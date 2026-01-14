Los 3 cambios de Úbeda en Boca vs. Millonarios que sorprendieron a la Bombonera

Gracias a ellos, Boca pudo dominar con la pelota. El 4-3-3 es lógicamente un sistema pensado para atacar más que para defender, con el mediocampo destinado a ser la sala de máquinas. Durante el primer tiempo, al Xeneize le fluyó el juego interno, aunque le costó complementarlo con un buen uso de las bandas -sea por las intervenciones de los extremos o por las proyecciones de los laterales.

2) Merentiel, de 9 clásico

Miguel Merentiel ocupó la posición de 9 clásica a partir de las ausencias por lesión de Edinson Cavani y Milton Giménez. Era un experimento que, se esperaba, podía no salir muy bien. Y efectivamente no salió. La Bestia es un tipo de futbolista que necesita jugar de frente al arco, con espacio por delante, aprovechar su velocidad y potencia.

Boca vs. Millonarios Merentiel fue el 9 de Boca ante Millonarios @BocaJrsOficial

Ante Millonarios quedó demasiado anclado en una posición fija -propia del 4-3-3-, cuando lo que necesita es movilidad. Está claro que no es su puesto.

3) Aguirre por Zenón

En el primer equipo titular que había parado Úbeda en el entrenamiento de hace unos días, estaban los mismos nombres que estuvieron esta tarde salvo uno: en vez de Brian Aguirre, había jugado Kevin Zenón. El DT había ubicado al ex Unión en posición de extremo, aunque en la práctica siguiente lo incluyó a Aguirre.

Se terminó inclinando por este último por el ex Newells y la idea estuvo bien. Con un Merentiel más movedizo y sin el perfil de 9 natural, más un Zeballos que tampoco tiene el arco entre sus prioridades, la inclusión de Zenón hubiera abandonado mucho más la presencia de futbolistas en el área.

Aguirre era una pieza más ofensiva y por eso más lógica dado sus otros dos compañeros en ataque. Y dado, también, que en el mediocampo Boca carecía de perfiles que pisaran el área. No fue un buen partido de Aguirre así y todo, pero su lugar por Zenón, en este sistema, era más indicado.

