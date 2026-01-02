Milei se autocelebra con The Telegraph, pero Financial Times lo baja a tierra

Para los periodistas de The Telegraph, Milei "generó el cambio que la Argentina necesitaba y demostró al mundo que se puede utilizar la motosierra para el gasto público”. No obstante, señalaron que “su supervivencia aparentemente se debe más a una extraordinaria línea de swaps, cortesía de su amistad con Trump, que a sus propias capacidades".

Ese apunte no fue destacado por Milei, claro está. Como tampoco hubo mención a un artículo que salió antes, el 31/12, y que publicó otro medio británico de prestigio, Financial Times, sobre las dificultades que está teniendo el plan económico libertario para captar inversiones extranjeras.

Según la nota, el presidente argentina "está luchando para atraer empresas extranjeras de nuevo a Argentina" en un contexto en el que "las multinacionales se mantienen alejadas del país notoriamente inestable a pesar del entusiasmo por el presidente libertario".

La publicación remarca que en los 2 años que lleva Milei en el gobierno, las nuevas inversiones "se han limitado en gran medida al floreciente sector de los recursos naturales", pero al mismo tiempo recuerda que en este período "ha continuado" el "prolongado éxodo de de grupos extranjeros de Argentina". Menciona los casos del banco HSBC y la cadena de supermercados Carrefour.

Financial Times cita datos del Banco Central para señalar que "los flujos de dólares provenientes de la inversión extranjera directa se tornaron negativos netos en 2025 por primera vez desde 2003".

"Si bien el interés en la estabilización y desregulación de la economía impulsada por Milei ha llevado a docenas de altos ejecutivos a reunirse con el presidente, las empresas globales siguen cautelosas ante el historial de volatilidad macroeconómica y los abruptos cambios de política del país", consigna.

milei-ft

“La Argentina de Milei no compite con la Argentina de hace cuatro años. Compite con muchos otros países con los que las juntas directivas se sienten más cómodas”, dijo un ejecutivo de una multinacional que planea su salida, citado por ese medio. “Estamos entusiasmados con Milei, pero hay mucha historia aquí”, agrega.

FT afirma que el "impacto más inmediato del éxito de Milei" no ha sido atraer inversiones sino "crear una oportunidad para que las empresas vendan sus acciones sin sufrir grandes pérdidas".

Otros ejemplos citados son los de Exxon, que vendió su negocio de shale oil, y el de Telefónica.

En contraste, señala que el "sector de recursos naturales de Argentina es la gran excepción" y menciona inversiones de Rio Tinto, Glencore y "otras mineras" atraídas por el litio y el cobre. Agrega que la italiana Eni invertirá en GNL junto a YPF, mientras que la estadounidense Continental Resources adquirió un yacimiento petrolífero en noviembre.

También menciona el anuncio OpenAI sobre una inversión de US$25.000 millones en centros de datos alimentados por gas en Argentina, aunque la empresa de Sam Altman luego habló de "posible oportunidad" de comprar un proyecto de la argentina Sur Energy.

FT consigna que el gobierno de Milei está acelerando su búsqueda de inversión extranjera directa y planea un primer evento para inversores llamado “Semana Argentina” en Nueva York en marzo; y considerando una expansión de un esquema de incentivos a la inversión que ha alentado proyectos de energía y minería.

Conseguir más inversión extranjera es “extremadamente importante” para el programa económico de Milei, le dijo al medio británico Ramiro Blazquez Giomi, estratega de la empresa de servicios financieros StoneX.

Señala que el estratega que la "grave escasez de divisas en el banco central argentino, que Milei no ha logrado resolver, ha dificultado la prevención de la volatilidad cambiaria, el pago de deudas y el pago de importaciones". Blazquez Giomi remarca que la inversión extranjera directa "es la fuente de financiamiento externo menos volátil que el gobierno necesita con urgencia".

Si bien los sectores de la energía y la minería ofrecen mejores perspectivas de inversión, FT advierte que éstas son "más sombrías en el sector manufacturero de Argentina, ya que las medidas de Milei para abrir la economía dejan a sectores anteriormente protegidos incapaces de competir con las importaciones".

Este dato es particularmente sensible, ya que se trata de uno de los sectores que más empleo genera. Cita el reciente caso del cierre de Whirlpool.

FT releva que "otros negocios fuera del sector de recursos naturales también enfrentaron grandes obstáculos" entre los que destaca " el fracaso de Milei en levantar todos los controles de capital y cambiarios de Argentina".

"Dado que el gobierno ha priorizado el fortalecimiento del peso, ha tardado en reconstruir las escasas reservas de divisas de Argentina. Como resultado, ha relajado en lugar de eliminar las restricciones a la salida de dólares del país, que se introdujeron por primera vez en 2011. Varios miles de millones de dólares de dividendos que las empresas quieren repatriar siguen atrapados en Argentina", consigna.

“El nivel de reservas y los controles de capital siguen siendo una gran preocupación para las multinacionales”, dijo Kezia McKeague, directora general de la firma de estrategia McLarty Associates, con sede en Washington.

La especialista estimó que "la inversión fuera de la minería y la energía probablemente seguirá siendo un goteo en lugar de un torrente en los próximos dos años, antes de la reelección prevista de Milei".

McKeague vislumbra una "oportunidad histórica" recién para después de 2027, si el Gobierno "si logra mantener y consolidar el progreso logrado hasta la fecha".

Más contenido de Urgente24

Javier Milei descongeló sueldos de funcionarios: Tendrían 90% de aumento

Crece la polémica: Nace la Policía Secreta con el DNU que cambia leyes

Dudas sobre la validez del DNU de Inteligencia con 4 firmas de Santilli (y dos de Monteoliva)

Ex combatientes intimaron a Javier Milei: 24 horas para que se retracte