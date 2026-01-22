AFA dice tener 3 interesados para televisar el Ascenso y cierra el lunes 26/01

En la reunión efectuada el 21 de enero, se aprobó la apertura de una licitación para la comercialización de los derechos de televisación de las categorías del ascenso (Primera Nacional, Primera B Metropolitana, Primera C y Torneo Federal A).

Según la información a la que se pudo acceder, actualmente son tres los oferentes que ya pusieron sus números sobre la mesa. De todos modos, en los próximos días se esperan nuevas reuniones y negociaciones. De acuerdo al Boletín Oficial de la AFA, el plazo para la presentación de propuestas formales vencerá el lunes 26 de enero a las 16 horas, en la sede de la entidad ubicada en Viamonte 1366.

Según información a la que pudo acceder Golazo24, la AFA le garantizó a los clubes del Ascenso que recibirán, como base, la misma suma de dinero que en diciembre de 2025 de cara a la próxima temporada.

Los derechos de televisación pertenecen originalmente a la empresa Torneos, cuyo paquete accionario mayoritario está en manos de Vrio Corporation, controlada por los hermanos Werthein.

Posteriormente, Torneos cedió la explotación de esos derechos a Trisa, la empresa que gestiona TyC Sports.

Actualmente, la compañía que busca continuar con la televisación de las categorías del Ascenso es Trisa, sociedad conformada por el Grupo Clarín y los Werthein, con mayoría accionaria del grupo mediático.

De este modo, mientras Torneos cuenta con mayoría accionaria de los Werthein, Trisa es una empresa de mayoría Clarín, aunque ambas están vinculadas en la cadena de comercialización y gestión de los derechos.

Extracto del comunicado de AFA

"Tomó la palabra el Presidente Tapia e informó que el 31 de diciembre de 2025 venció el contrato con Torneos y Competencias S.A . y Tele Red Imagen S.A. por el cual se encontraba cedida, de manera exclusiva e integral, la explotación y comercialización (incluyendo, sin limitación, su reproducción, distribución, transmisión y/o exhibición pública) de todos los partidos de todas y cada una de las fechas futbolísticas correspondientes al Torneo Nacional B y Torneo de Primera B por televisión abierta y/o cerrada, TDT, TDA, Internet, streaming, intranet, video bajo demanda, telefonía celular (derechos móviles para dispositivos móviles tales como Smartphones, tablets y otros dispositivos futuros creados o a crearse), y/o cualquier otro medio audiovisual creado o a crearse en el futuro, codificado o no, tales como sistemas MMDS, UHF, televisión celular IP, DTH (Direct to Home), aplicaciones para dispositivos móviles, edición en videos, DVD, CD-Rom y por cualquier otro sistema o plataforma creado o a crearse en el futuro, reproducción, distribución, transmisión y/o difusión de imágenes y/o sonido, en directo y/o en diferido sin límite de tiempo, incluyendo pasadas, en forma completa y de highlights, incluyendo la realización de programas sobre esos partidos, como así también los derechos de publicidad estática y sponsoreo de dichos campeonatos.

En consecuencia, encontrándose esta Asociación Nacional en término de recepción de ofertas para la explotación de los derechos mencionados relativos a las Categorías Primera Nacional, Primera B Metropolitana, Primera C y Torneo Federal A, se decide que los posibles oferentes puedan presentar las mismas hasta el día lunes 26 de enero a las 16 horas en la sede sita en la calle Viamonte 1366, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Segundo Piso, Oficina de Secretaría.

Se deja constancia que la presentación de ofertas debe ser realizada por escrito describiendo de manera detallada y completa las condiciones de la misma (pudiendo ser de manera total o parcial en cuanto al otorgamiento de los derechos) y con una garantía suficiente de cumplimiento. Se somete el tema a votación resultando aprobado por unanimidad."

