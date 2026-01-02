El PSG vuelve a jugar un derbi: París recupera un clásico después de décadas

La llamada liga de granjeros vuelve a tener un derbi histórico. Este domingo, Paris Saint-Germain recibe a Paris FC en el Parque de los Príncipes, en un partido que va mucho más allá de los tres puntos. Será el primer derbi entre ambos desde 1978 y, al mismo tiempo, el primer derbi parisino en la Ligue 1 desde 1990.
El cruce, considerado único por muchos amantes del fútbol, encierra una rareza urbana difícil de encontrar en el escenario europeo. Los estadios de ambos clubes están separados por apenas 43 metros, lo que convierte a este duelo en el derbi más cercano de Europa entre dos equipos que no comparten cancha dentro de las cinco grandes ligas. Una postal casi absurda para un fútbol cada vez más globalizado.
Pero más allá de la distancia mínima y del peso simbólico del partido, el encuentro también despierta una pregunta inevitable: ¿quién es realmente el Paris FC, el vecino que vuelve a escena después de décadas a la sombra del gigante parisino?
¿Quién es el Paris FC, el vecino casi desconocido del PSG?
Fundado en 1969, el Paris FC es, paradójicamente, parte del ADN del fútbol parisino moderno. De hecho, fue uno de los clubes que dio origen al propio Paris Saint-Germain tras la fusión y posterior escisión ocurrida a comienzos de los años 70. Aquella ruptura marcó destinos opuestos: mientras el PSG se mantuvo en la primera escena del fútbol francés y terminó de transformarse en potencia global tras la llegada del capital qatarí en 2011, el Paris FC inició un largo recorrido por las divisiones inferiores.
Durante más de tres décadas, el Paris FC alternó entre la Ligue 2, la tercera y hasta la cuarta categoría del fútbol francés, lejos de los focos mediáticos y sin el respaldo económico de su vecino. Las dificultades financieras, la falta de una identidad clara y la competencia directa con el PSG dentro de la misma ciudad explican en parte por qué el club quedó relegado durante tanto tiempo. El punto de inflexión llegó en los últimos años bajo la presidencia de Pierre Ferracci, quien impulsó una gestión más estable, una estructura deportiva profesionalizada y una apuesta sostenida por el crecimiento gradual. Sin golpes de efecto ni fichajes rutilantes, ese proyecto permitió al Paris FC reconstruirse y trazar, finalmente, el camino de regreso a la elite.
El club juega habitualmente en el Stade Charléty, con capacidad para unas 20.000 personas, y encarna un perfil marcadamente barrial dentro del mapa futbolero de la capital. Sin grandes estrellas ni títulos resonantes, su identidad se apoya en una base local fuerte, un crecimiento progresivo y una relación más directa con su entorno urbano, muy lejos del glamour global que rodea al PSG desde la última década.
Durante más de 30 años, París fue una capital sin clásicos locales en la máxima categoría. El regreso del Paris FC a la Ligue 1 reabre esa rivalidad dormida y devuelve a la ciudad un partido con identidad propia: el gigante global frente al vecino histórico, separados por apenas metros, pero por mundos completamente distintos.
Más que un partido, el PSG–Paris FC vuelve a plantear una pregunta que parecía olvidada: ¿puede París recuperar un derbi que represente a toda la ciudad y no solo a una marca global?
Horario y TV: cuándo y dónde ver el derbi en Argentina
El Paris Saint-Germain recibirá al Paris FC este domingo 4 de enero en el Parque de los Príncipes, por la fecha 17 de la Ligue 1, en un cruce que enfrenta a dos equipos con realidades muy distintas dentro del campeonato.
El PSG llega al derbi segundo en la tabla, a un punto del líder RC Lens, con la presión de ganar para no perderle pisada a la pelea por el título. Para el conjunto de Luis Enrique, el partido es una oportunidad de sostener su candidatura y reafirmar su dominio local en un escenario cargado de simbolismo.
Del otro lado, el Paris FC vive una realidad muy distinta. El equipo se ubica en el puesto 14, apenas cinco puntos por encima de la zona de descenso, y afronta el clásico con una lógica mucho más urgente: sumar, resistir y sobrevivir. En ese contexto, el derbi aparece como un desafío deportivo, pero también como una prueba de carácter para un club que pelea por afirmarse en la elite.
El partido podrá verse en vivo por Disney+ para Sudamérica, desde las 16:45 en Argentina, Uruguay y Chile, y a las 14:45 en Ecuador, Colombia y Perú. Más allá de la diferencia de planteles y presupuestos, el contexto convierte al duelo en algo especial: un estadio lleno, una ciudad expectante y un derbi que vuelve a poner a París frente al espejo de su propia historia futbolera.
