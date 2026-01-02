El PSG vuelve a jugar un derbi: París recupera un clásico después de décadas

El club juega habitualmente en el Stade Charléty, con capacidad para unas 20.000 personas, y encarna un perfil marcadamente barrial dentro del mapa futbolero de la capital. Sin grandes estrellas ni títulos resonantes, su identidad se apoya en una base local fuerte, un crecimiento progresivo y una relación más directa con su entorno urbano, muy lejos del glamour global que rodea al PSG desde la última década.

Durante más de 30 años, París fue una capital sin clásicos locales en la máxima categoría. El regreso del Paris FC a la Ligue 1 reabre esa rivalidad dormida y devuelve a la ciudad un partido con identidad propia: el gigante global frente al vecino histórico, separados por apenas metros, pero por mundos completamente distintos.

Más que un partido, el PSG–Paris FC vuelve a plantear una pregunta que parecía olvidada: ¿puede París recuperar un derbi que represente a toda la ciudad y no solo a una marca global?

Horario y TV: cuándo y dónde ver el derbi en Argentina

El Paris Saint-Germain recibirá al Paris FC este domingo 4 de enero en el Parque de los Príncipes, por la fecha 17 de la Ligue 1, en un cruce que enfrenta a dos equipos con realidades muy distintas dentro del campeonato.

El PSG llega al derbi segundo en la tabla, a un punto del líder RC Lens, con la presión de ganar para no perderle pisada a la pelea por el título. Para el conjunto de Luis Enrique, el partido es una oportunidad de sostener su candidatura y reafirmar su dominio local en un escenario cargado de simbolismo.

Del otro lado, el Paris FC vive una realidad muy distinta. El equipo se ubica en el puesto 14, apenas cinco puntos por encima de la zona de descenso, y afronta el clásico con una lógica mucho más urgente: sumar, resistir y sobrevivir. En ese contexto, el derbi aparece como un desafío deportivo, pero también como una prueba de carácter para un club que pelea por afirmarse en la elite.

El partido podrá verse en vivo por Disney+ para Sudamérica, desde las 16:45 en Argentina, Uruguay y Chile, y a las 14:45 en Ecuador, Colombia y Perú. Más allá de la diferencia de planteles y presupuestos, el contexto convierte al duelo en algo especial: un estadio lleno, una ciudad expectante y un derbi que vuelve a poner a París frente al espejo de su propia historia futbolera.

