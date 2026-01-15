AFA convoca a su Comité Ejecutivo y TyC Sports cree que le renovarán el contrato

¿Así termina todo esto? En este caso hay un perdedor inicial: el representante Guillermo Tofoni, porque es quien promovió al proporcionarle documentación a periodistas de La Nación que fundamentó las denuncias, y ahora no obtiene beneficio alguno. Es más: no hay horizonte para los negocios de Toffoni ni en AFA ni en Conmebol.

Hay otro perdedor inicial: el empresario Javier Faroni, intermediario entre AFA y sociedades que contrataban con el fútbol argentino, recomendado por Sergio Massa, y abandonado por Sergio Massa. Faroni ya no será intermediario ni de la bolita ni del ping-pong.

Puede haber otros perdedores. ¿Juan Sebastián Verón / Estudiantes LP?

tofoni Guillermo Tofoni.

sergio massa javier faroni Sergio Massa y Javier Faroni.

Reunión de AFA

AFA pretende que la atención se enfoque en las posibles / no posibles ‘amnistías’ para los jugadores, replicando las decisiones de los recientes 3 inicios de temporada.

Una posibilidad es retirar las sanciones disciplinarias a jugadores y otra es no hacerlo. El club en el ojo de la tormenta es Estudiantes LP y su presidente suspendido, Juan Sebastián Verón, por aquel famoso recibimiento dándole la espalda a los jugadores de Rosario Central, a quien AFA había coronado pero Verón no estaba de acuerdo (por alguna inquina personal que tiene con Ángel Di María, dicen).

En 2025 se indultó a los futbolistas con hasta 4 fechas de suspensión en casos leves. En 2026 podría avanzar la idea de indultar a quienes tienen hasta 1 fecha de suspensión. Pero existía la versión de que era posible contemplar la situación de Estudiantes LP, que tiene sanciones de 2 partidos para todos sus jugadores titulares.

Pero carece de sentido perder el foco del interés popular: ¿quién televisará la 1ra. Nacional?

"Fue una falta de respeto": Holan y Di María defendieron a Rosario Central a capa y espada Estudiantes LP contra Ángel Di María.

TyC Sports

Golazo24 ya ofreció la noticia el miércoles 14/01 que la oferta de TyC Sports seguía en pie, a disposición de AFA, que era 'generosa' y era la única en firme que existe.

Hubo un rumor en algún momento de que la AFA pretendía difundir los partidos utilizando una aplicación digital más o menos similar a la que utiliza DirecTV llamada DGO. Luego se afirmó que necesitaba más tiempo para tenerla disponible, quizás en 2027. Pamplinas. Quien afirma eso no entiende nada del negocio.

Hoy día hay 'apps blancas' que se compran y se personalizan. AFA podía tener su aplicación operativa en menos de 2 semanas de trabajo de programación y, además, recibió al menos 2 ofertas concretas para la producción y televisación de eventos deportivos.

Ambas empresas habían hecho posible el Fútbol para Todos. Era muy sencillo avanzar.

Si AFA no concretó AFA Play es porque no quiso o porque no pudo, y entonces aparece el interrogante: ¿La ofensiva de Grupo Clarín paralizó a AFA y ahora los lleva a la rendición incondicional?

En TyC Sports, se dice en el mercado, llegó a especularse en AFA con la posibilidad de que Torneos le comprara las acciones de Grupo Clarín, y así zafaba AFA y la 'nueva' TyC Sports. Pero no hay noticias de que ese negocio pasara de un rumor.

También se especuló con una adjudicación del negocio a DSports / DirecTV, que es de los mismos accionistas que Torneos (una parte de la familia Werthein que no incluye a Gerardo, el socio de Rodolfo D'Onofrio). Pero tampoco se avanzó al respecto.

El asunto pareciera definido. Habrá que explicarlo. No al público sino al espejo. Perder no es el problema sino la cara de boludo que te queda: José María Vernet dixit.

