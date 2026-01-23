ChatGPT empieza a cobrar desde el lunes 26/01

Y esta evolución del comercio conversacional amenaza, aún muy de forma incipiente, el modelo de negocio de Amazon. Si algo tenía conquistado el proyecto de Jeff Bezos era que el usuario que pensaba en comprar se iba a Amazon. Buscaba, buceaba entre productos patrocinados y orgánicos, después analizaba prestaciones y reseñas… y compraba. Gradualmente el usuario, con ChatGPT, preguntará, sobre lo que necesita, la inteligencia artificial generativa le dará opciones, justificadas, el usuario podrá profundizar o directamente comprar, sin salir de la plataforma.

CHATGPTEMPIEZACOBRARDESDEELLUNES2601FOTO3 El ChatGPT ya empieza a cobrarles a sus usuarios a partir del próximo lunes (26/01) en los Estados Unidos.

OpenAI va por la publicidad en las conversaciones de ChatGPT y preocupa a los usuarios

La Inteligencia Artificial (IA) continúa avanzando y, ahora, OpenAI anunció que apuesta a la publicidad en el ChatGPT en las conversaciones de los usuarios del plan gratuito y la suscripción de ChatGPT Go, crece la preocupación.

Esta medida se probará en primer lugar en Estados Unidos en las próximas semanas, según explicó la empresa en un comunicado en su web. OpenAI ha matizado que las suscripciones ChatGPT Plus, ChatGPT Pro, ChatGPT Business y ChatGPT Enterprise no incluirán este tipo de publicidad.

CHATGPTEMPIEZACOBRARDESDEELLUNES2601FOTO4 El ChatGPT ya empieza a cobrarles a sus usuarios a partir del próximo lunes (26/01) en los Estados Unidos.

Principios de ChatGPT respecto a la publicidad

Al partir de cero para crear su plataforma publicitaria, OpenAI cuenta con la ventaja de poder construirla a medida y, según sostienen, alineando sus objetivos con su compromiso con la confianza de los usuarios y usuarias, poniéndolos en primer lugar. En base a esto, la tecnológica ha publicado sus cinco principios clave respecto a la publicidad:

1- Alineación con la misión: la misión de OpenAI es lograr que la IAG (Inteligencia Artificial General) beneficie a toda la humanidad. Por lo tanto, su enfoque publicitario también se orienta a apoyar esta misión y a lograr que la IA sea más accesible.

2- Independencia de las respuestas: la tecnológica afirma que los anuncios no influirán en las respuestas de ChatGPT y estas se optimizarán para ser lo más útiles posible. Los anuncios siempre aparecerán separados y claramente identificados.

3- Privacidad de las conversaciones: tus conversaciones con ChatGPT seguirán siendo privadas y no se compartirán con los anunciantes. Tampoco se les venderán tus datos.

4- Elección y control: tú decides cómo se utilizan tus datos. Podrás desactivar la personalización y borrar los datos que se usan para los anuncios en cualquier momento. OpenAI siempre ofrecerá una alternativa para no ver anuncios en ChatGPT, aunque esta incluye acceder a un nivel de pago sin anuncios.

5- Valor a largo plazo: la compañía no optimiza el tiempo que pasas en ChatGPT y afirma que priorizará la confianza del usuario y la experiencia de uso por encima de los ingresos.

Cómo serán los primeros anuncios en ChatGPT

Estados Unidos será el campo de pruebas para la nueva experiencia publicitaria de ChatGPT. En las próximas semanas, los usuarios y usuarias mayores de 18 años que inicien sesión en Estados Unidos desde un plan Gratis o Go, comenzarán a visualizar anuncios en sus conversaciones con la IA.

Los anuncios aparecerán al final de las respuestas generadas por ChatGPT cuando el sistema considere que son relevantes para la conversación que se está manteniendo con el chatbot. Por ejemplo, si estás preguntándole por ideas de recetas para una fiesta temática italiana, la IA podría incluir un anuncio de alguna marca de pasta italiana. Los anuncios aparecerán etiquetados como tal y en bloques sombreados.

Así mismo, OpenAI explicó: “Podrás obtener más información sobre por qué ves un anuncio o descartarlo y decirnos por qué lo hiciste. Durante la prueba, no mostraremos anuncios en cuentas donde el usuario nos indique que no los desea o cuando estimemos que tiene menos de 18 años, y evitaremos que aparezcan cerca de temas sensibles o regulados, como la salud, la salud mental o la política”.

Este nuevo escenario plantea una gran posibilidad para las marcas, sea cual sea su tamaño, ya que si juegan bien sus cartas pueden comenzar a mostrarse en un escaparate de lo más valioso que se encargará de patrocinarlos en contextos en los que su producto o servicio sea relevante y el usuario o usuaria se encuentre más receptivo. “Los anuncios también pueden marcar la diferencia para las pequeñas empresas y marcas emergentes que buscan competir. La IA ayuda a nivelar el terreno, permitiendo que cualquiera cree experiencias de calidad que faciliten a las personas conocer opciones que quizás nunca habrían encontrado”, señala la tecnológica.

Próximos pasos

En cuanto a los próximos pasos, la tecnológica ha adelantado su intención de permitir que las personas puedan abrir un anuncio y realizar preguntas sobre el producto o servicio que se promociona, para obtener más datos antes de tomar una decisión de compra. “Las interfaces conversacionales abren posibilidades para que las personas vayan más allá de los mensajes y enlaces estáticos”.

Una vez que los anuncios comiencen a activarse en ChatGPT, OpenAI recopilará las opiniones de los usuarios y usuarias para poder continuar afinando y desarrollando este nuevo modelo de negocio. “Aprenderemos de los comentarios y ajustaremos la forma en que se muestran los anuncios con el tiempo, pero nuestro compromiso de poner a los usuarios en primer lugar y mantener su confianza seguirá siendo el mismo”.

