Meta registra ganancias récord y las acciones suben 9%

Aproximadamente la mitad de ese incremento correspondió a investigación y desarrollo, impulsado por una intensa ola de contrataciones de científicos de primer nivel para conformar un nuevo laboratorio de inteligencia artificial.

Como resultado, el margen operativo cayó del 48% al 41% en comparación con el mismo período del año pasado. Aun así, la compañía dejó en claro que no planea desacelerar su ritmo de inversión. Para todo el año, Meta proyecta un aumento de gastos del 41% en el punto medio del rango, y gastos de capital de entre US$115.000 millones y US$135.000 millones, muy por encima de los US$72.000 millones de 2025 y aproximadamente el doble de lo invertido en 2024.

Buena parte de ese capital se destinará a la construcción de centros de datos de IA, diseñados exclusivamente para el ecosistema de Meta. En su presentación ante inversores, Zuckerberg volvió a justificar la magnitud de la apuesta y explicó que el retorno esperado está ligado a la creación de nuevas experiencias basadas en IA para los 3.600 millones de usuarios diarios de al menos una de sus aplicaciones.

En paralelo, la compañía también utiliza IA para mejorar la precisión y efectividad de la segmentación publicitaria.

La cadena de Meta

Meta incluso avanza en asegurar su propia cadena de suministro, con acuerdos para capacidad de energía nuclear y, recientemente, para garantizar kilómetros de fibra óptica de Corning. Además, creó una nueva unidad, Meta Compute, que liderará la expansión de centros de datos y trabajará junto a la nueva presidenta de la compañía, Dina Powell McCormick, en la búsqueda de financiamiento, incluso con fondos soberanos.

Pese a los riesgos, Zuckerberg se muestra convencido. “Si terminamos malgastando cientos de miles de millones de dólares sería lamentable, pero creo que el riesgo mayor es quedarse atrás”, admitió en 2025. Por ahora, Wall Street parece darle la razón.

