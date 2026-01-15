Russo lo trajo a Boca, San Lorenzo no pagó: denuncia de Instituto por su jugador

Instituto acusa una mora en el pago por parte de San Lorenzo, que no le giró el dinero correspondiente por el traspaso de Malcom Braida al Xeneize. El defensor surgió de las Inferiores de la Gloria y, a inicios de 2022, fue vendido al Ciclón. En 2025, por pedido de un Miguel Ángel Russo que lo había dirigido en el club azulgrana y asumía en Boca, el futbolista se incorporó a la Ribera previo al inicio del Mundial de Clubes.