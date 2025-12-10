Javier Milei detrás del balotaje entre Jeannette Jara y José Antonio Kast que evoca a Allende y Pinochet

Por un lado, se encuentra la presidenciable Jeannette Jara (Partido Comunista), quien se identifica con Salvador Allende -el expresidente chileno de ideología comunista-. Mientras que, en la vereda opuesta, se halla el candidato José Antonio Kast (Partido Republicano), quien reivindica a Augusto Pinochet, el dictador que gobernó el país cometiendo crímenes de lesa humanidad.

Por eso esta segunda vuelta electoral definirá dos rumbos distintos para Chile: girar hacia la extrema izquierda o hacia la ultraderecha.

En pleno desarrollo de la campaña electoral que está por llegar a su fin, los postulantes al sillón en La Moneda, Jeannete Jara y José Antonio Kast, tuvieron su debate presidencial durante este martes.

En él, ambos abordaron diversos temas de actualidad y presentaron su postura con respecto al gobierno de Nicolás Maduro, la inmigración y la inseguridad. Uno de ellos propuso un indulto a militares represores y trató sobre la cuestión de los mapuches en la Araucaria de Chile.

En el presidencial, organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), la candidata comunista aseveró que las urnas del domingo se tratan de unas elecciones bisagras: "A veces no se valora bien lo que está en juego".

"Sé que tenemos desafíos en materia de seguridad pública y voy a usar todas las herramientas del Estado para combatir el crimen organizado y el narcotráfico", dijo Jara en el debate.

Jara también afirmó que están en juego dos modelos de país: "Yo creo en una Patria en que nosotros, en vez de odiarnos, nos unamos". Y agregó que hay desafios pendientes, "pero cuando nos juntamos, logramos avanzar".

Además, recordó que, bajo su cargo como ministra de Trabajo, logró sacar adelante la reforma previsional, la cual Kast planea poner en debate.

"En Chile 1,5 millones de personas van a ver incrementada su pensión en enero. Y cuando se plantea reabrir el debate previsional, lo veo como un retroceso. Le pido a los pensionados del país que lo piensen; a sus nietos, a sus hijos, que lo consideren. Puede que no sea perfecta, pero es un buen avance y costó mucho sacarlo adelante", expresó Jara.

En tanto, el otro aspirante a la Presidencia, el ultraconservador José Antonio Kast, se comprometió, desde el atril del debate, a poner “orden” en Chile, así como a crear puestos de trabajo y combatir al narcotráfico y al “terrorismo mapuche”, cerrando con un “Dios los bendiga”.

“El tiempo se acabó. El de los discursos, de las franjas, de las mentiras, de las consignas. Hoy comienza una nueva etapa. Me comprometo que el 15 de diciembre (un día después de la segunda vuelta) voy a estar trabajando desde muy temprano para recuperar la seguridad, el trabajo, para pasar del desorden al orden. Soy José Antonio Kast y quiero ser Presidente de la República para que ese cambio real se haga realidad. La fuerza del cambio viene en camino y que Dios nos bendiga”, sentenció Kast.

José Antonio Kast dijo, además, que apoya reducir las penas para violadores de derechos humanos de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), así como para los efectivos condenados por la represión del 2019 durante el gobierno de Sebastián Piñeyra.

En otro momento del debate, acusó a la izquierda de tener los “oídos tapados por la ideología”, puntualmente cuando fue consultado sobre las diversidades sexuales en Chile. Según el republicano, su partido respeta la “dignidad humana” y “jamás hemos usado una consigna para ganar unos votos más”.

En ese sentido, cargó en contra del Gobierno de Gabriel Boric, recordando los casos del suicidio de un empleado en el ministerio de Hacienda, la muerte de un trabajador en el Palacio de La Moneda y la funcionaria que acusó al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, de abuso sexual. Dijo que muchos prejuicios se han instalado desde los sectores de la izquierda y acusó de “oídos tapados por ideología” a este sector político.

Asimismo, volvió a comentar de su intención de "erradicar el terrorismo y recuperar el territorio" de la tiranía de los grupos criminales mapuches que realizan ataques incendiarios y asaltos a camiones federales en la región de La Araucaria, zona en disputa con el grupo radicalizado.

image De hecho, hace unos días, Kast había presentado su plan titulado "La Araucanía chilena", un programa que busca eliminar la “violencia terrorista” y devolver la autoridad del territorio al Estado, debido a que, tal como partió fustigando, “se supone que aquí el gobierno tiene todo bajo control, pero todos sabemos que no es así”.

En el segundo bloque del debate, hubo mucha tensión y chicanas. Ambos se criticaron por no contestar y por su historial político. Jara enrostró a Kast las pocas leyes sacadas adelante en los 16 años como diputado, mientras Kast le restregó a Jara que fue parte del comité político del Gobierno en medio del caso Monsalve, del exsubsecretario del Interior imputado por un caso de abuso sexual con una subalterna.

