River, Boca y los 28: solo rumores y ansiedad, el infierno del mercado de pases

Si ya seguir a los 30 a lo largo del campeonato es una tarea titánica, el mercado de pases es directamente angustiante.

El "vals" de las especulaciones: Por qué el mercado de pases se volvió angustiante

Sin actividad en el plano local, es el momento en que los clubes refuerzan sus planteles en función de sus necesidades. Compras, ventas, préstamos; salidas, llegadas. Negociaciones: conversaciones entre partes para definir, dinero de por medio, el futuro de un futbolista.

La pelota no rueda, pero esas conversaciones sí. Y, como la pelota no rueda, esas conversaciones se vuelven las únicas apetecibles para el mercado. No el mercado de los futbolistas, sino el mercado de los consumidores del fútbol. Los futboleros asisten a una danza de nombres eterna, más largas que el vals de una boda o cumpleaños de 15, que gira y gira y, de manera cíclica, suele volver al mismo lugar que donde estaba.

Ni Boca ni River ni Racing: Argentinos Juniors, gran candidato de 2026 La eterna danza de nombres en cada mercado de pases Unsplash

Las declaraciones de Sebastián Villa no llegaron de casualidad. El ex Boca habló tras largas semanas en las que se especuló, una y otra, y otra y otra, y otra y otra vez, con que podía llegar a River. La tentativa, motor de opiniones: que no debería, que sí, que Gallardo está equivocado, que es un buen jugador.

En la vereda de enfrente, Boca conversa hace semanas con San Lorenzo por Alexis Cuello. En el mientras tanto, sus infinitos préstamos comienzan a pulular, derivando jugadores a su nombre a otros destinos, siempre cedidos, nunca vendidos. Y además un rumor de Marco Verratti, que según parece es tentado todas las semanas por Leandro Paredes, ex compañero suyo en el PSG.

Riquelme Boca San Lorenzo Gastón Hernández Boca, línea abierta con el Ciclón

La lista sigue. Es extensa. Extensísima. El mercado de pases está en su prime -como se dice ahora en el lenguaje de las redes sociales-, y toda nueva noticia -que se baraja siempre en potencial, obviamente- funciona como esos prende fácil que se usan para avivar el fuego de un asado.

Echado el rumor sobre la mesa, echadas las conversaciones. "Qué calvario es el mercado de pases. Entre las operaciones de representantes, las especulaciones de la prensa, las estrategias de negociación, los falsos rumores y las ansiedades de los jugadores es insoportable. Ojalá apretaramos un botón y aparezcan los planteles ya conformados".

Las palabras son de Diego Latorre, una oveja negra en la televisión, que se ha ganado su lugar con criterio y sin gritos, y que como toda persona que grita poco termina aturdido por este contexto.

Que ruede la pelota

El jueves 22 de enero comienza el Torneo Apertura. No finaliza el mercado de pases, pero por lo menos será un aliciente para el monotema de cada verano. El primer partido, a las 17 hs., será Aldosivi vs. Defensa y Justicia -que acaba de incorporar a Éver Banega que llega libre de Newell´s.

+ de Golazo24

PSG vs. Marsella por la Supercopa de Francia: Horario, TV y cómo ver en vivo

Impacto total en Boca por la decisión de último momento de Dybala

Selección vs. PSG: los 3 de la Scaloneta que pueden gritar campeón este jueves

¿Permiso especial para Mundial 2026? Naming, negocios y el rol de Donald Trump