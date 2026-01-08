Finalmente Boca se decidió a sacudir el mercado de pases: "Va a ser refuerzo"

En Boca Juniors crecen los cuestionamientos a la gestión de Juan Román Riquelme, ya que el Xeneize todavía no cerró ningún refuerzo de cara a 2026. Sin embargo, aseguran que desde el club apretaron el acelerador y están a nada de quedarse con un jugador de San Lorenzo de Almagro, lo que podría cambiar la percepción de los hinchas.
Luego de mucha espera, todo hace indicar que Boca Juniors de Juan Román Riquelme ya cerró a su primer refuerzo y llora San Lorenzo.
Este año no será uno más para Boca: el club volverá a jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores, algo que no hacía desde 2023, cuando llegó nada menos que a la final.
¿El primer refuerzo de Riquelme para 2026?
Son varios los nombres que se han mencionado para reforzar a Boca Juniors en 2026 aunque por el momento no hay ningún futbolista cerrado.
De igual manera, hay un jugador que seguramente en las próximas horas se confirme como refuerzo del Xeneize de cara a la próxima temporada.
El periodista Jerónimo Torresantoro realizó un vivo en su canal de YouTube y con información de Gonzalo Orellano (partidario de San Lorenzo), confirmó: "por 3 millones de dólares a cambio del 60% del pase, Alexis Cuello va a ser jugador de Boca Juniors".
Seguramente en las próximas horas hayan más novedades respecto a esta información.
Cuello ha jugado de extremo, de segunda punta y en el último tiempo ha sido utilizado como número 9 en San Lorenzo. Lo que ha llamado la atención en Boca es la versatilidad del futbolista.
Claudio Úbeda seguirá al mando de Boca Juniors hasta junio de 2026. El entrenador fue ratificado al frente del plantel y desde hace algunos días el Xeneize retomó los entrenamientos de cara a una nueva temporada, en la que la Copa Libertadores será el principal objetivo.
Si bien circulan algunos nombres como posibles refuerzos, hasta el momento el club de la Ribera no concretó ninguna incorporación.
Entre los apuntados para reforzar la delantera aparece Marino Hinestroza; sin embargo, cuando todo parecía encaminado, las negociaciones se encuentran momentáneamente frenadas, aunque no hay certezas de que la operación no se concretará.
Con el correr de los días se esperan novedades y definiciones en relación al mercado de pases, mientras Boca se prepara para sus primeros compromisos oficiales en el Torneo Apertura:
- Fecha 1: Boca vs. Deportivo Riestra – Domingo 25 de enero, 18:30 horas
- Fecha 2: Estudiantes (LP) vs. Boca – Miércoles 28 de enero, 22:15 horas
- Fecha 3: Boca vs. Newell’s – Domingo 1 de febrero, 19:15 horas
