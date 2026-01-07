El PSG apaga el fuego: ¿sigue Luis Enrique en el conjunto parisino?

En España, Sport, medio históricamente vinculado al universo blaugrana, también abordó la información, pero explicó cómo la supuesta negativa del técnico se apoyaba más en especulaciones de mercado que en hechos concretos.

Un contrato vigente y un proyecto en su punto más alto

Lo cierto es que Luis Enrique tiene contrato con el PSG hasta 2027 y, aunque todavía no firmó una extensión, no existen señales de ruptura entre las partes. Desde el club insisten en que las conversaciones seguirán su curso natural y que no hay urgencias ni conflictos en el horizonte inmediato.

Además, el contexto deportivo juega claramente a favor del asturiano. El PSG viene de ganar el derbi ante el París FC por 2 a 1 y sostiene una línea de resultados que refuerza la confianza en el proyecto. Bajo su conducción, el club conquistó un sextete inédito, obtuvo la primera Champions League de su historia y alcanzó la final del Mundial de Clubes, consolidando un funcionamiento colectivo que no había logrado con entrenadores anteriores.

Los números respaldan el proceso. Desde su llegada en julio de 2023, Luis Enrique dirigió 144 partidos, con 102 victorias, 23 empates y solo 19 derrotas, alcanzando una efectividad cercana al 76% en puntos. Un rendimiento que explica por qué la dirigencia lo considera una pieza central del presente y del futuro del club.

psg champions El Paris Saint-Germain celebrando la primera Champions League de su historia, el hito que consolidó el proyecto deportivo liderado por Luis Enrique.

El ruido del mercado y una fake news que creció sola

La información falsa también se apoyó en un contexto europeo convulsionado. Los recientes movimientos en clubes de peso, como el Chelsea, que decidió prescindir de Enzo Maresca, la salida de Rúben Amorim en el Manchester United, y las dudas que rodean al Liverpool de Arne Slot, alimentaron la idea de un posible efecto dominó en los grandes bancos del continente. En ese clima de inestabilidad, cualquier versión sobre entrenadores consolidados encuentra terreno fértil para crecer.

Sin embargo, puertas adentro, el PSG no modificó su hoja de ruta. La situación contractual de Luis Enrique se maneja con cautela y sin urgencias, en el marco de una negociación que no responde a presiones externas ni a rumores de mercado, sino a los tiempos habituales de un proyecto que se siente fuerte y alineado.

Por ahora, el PSG apagó el incendio. Y lo hizo con una frase clara, directa y sin rodeos: no hubo rechazo, no hubo portazo y no hay final de ciclo a la vista.

--------------------------

Más en GOLAZO 24

Gallardo aceleró y le roba un refuerzo a Flamengo: "Va a jugar en River"

Gustavo López nuevamente en el ojo de la tormenta por Independiente (y Racing)

Juan Cortese rompió todo con lo que dijo sobre River y Sebastián Villa

Riquelme ya decidió quién será el 9 de Boca para ganar la Copa Libertadores