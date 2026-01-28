Potencia y colocación: así fue el golazo de Juanfer Quintero de tiro libre

River Plate se enfrenta a Gimnasia La Plata en el estadio Mas Monumental, por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. FOTO DAMIAN DOPACIO NA Juanfer Quintero jugó 76 minutos hasta que se fue reemplazado FOTO DAMIAN DOPACIO NA

Además, en este River 2026 Quintero está encontrando mayores compañeros. El colombiano es un perfil asociativo, que necesita de otros para jugar, para gravitar, para sacarle jugo a sus virtudes. Ante Gimnasia encontró pases por delante, movimientos al espacio de sus compañeros, socios con los cuales juntarse -como Galván, por ejemplo-.

El futbolista marcó un doblete. El segundo gol fue a poco del inicio del segundo tiempo, pero el que se llevó todas las luces fue el primer tanto.

De tiro libre, Quintero sacó un remate potente y colocado, tanto que el arquero, Insfrán, no pudo hacer nada a pesar de estar ubicado en el palo al que fue la pelota.

Como dato curioso, apenas unos minutos antes el colombiano ya había tenido un remate muy bueno, también de tiro libre, que Insfrán respondió de manera fenomenal.

