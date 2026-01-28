urgente24
Potencia y colocación: así fue el golazo de Juanfer Quintero de tiro libre

Juanfer Quintero marcó los dos goles del triunfo de River por 2-0 ante Gimnasia de La Plata. Uno de ellos, un exquisito tiro libre.

28 de enero de 2026 - 22:52
Juanfer Quintero se mostró activo, con despliegue y creativo para la victoria de River

Tres expulsados en un partido que terminó 10 contra 9

River ganó en su segundo partido del Torneo Apertura 2026. Le ganó a Gimnasia un cotejo raro. Al minuto 12 de partido, Panaro se fue expulsado en el conjunto platense por un planchazo involuntario pero meritorio de expulsión directa.

El Millonario acumuló su segundo triunfo al hilo en el Apertura 2026

Eso le facilitó las cosas al equipo de Marcelo Gallardo, que jugó con un hombre de más la mayor parte del encuentro. Pero al comienzo del 2T, Viña vio la segunda amarilla y así la roja, dejando el partido 10 vs. 10. Sobre el final del cotejo, De Asís también vería una roja directa, ya producto del cansancio y de un resultado que estaba 0-2 en contra. Todo terminó 10 vs. 9.

El partido no fue brusco o violento, más allá de esas jugadas puntuales. Por eso es que esas incidencias nunca tomaron mayor protagonismo para el transcurso del encuentro. El que sí fue protagonista fue Juanfer Quintero.

Quintero, clave para el triunfo de River sobre Gimnasia

El futbolista se mostró muy activo, haciéndose cargo de comandar los ataques del equipo. Con libertad para moverse por todo el campo, tuvo predisposición a mostrarse como opción de pase y ser siempre un eslabón para construir la jugada.

Juanfer Quintero jugó 76 minutos hasta que se fue reemplazado

Además, en este River 2026 Quintero está encontrando mayores compañeros. El colombiano es un perfil asociativo, que necesita de otros para jugar, para gravitar, para sacarle jugo a sus virtudes. Ante Gimnasia encontró pases por delante, movimientos al espacio de sus compañeros, socios con los cuales juntarse -como Galván, por ejemplo-.

El futbolista marcó un doblete. El segundo gol fue a poco del inicio del segundo tiempo, pero el que se llevó todas las luces fue el primer tanto.

De tiro libre, Quintero sacó un remate potente y colocado, tanto que el arquero, Insfrán, no pudo hacer nada a pesar de estar ubicado en el palo al que fue la pelota.

Como dato curioso, apenas unos minutos antes el colombiano ya había tenido un remate muy bueno, también de tiro libre, que Insfrán respondió de manera fenomenal.

VIDEO: Así fue el golazo de tiro libre de Juanfer Quintero

