada por sus modelos de membresía y compras dentro de la app, por delante de Google One, el servicio de pago por almacenamiento en la nube de Google Drive, Gmail y Fotos.

El marcado protagonismo del streaming

El streaming es otro gran protagonista de la clasificación de las apps con más ingresos del mundo, con Disney+, HBO Max y WeTV consolidando su relevancia. De todas ellas, la más desconocida es esta última, una plataforma de streaming china operada por la gigante tecnológica Tencent, especializada en contenidos del sudeste asiático como dramas chinos (C-dramas), tailandeses, coreanos y anime (porque, admítelo, nadie puede aguantar tantísimo drama como plato único).

En el sector de las apps de citas, Tinder demuestra que los modelos premium funcionan bien en este nicho. Sorprende la presencia de LinkedIn, lo que frente a lo que podríamos suponer, hay una fuerte monetización en el ámbito profesional, probablemente en base a suscripciones a LinkedIn Premium.

