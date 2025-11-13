Elecciones en Chile y los pro Pinochet emergen (Antonio Kast y el "Javier Milei chileno")

Elecciones en Chile que son una oportunidad para la Derecha

José Antonio Kast, aspirante a la presidencia de Chile por el Partido Republicano, hijo de un militante nazi, intenta por tercera vez ganar las elecciones, pero en esta oportunidad podría obtener su sillón en La Moneda, debido a que los sondeos aseguran que la candidata del oficialismo no ganará en primera vuelta, lo que le da posibilidades de ir a un balotaje —al estilo de Javier Milei en Argentina—, y finalmente coronarse de gloria para el retorno de la derecha al poder.

El líder de la derecha de Chile, Kast, tuvo un padre, Michael, quien fue miembro de las Juventudes Hitlerianas y militante del Partido Nazi, en el que se inscribió en 1942. Pero no sólo su padre fue una oveja negra en la familia, cuyo secreto debiera ser guardado dentro del placard, ya que su hermano fue ministro durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Lejos de tapar esa mugre en la historia familiar, Kast la reivindica y la enaltece. Es más, en una entrevista durante la primera de sus campañas presidenciales, en 2017, llegó a decir que “si Pinochet estuviera vivo, votaría por mí”. En 1988, incluso había apoyado la opción del Sí que pedía la continuidad del dictador en un plebiscito.

image Kast, candidato presidencial del Partido Republicano, junto a Kaiser, candidato libertario a presidente.

Kast, hijo de inmigrantes alemanes, admirador de Bolsonaro y que ha dado elogios a Javier Milei, se acercó este último tiempo al populismo de derecha al lanzar un álbum de música y con promesas de restaurar el orden y los valores cristianos y familiares.

"En lugar de himnos y estribillos de campaña, José Antonio Kast tiene un álbum completo de 15 canciones, Disco Kast Vol: 5, con ritmos que van desde rock hasta reguetón, un producto que lo ha hecho el más popular de los candidatos en Spotify", señala la agencia France 24.

En tanto, el tercer favorito en las urnas del domingo es Johannes Maximilian Kaiser Barents-von Hohenhagen (fundador del Partido Nacional Libertario), quien apoyó en 2021 a Kast y que enarbola el liberalismo en Chile al estilo de Javier Milei en Argentina.

Embed Káiser ha sido humillado, censurado, perseguido por decir la verdad.

Y aún así sigue de pie.

Eso es tener carácter.

Eso es tener huevos.#KáiserEsEsfuerzo#KaiserALaMoneda pic.twitter.com/VWYNVhOuXK — Chile con Kaiser (@_istlady_) June 10, 2025

Johannes ha dicho que se autopercibe "paleolibertario, socialmente conservador", y su hermano Axel, también metido en la política libertaria chilena, dijo que su hermano "encarnaría mejor un gobierno libertario que Evelyn Matthei y que Kast".

En el cierre de campaña de este miércoles, a pocos metros de la Alameda Bernardo O'Higgins, en la plaza de La Aviación, eligió para animar su mitin a una banda de tributo al legendario grupo de rock AC/DC, guardando cierta analogía con la canción de La Renga que usa de banda sonora el presidente argentino Javier Milei desde sus inicios.

Esta semana, además, Kaiser prometió indultar a los militares condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), de la que es un ferviente admirador tal como Kast del Partido Republicano.

Más noticias en Urgente24

La miniserie que la crítica aplaude y el público convirtió en furor

La miniserie de 6 capítulos que todos devoran en una tarde

Mundial 2026: Italia y Alemania complicados, Bélgica y Portugal casi adentro

Bendita se rearma de cara a la salida de Beto Casella: Quién se sumará al programa

Crece el rumor de negociación entre CFK y los Milei (Pacto de Olivos 2)