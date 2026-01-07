La Supercopa de Francia reeditará el partido más caliente del territorio Galo. Este jueves 08/01, desde las 15 hs., PSG y Olympique de Marsella jugarán la final del torneo francés, en un choque que no solo promete, sino que también tendrá mucha presencia argentina.
SUPERCOPA DE FRANCIA: LA MIRADA DE SCALONI
Selección vs. PSG: los 3 de la Scaloneta que pueden gritar campeón este jueves
Tres jugadores de la Selección Argentina se juegan la corona de la Supercopa de Francia, en el partido de Olympique de Marsella vs. PSG.
Aunque el PSG llega como candidato, el Olympique también tiene altas aspiraciones al título. Predecir un campeón de la Supercopa de Francia es difícil, porque los protagonistas son dos muy buenos equipos, sólidos, y que lideran desde los primeros puestos de la Ligue 1.
Actualmente, el conjunto parisino marcha segundo, con 39 puntos, y detrás lo sigue el equipo marsellés, con 32. La sorpresa del campeonato es, por el momento, Lens. El elenco del norte francés es puntero de la Ligue 1 con 40 unidades acumuladas hasta el momento.
La Supercopa de Francia tendrá una fuerte presencia argentina, precisamente del lado del OM. El equipo que conduce técnicamente Roberto De Zerbi tiene a tres argentinos, los tres futbolistas de la Selección Argentina y con chances incluso de viajar al Mundial 2026.
Sin embargo, a pesar de que suelen ser titulares en el elenco francés, no está garantizado que todos juegue -al menos de arranque- en la final.
- Gerónimo Rulli, en el arco, es el único que seguramente diga presente. El ex Estudiantes es el dueño indiscutido de los tres palos del Marsella. Su equipo es de los menos goleados en la Ligue 1.
- Leo Balerdi muy probablemente esté en la zaga central. A pesar de que viene alternando entre titularidades y suplencias, es una garantía en la dupla central del equipo y, cada vez que está en el once inicial, lleva la cinta de capitán.
- Facundo Medina fue titular en el último partido, pero está apenas regresando de un esguince de tobillo. Es de esperar que juegue solo si el entrenador lo necesita.
PSG vs. Olympique de Marsella: horario, TV y dónde ver
El partido va a las 15 hs. de Argentina. Se transmite por ESPN y DSports. La sede es el exótico Jaber Al Ahmad International Stadium, en Kuwait, Medio Oriente.
Mundial 2026 y la lista de Scaloni: las chances de ir a la Copa del Mundo
De cara a la Copa del Mundo, está claro que Rulli es la variante principal al Dibu Martínez. Campeón del Mundo y de la Copa América 2024, es una fija para el plantel de Lionel Scaloni.
Balerdi se ha ganado, poco a poco, su lugar en la Albiceleste. Fue convocado para los últimos partidos -amistosos- de Argentina, y contra Puerto Rico fue titular. No tiene el Mundial garantizado, ya que la zona de centrales está congestionada con la presencia de Cuti Romero, Otamendi, Licha Martínez, Senesi, sumado a los laterales con Molina, Montiel, Foyth, Tagliafico, Acuña, Barco, el propio Medina.
Medina parecería ser quien corre más de atrás en relación a los dos anteriores. Tiene la ventaja de que, por su sector -el lateral izquierdo-, no hay demasiadas alternativas y allí puede haber una oportunidad. Tuvo convocatorias a la Albiceleste a fines de 2024, a principios y a mediados de 2025, pero luego de junio dejó de ser citado.
