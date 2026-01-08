Finalmente Boca se decidió a sacudir el mercado de pases: "Va a ser refuerzo"

image

Seguramente en las próximas horas hayan más novedades respecto a esta información.

Cuello ha jugado de extremo, de segunda punta y en el último tiempo ha sido utilizado como número 9 en San Lorenzo. Lo que ha llamado la atención en Boca es la versatilidad del futbolista.

Claudio Úbeda seguirá al mando de Boca Juniors hasta junio de 2026. El entrenador fue ratificado al frente del plantel y desde hace algunos días el Xeneize retomó los entrenamientos de cara a una nueva temporada, en la que la Copa Libertadores será el principal objetivo.

Si bien circulan algunos nombres como posibles refuerzos, hasta el momento el club de la Ribera no concretó ninguna incorporación.

Entre los apuntados para reforzar la delantera aparece Marino Hinestroza; sin embargo, cuando todo parecía encaminado, las negociaciones se encuentran momentáneamente frenadas, aunque no hay certezas de que la operación no se concretará.

Con el correr de los días se esperan novedades y definiciones en relación al mercado de pases, mientras Boca se prepara para sus primeros compromisos oficiales en el Torneo Apertura:

Fecha 1 : Boca vs. Deportivo Riestra – Domingo 25 de enero, 18:30 horas

: Boca vs. Deportivo Riestra – Domingo 25 de enero, 18:30 horas Fecha 2 : Estudiantes (LP) vs. Boca – Miércoles 28 de enero, 22:15 horas

: Estudiantes (LP) vs. Boca – Miércoles 28 de enero, 22:15 horas Fecha 3: Boca vs. Newell’s – Domingo 1 de febrero, 19:15 horas

