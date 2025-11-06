Diferencias: Chile despliega FF.AA. en frontera norte con blindaje del Congreso

La Operación Julio Argentino Roca fue el caso paradigmático. Ordenado por el ministro Luis Petri, más de 10.000 efectivos fueron asignados a la custodia de la frontera norte del país.

Al igual que en el caso chileno, el Gobierno argentino avanzó con los despliegues mencionados mediante decretos y órdenes ejecutivas. Sin embargo, y salvando las distancias legales entre ambos países, la Casa Rosada no se orientó a resolver las controversias legislativas que implica el uso de las Fuerzas Armadas en tareas referidas a la seguridad interna.

Esa falta de ejercicio en el Congreso no solo generó tensión con la oposición, donde se cuestionó la legalidad de los despliegues, sino también dentro del ámbito castrense, donde se levantaron críticas por la falta de seguridad jurídica ante las tareas asignadas. Con el temor de cruzar los límites constitucionales, muchos altos mandos cuestionaron la decisión de Petri y la falta de cintura legislativa para generar un marco más estable.

Ejército 3P.jpg Las Fuerzas Armadas de Argentina también están desplegadas.

En el Congreso piden más respuestas de Luis Petri

En ese marco y ante muchos otros cuestionamientos, la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados demandó la comparecencia del ministro Petri, quien abandonaría el cargo después del 10 de diciembre para asumir su nuevo rol como legislador. El pedido, ingresado a fines de octubre, fue encabezado por el presidente de la Comisión Ricardo López Murphy, quien entre las respuestas solicitadas pidió explicaciones referidas a las reglas de empeñamiento que afectan al personal militar, entre ellos el actualmente dispuesto en la frontera norte.

Si bien parece poco probable que Petri se asome al Congreso para hacer frente a los cuestionamientos cuando restan pocos días para su salida, la continuidad o no de las FF.AA. en la frontera norte dependerá de la estabilidad legal que el nuevo ministro le pueda brindar al ámbito castrense mediante gestiones legislativas

Para el Gobierno nacional, esa no sería la única gestión legal que debería cursar para tranquilidad de los militares. Están pendientes, además, la aprobación de las incursiones a ejercicios en el exterior y el ingreso de fuerzas extranjeras al país, todas sostenidas por los decretos presidenciales, permeables a ataques opositores.

Otras noticias de Urgente24

Lácteas: La quiebra (¿fraudulenta?) de la empresa de SanCor que puede afectar a La Suipachense

Fractura en la CGT: Se votó al nuevo triunvirato y UTA se baja en desacuerdo

Santilli digital, "un tuerto en el país de los ciegos": un mediador entre tantos combatientes

Bessent no quiere más pesos, se llevó el dinero del BCRA, ¿se activó el swap?