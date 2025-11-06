Patricia Bullrich ya está modo senadora: El particular mensaje que compartió en X

image

Quiénes integrarán el bloque de LLA liderado por la senadora Bullrich

La bancada libertaria quedará conformada por:

Bartolomé Abdala Ivana Arrascaeta Ezequiel Atauche Vilma Bedia Bruno Olivera Lucero Juan Carlos Pagotto Francisco Paoltroni Patricia Bullrich Agustín Monteverde Juan Cruz Godoy Joaquín Benegas Lynch Romina Almeida Nadia Márquez Pablo Cervi Lorena Villaverde Emilia Orozco Gonzalo Guzmán Coraita Agustín Coto Belén Monte de Oca Nadia Márquez

Una última sesión en medio de tensiones internas

Mientras avanza la reorganización del oficialismo en el Senado, la Cámara alta se prepara para lo que sería la última sesión ordinaria del año. La oposición quiere llevar al recinto un proyecto que obtuvo dictamen esta semana y que modifica la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia.

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, promueve que la sesión incluya también la designación del nuevo secretario administrativo, un cargo vacante desde la renuncia de Emilio Viramonte Olmos en junio. Antes, el puesto había sido ocupado por María Laura Izzo, quien dejó el lugar por desgaste y diferencias con decisiones internas vinculadas a despidos en la Cámara.

Pero la discusión no será sencilla. El jefe del bloque peronista, José Mayans, condiciona cualquier acuerdo a que Villarruel avance también en una negociación con Norberto Di Próspero, titular de la Asociación del Personal Legislativo (APL), que cuestiona los recortes de personal en el Senado.

Con una nueva conducción del bloque oficialista, tensiones sindicales y un recambio legislativo en puerta, el Senado ingresa en una etapa decisiva para definir cómo se ordenará el poder a partir de diciembre.

