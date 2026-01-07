Selección vs. PSG: los 3 de la Scaloneta que pueden gritar campeón este jueves

Gerónimo Rulli , en el arco, es el único que seguramente diga presente. El ex Estudiantes es el dueño indiscutido de los tres palos del Marsella. Su equipo es de los menos goleados en la Ligue 1.

, en el arco, es el único que seguramente diga presente. El ex Estudiantes es el dueño indiscutido de los tres palos del Marsella. Su equipo es de los menos goleados en la Ligue 1. Leo Balerdi muy probablemente esté en la zaga central. A pesar de que viene alternando entre titularidades y suplencias, es una garantía en la dupla central del equipo y, cada vez que está en el once inicial, lleva la cinta de capitán.

muy probablemente esté en la zaga central. A pesar de que viene alternando entre titularidades y suplencias, es una garantía en la dupla central del equipo y, cada vez que está en el once inicial, lleva la cinta de capitán. Facundo Medina fue titular en el último partido, pero está apenas regresando de un esguince de tobillo. Es de esperar que juegue solo si el entrenador lo necesita.

PSG vs. Olympique de Marsella: horario, TV y dónde ver

El partido va a las 15 hs. de Argentina. Se transmite por ESPN y DSports. La sede es el exótico Jaber Al Ahmad International Stadium, en Kuwait, Medio Oriente.

Mundial 2026 y la lista de Scaloni: las chances de ir a la Copa del Mundo

De cara a la Copa del Mundo, está claro que Rulli es la variante principal al Dibu Martínez. Campeón del Mundo y de la Copa América 2024, es una fija para el plantel de Lionel Scaloni.

Scaloni no quiere repetir el drama de Qatar 2022 y avisó: la lista, a última hora Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina Xinhua/Martín Zabala

Balerdi se ha ganado, poco a poco, su lugar en la Albiceleste. Fue convocado para los últimos partidos -amistosos- de Argentina, y contra Puerto Rico fue titular. No tiene el Mundial garantizado, ya que la zona de centrales está congestionada con la presencia de Cuti Romero, Otamendi, Licha Martínez, Senesi, sumado a los laterales con Molina, Montiel, Foyth, Tagliafico, Acuña, Barco, el propio Medina.

Baja sensible para Scaloni y Argentina: un defensor clave será baja por 3 meses Leo Balerdi, capitán

Medina parecería ser quien corre más de atrás en relación a los dos anteriores. Tiene la ventaja de que, por su sector -el lateral izquierdo-, no hay demasiadas alternativas y allí puede haber una oportunidad. Tuvo convocatorias a la Albiceleste a fines de 2024, a principios y a mediados de 2025, pero luego de junio dejó de ser citado.

