Boca puso primera en los compromisos oficiales de su 2026. A pesar de que fue un amistoso, el partido ante Millonarios de este miércoles significó la primera prueba del Xeneize. El resultado finalizó 0-0, pero el equipo de Claudio Úbeda jugó mejor que su rival.
METIÓ MANO
Los 3 cambios de Úbeda en Boca vs. Millonarios que sorprendieron a la Bombonera
Boca igualó con Millonarios, de Colombia, con un sistema novedoso que dista mucho de aquel que utilizó Claudio Úbeda sobre el cierre de 2025.
Los parámetros para medir el desempeño de Boca no deben correrse de que es pretemporada. Época en que el equipo se configura, se rearma si es el caso, se evalúan rendimientos, se prueban sistemas. Esto último, el sistema, fue una de las grandes novedades del DT Xeneize ante Millonarios.
Fue, quizás, la más significativa, porque de ahí partió el resto de las otras novedades. El resultado fue un empate sin goles, pero no por eso las conclusiones son negativas. El Xeneize, por ahora, se edifica. A continuación, 3 cambios de Claudio Úbeda que no estaban en el radar, a juzgar por lo hecho durante el 2025.
1) Boca y su 4-3-3, lejos de aquel 4-4-2
Esta fue la novedad más significativa que se mencionaba más arriba. El DT apostó por un sistema muy distinto de aquel que usó en ese tramo final del año pasado en que tomó las riendas del equipo tras la partida de Miguel Ángel Russo. Salió con: Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Herrera, Paredes, Delgado; Aguirre, Merentiel, Zeballos.
El punto neurálgico del equipo estuvo en el mediocampo: Ander, Leandro, Milton. Entre los tres volantes se hicieron cargo de la gestación del juego, alternando con bastante fluidez entre sus posiciones. Paredes más en la base, Delgado un poco más arriba aunque descendiendo para formar un doble cinco cuando fuese necesario, y Herrera algo más arriba para ser un nexo con la zona delantera. A pesar de estas tendencias de cada futbolista, mostraron bastante sincronicidad para ocupar posiciones.
Gracias a ellos, Boca pudo dominar con la pelota. El 4-3-3 es lógicamente un sistema pensado para atacar más que para defender, con el mediocampo destinado a ser la sala de máquinas. Durante el primer tiempo, al Xeneize le fluyó el juego interno, aunque le costó complementarlo con un buen uso de las bandas -sea por las intervenciones de los extremos o por las proyecciones de los laterales.
2) Merentiel, de 9 clásico
Miguel Merentiel ocupó la posición de 9 clásica a partir de las ausencias por lesión de Edinson Cavani y Milton Giménez. Era un experimento que, se esperaba, podía no salir muy bien. Y efectivamente no salió. La Bestia es un tipo de futbolista que necesita jugar de frente al arco, con espacio por delante, aprovechar su velocidad y potencia.
Ante Millonarios quedó demasiado anclado en una posición fija -propia del 4-3-3-, cuando lo que necesita es movilidad. Está claro que no es su puesto.
3) Aguirre por Zenón
En el primer equipo titular que había parado Úbeda en el entrenamiento de hace unos días, estaban los mismos nombres que estuvieron esta tarde salvo uno: en vez de Brian Aguirre, había jugado Kevin Zenón. El DT había ubicado al ex Unión en posición de extremo, aunque en la práctica siguiente lo incluyó a Aguirre.
Se terminó inclinando por este último por el ex Newells y la idea estuvo bien. Con un Merentiel más movedizo y sin el perfil de 9 natural, más un Zeballos que tampoco tiene el arco entre sus prioridades, la inclusión de Zenón hubiera abandonado mucho más la presencia de futbolistas en el área.
Aguirre era una pieza más ofensiva y por eso más lógica dado sus otros dos compañeros en ataque. Y dado, también, que en el mediocampo Boca carecía de perfiles que pisaran el área. No fue un buen partido de Aguirre así y todo, pero su lugar por Zenón, en este sistema, era más indicado.
