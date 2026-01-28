Meta Platforms presentó resultados del cuarto trimestre que superaron con holgura las expectativas del mercado y reforzaron la confianza de los inversores en su agresiva estrategia de crecimiento basada en inteligencia artificial. Tras el anuncio, las acciones de la compañía subieron cerca de un 9% en las operaciones posteriores al cierre.
INVERSIÓN EN IA Y RESULTADOS
Meta registra ganancias récord y las acciones suben 9%
Meta superó expectativas con fuerte crecimiento publicitario, aunque disparó inversiones en centros de datos e inteligencia artificial.
La empresa fundada por Mark Zuckerberg informó ganancias por acción de US$8,88, por encima del consenso de Wall Street de US$8,21 y superiores a los US$8,02 registrados un año atrás. Los ingresos alcanzaron los US$59.900 millones, lo que implicó un crecimiento interanual del 24% y también superó las estimaciones del mercado, que apuntaban a US$58.500 millones.
Las previsiones para el primer trimestre del año en curso también se ubicaron por encima de lo esperado, consolidando la tendencia positiva.
Los motivos detrás del éxito de Meta
El desempeño estuvo impulsado principalmente por la publicidad, que representa el 97% de los ingresos de Meta. Durante el trimestre, el número de anuncios vistos por los usuarios creció un 18% interanual, mientras que el precio promedio por anuncio aumentó un 6%, dos métricas clave que los inversores siguen de cerca para evaluar la salud del negocio.
Sin embargo, el sólido crecimiento de los ingresos vino acompañado de un fuerte aumento de los gastos, un punto que genera debate en el mercado. En el cuarto trimestre, los costos totales subieron un 40%, por encima de lo previsto por los analistas.
Aproximadamente la mitad de ese incremento correspondió a investigación y desarrollo, impulsado por una intensa ola de contrataciones de científicos de primer nivel para conformar un nuevo laboratorio de inteligencia artificial.
Como resultado, el margen operativo cayó del 48% al 41% en comparación con el mismo período del año pasado. Aun así, la compañía dejó en claro que no planea desacelerar su ritmo de inversión. Para todo el año, Meta proyecta un aumento de gastos del 41% en el punto medio del rango, y gastos de capital de entre US$115.000 millones y US$135.000 millones, muy por encima de los US$72.000 millones de 2025 y aproximadamente el doble de lo invertido en 2024.
Buena parte de ese capital se destinará a la construcción de centros de datos de IA, diseñados exclusivamente para el ecosistema de Meta. En su presentación ante inversores, Zuckerberg volvió a justificar la magnitud de la apuesta y explicó que el retorno esperado está ligado a la creación de nuevas experiencias basadas en IA para los 3.600 millones de usuarios diarios de al menos una de sus aplicaciones.
En paralelo, la compañía también utiliza IA para mejorar la precisión y efectividad de la segmentación publicitaria.
La cadena de Meta
Meta incluso avanza en asegurar su propia cadena de suministro, con acuerdos para capacidad de energía nuclear y, recientemente, para garantizar kilómetros de fibra óptica de Corning. Además, creó una nueva unidad, Meta Compute, que liderará la expansión de centros de datos y trabajará junto a la nueva presidenta de la compañía, Dina Powell McCormick, en la búsqueda de financiamiento, incluso con fondos soberanos.
Pese a los riesgos, Zuckerberg se muestra convencido. “Si terminamos malgastando cientos de miles de millones de dólares sería lamentable, pero creo que el riesgo mayor es quedarse atrás”, admitió en 2025. Por ahora, Wall Street parece darle la razón.
Más noticias en Urgente24
La nueva materia que será obligatoria en todas las escuelas de Argentina
En Telefe se acabó la coronita: La figura que quiso poner condiciones y no la llamaron más
River aceleró para meter "un bombazo" en el mercado de pases
Otro avión de la Fuerza Aérea de USA en Argentina: La explicación oficial
Cambian las escuelas: El Gobierno eliminó dos materias obligatorias por decreto