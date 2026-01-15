urgente24
Russo lo trajo a Boca, San Lorenzo no pagó: denuncia de Instituto por su jugador

San Lorenzo lo vendió, Boca lo pagó e Instituto no recibió nada. El club cordobés acusa un 30% por la transferencia de un defensor al Xeneize.

15 de enero de 2026 - 19:36
Malcom Braida, futbolista de Boca

San Lorenzo recibió un revés en la AFA, con una nueva instancia judicial a partir de acuerdos impagos. Quien lo arrinconó en la casa madre del fútbol argentino fue Instituto, que le reclama una deuda por la transferencia de Malcom Braida del Ciclón a Boca.

Instituto acusa una mora en el pago por parte de San Lorenzo, que no le giró el dinero correspondiente por el traspaso de Malcom Braida al Xeneize. El defensor surgió de las Inferiores de la Gloria y, a inicios de 2022, fue vendido al Ciclón. En 2025, por pedido de un Miguel Ángel Russo que lo había dirigido en el club azulgrana y asumía en Boca, el futbolista se incorporó a la Ribera previo al inicio del Mundial de Clubes.

Miguel Ángel Russo pidió a Braida para reforzar al Xeneize

Parte del monto de esa venta a Boca tendría que haber ido para las arcas de la Gloria, ya que el club cordobés aun mantiene un porcentaje de su pase. Más específicamente 30%.

"San Lorenzo no nos pagó la transferencia que se hizo de San Lorenzo a Boca"

Cuando compró a Braida, San Lorenzo adquirió el 100% de los derechos federativos y el 50% de los derechos económicos. Al tiempo, compró otro 20% y se quedó con un total de 70% de los derechos económicos.

Marcelo Moretti, ex presidente de San Lorenzo

Instituto reclama que, por ese 30% que mantiene de los derechos del defensor, debería haberle ingresado un 30% de la venta a Boca, que fue de 1.800.000 dólares. Es decir, Instituto reclama un valor de 540 mil dólares brutos, que acusa a San Lorenzo no pagar.

Braida jugó en el Ciclón entre 2022 y 2025

Juan Cavagliatto, presidente de Instituto, dijo públicamente: "Por Braida ya tenemos la denuncia en AFA, ya está la fecha de que se tienen que juntar los abogados porque no nos pagó San Lorenzo la transferencia que se hizo de San Lorenzo a Boca".

