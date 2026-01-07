El París Saint-Germain vivió horas agitadas fuera del campo. Mientras el plantel viajaba a Kuwait para disputar la Supercopa de Francia, un rumor sobre la posible salida de Luis Enrique encendió las redes sociales y abrió un interrogante inesperado en plena competencia oficial, cuando el club atraviesa uno de los momentos más sólidos de su historia reciente.
LUIS CAMPOS LO ACLARA
El PSG apaga el fuego: ¿sigue Luis Enrique en el conjunto parisino?
Rumores, desmentidas y versiones cruzadas rodean la renovación de Luis Enrique, que tiene contrato con el PSG hasta 2027 y hoy es la figura del proyecto.
La versión, amplificada por una gran cantidad de portales deportivos, indicaba que el entrenador español, ex DT del Barcelona, habría rechazado una oferta de renovación y que evaluaba un cambio de aire al final de la temporada. El contexto ayudó a que la bola creciera rápido: movimientos recientes en el mercado de entrenadores europeos y la ausencia, por ahora, de una firma que extienda su vínculo más allá de 2027 dispararon las alarmas en el seno del fútbol internacional.
Ante el revuelo, el PSG decidió intervenir de inmediato. Fue Luis Campos, director deportivo del club, quien salió a cortar de raíz la información y apuntó directamente contra el origen del rumor.
La desmentida oficial y el origen del rumor
“Es totalmente falso, 100% fake news”, aseguró Campos en declaraciones a Canal+. El directivo portugués fue tajante y negó que Luis Enrique haya rechazado una propuesta formal de renovación, como se había instalado en las últimas horas, buscando apagar el incendio antes del compromiso que el PSG disputará ante el Olympique de Marsella por la Supercopa de Francia.
El ruido se originó a partir de una publicación viral en X que citaba a BILD, medio alemán de referencia, como fuente. A partir de ahí, distintos canales y cuentas replicaron la versión sin confirmación oficial, alimentando la idea de un fin de ciclo inminente en París. Portales deportivos como Marca, Sports Illustrated, Tribuna, D Sports y otros sitios internacionales hicieron eco del rumor antes de la desmentida pública del club.
En España, Sport, medio históricamente vinculado al universo blaugrana, también abordó la información, pero explicó cómo la supuesta negativa del técnico se apoyaba más en especulaciones de mercado que en hechos concretos.
Un contrato vigente y un proyecto en su punto más alto
Lo cierto es que Luis Enrique tiene contrato con el PSG hasta 2027 y, aunque todavía no firmó una extensión, no existen señales de ruptura entre las partes. Desde el club insisten en que las conversaciones seguirán su curso natural y que no hay urgencias ni conflictos en el horizonte inmediato.
Además, el contexto deportivo juega claramente a favor del asturiano. El PSG viene de ganar el derbi ante el París FC por 2 a 1 y sostiene una línea de resultados que refuerza la confianza en el proyecto. Bajo su conducción, el club conquistó un sextete inédito, obtuvo la primera Champions League de su historia y alcanzó la final del Mundial de Clubes, consolidando un funcionamiento colectivo que no había logrado con entrenadores anteriores.
Los números respaldan el proceso. Desde su llegada en julio de 2023, Luis Enrique dirigió 144 partidos, con 102 victorias, 23 empates y solo 19 derrotas, alcanzando una efectividad cercana al 76% en puntos. Un rendimiento que explica por qué la dirigencia lo considera una pieza central del presente y del futuro del club.
El ruido del mercado y una fake news que creció sola
La información falsa también se apoyó en un contexto europeo convulsionado. Los recientes movimientos en clubes de peso, como el Chelsea, que decidió prescindir de Enzo Maresca, la salida de Rúben Amorim en el Manchester United, y las dudas que rodean al Liverpool de Arne Slot, alimentaron la idea de un posible efecto dominó en los grandes bancos del continente. En ese clima de inestabilidad, cualquier versión sobre entrenadores consolidados encuentra terreno fértil para crecer.
Sin embargo, puertas adentro, el PSG no modificó su hoja de ruta. La situación contractual de Luis Enrique se maneja con cautela y sin urgencias, en el marco de una negociación que no responde a presiones externas ni a rumores de mercado, sino a los tiempos habituales de un proyecto que se siente fuerte y alineado.
Por ahora, el PSG apagó el incendio. Y lo hizo con una frase clara, directa y sin rodeos: no hubo rechazo, no hubo portazo y no hay final de ciclo a la vista.
