Curiosidad: El verdadero poder de USA no es el que piensan (y es frágil)

Embed Ojalá más temprano que tarde el mundo civilizado apueste por desdolarizar la economía. Este sería el mayor favor que haríamos por la humanidad y el comienzo del fin del nazi Trump. — Eusebio Etxarren (@eusebioetxarren) January 22, 2026

La historia

La guerra por la independencia de las colonias británicas en América comenzó el 19/04/1775.

Hasta entonces, las colonias usaban el peso español como moneda transaccional: 27 gramos de plata.

Los primeros billetes propios nacieron el 25/06/1775, en letras de crédito llamadas Continentales y el billete básico era de 2 continentales... para financiar el combate por liberarse del Reino Unido.

La declaración de la independencia fue el 04/07/1776 en Filadelfia.

La guerra terminó el 03/09/1783.

El dólar estadounidense nació el 02/04/1792.

Las primeras monedas de plata se acuñaron en 1794.

El patrón oro para el dólar comenzó en 1879 y hasta 1914 mantuvo tipo de cambio fijo: 1 onza de oro era US$ 20,67.

Durante la 1ra. Guerra Mundial, el sistema monetario global colapsó, y fue inestable hasta el final de la 2da. Guerra con el Acuerdo de Bretton Woods..

El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial fueron las criaturas que emergieron para consolidar un Nuevo Orden: cada país miembro del FMI debía mantener un tipo de cambio fijo frente al dólar, que era la única que se cambiaba por oro. El dólar devino en el estándar del comercio global.

Pero en 1965, Charles De Gaulle cometió una 'picardía': el Banco de Francia le pidió a la Reserva Federal estadounidense que convirtiera en oro US$ 150 millones que mantenía en sus reservas. Esto inició un debate sobre la confiabilidad y durabilidad del respaldo oro del dólar.

En 1971, Richard Nixon decidió desvincular al dólar del patrón oro.

En 1973 nació el sistema basado en la libre flotación de las monedas en los mercados de divisas. Pero ocurrió algo más importante y menos recordado: USA pactó con Arabia Saudita y otros países que el petróleo se vendería exclusivamente en dólares, a cambio de protección y armamento. A esto se le llamó 'petrodólar'.

Embed

Desde entonces, el respaldo del dólar consiste en que es la moneda para el comercio de commodities, comenzando por el petróleo.

Si el petróleo se comerciara en otra moneda, el dólar se derrumbaría, y la economía de USA sería un caos. Ahí la fragilidad del todopoderoso.

BRICS

Entonces, mantener la dolarización del comercio global es una cuestión de Estado para USA. Amenazar la hegemonía del dólar en el comercio de commodities es desestabilizar a USA.

Una brillante negociación diplomática permitió a China en 2015 que el FMI, que controla USA, admitiera al renminbi o yuan en la canasta que establece el valor de los Derechos Especiales de Giro (DEG), la moneda del Fondo Monetario.

Fue un paso importante para una cuestión de Estado de China: convertir al renminbi en una moneda de referencia en el comercio global. Todo lo que gane el renminbi, lo pierde o cede el dólar. Para sostener su proyecto, China diseñó y ejecutó la 'Nueva Ruta de la Seda' (también llamada 'Iniciativa de la Franja y la Ruta').

De acuerdo al enfoque de USA, dar por finalizada la Globalización ayudó a reducir el riesgo de la expansión de la moneda china.

Pero el 24/02/2022 Rusia invadió Ucrania. La Administración Joe Biden había preparado una cantidad de sanciones comerciales y financieras que decapitarían al rublo, provocando la derrota y rendición de Rusia..

Solo en 2022, el gobierno estadounidense impuso restricciones a 246 objetivos rusos. Pero Rusia sobrevivió porque logró modificar las normas de su comercio exterior, provocando una demanda de rublos: el valor de una moneda es su demanda.

Luego, USA decidió pagarle a USA con su misma moneda.

En marzo de 2023 en Nueva Delhi (India), Alexander Babakov, vicepresidente de la Duma Estatal de Rusia, dijo que Rusia lideraba el desarrollo de una nueva moneda que utilizarían para su comercio transfronterizo los países del BRICS: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

Semanas más tarde, en Beijing (China), el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo: “Todas las noches me pregunto por qué todos los países tienen que basar su comercio en el dólar”.

En 2024, la editora de Financial Times, Rana Foroohar, dijo que la OPEP+ intentaba desdolarizar el mercado del petróleo.

A su vez India comenzó a comprar petróleo a Rusia pagando en moneda doméstica y se establecieron acuerdos entre Rusia, Arabia Saudita y Emiratos para no utilizar el dólar, y también entre Rusia y Turkiye.

Embed - Petróleo saudí, BRICS y petrodólar: ¿qué sigue para los mercados?

En este contexto, el sistema de poder de USA habilitó el regreso a la Casa Blanca del hasta entonces cancelado Donald Trump.

El 30/11/2024, Donald Trump posteó en su red social Truth Social:

“Se acabó la idea de que los países BRICS están tratando de alejarse del dólar mientras nosotros nos quedamos de brazos cruzados y observamos. Exigimos un compromiso de estos países de que no crearán una nueva moneda BRICS ni respaldarán ninguna otra moneda para reemplazar al poderoso dólar estadounidense o, de lo contrario, enfrentarán aranceles del 100% y deberían esperar decir adiós a las ventas en la maravillosa economía estadounidense”.

Negociaciones

El compromiso ruso de no desdolarización es parte fundamental del acuerdo de fondo entre Donald Trump y Vladimir Putin. Es el origen de lo que muchos llaman 'las concesiones de Trump'.

Y el compromiso de no desdolarización fue el motivo de los acuerdos de Trump con los países del Golfo Pérsico cuando prosperaba el intento de China de desdolarizar sus compras de petróleo.

Si Europa realmente quisiera hacer daño a USA, tendría que desdolarizar su comercio global, una medida extrema que podría dañar a Washington DC.

Embed A China, Rússia e outros BRICs estám a responder às agressons de Trump com mais desdolarizaçom. Pena que a Europa do capital nom tenha um grama de dignidade, nem sequer para se desdolarizar e dar por concluída a humilhaçom que sofre por parte do degenerado com os seus dólares. — aurício Castro (@fromgaliza) January 17, 2026

Traducción: China, Rusia y otros países BRICS responden a la agresión de Trump con una mayor desdolarización. Es una pena que la Europa capitalista no tenga ni un ápice de dignidad, ni siquiera para desdolarizarse y poner fin a la humillación que sufre a manos de este degenerado con sus dólares.

-----------------------

Hay quienes pusieron este tema en debate semanas atrás, y provocaron reacciones en USA para impedir que la sangre llegara al río. Entonces, al menos por ahora, no hubo invasión a Groenlandia.

Ésta es la cruda verdad.

Otras lecturas de Urgente24:

Finde en AMBA: Buenos Aires Market, conciertos gratis y concurso de Anime

Finde en Rosario: Circo Ánima, propuestas para combatir el calor y más

La mejor aplicación de viajes que revoluciona al turismo

Otra coronación: Una ciudad argentina fue elegida como la mejor del mundo