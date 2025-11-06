A menos de un mes del inicio del nuevo período parlamentario, Patricia Bullrich ya se mueve como la futura jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado. La ministra de Seguridad —que dejará el cargo el 10 de diciembre para asumir su banca— se reunió en las últimas horas con quienes serán sus compañeros de bancada y comenzó a delinear el funcionamiento interno del espacio.
Patricia Bullrich ya está modo senadora: El particular mensaje que compartió en X
Patricia Bullrich se reunió con los senadores de La Libertad Avanza. Pasará de 7 a 20 senadores. La actual ministra compartió una foto en X.
Su llegada a ese lugar no sorprendió dentro del oficialismo. Desde hace semanas, dirigentes libertarios señalaban que Bullrich tenía “un rol natural de conducción” en el Senado, descartando así la posibilidad, alimentada por rumores, de que buscara la presidencia provisional de la Cámara. “La necesitamos para ordenar”, resumió una legisladora con peso propio en el armado.
La foto que publicó Patricia Bullrich que generó dudas
Tras la reunión, Bullrich publicó una imagen junto a la sigla de La Libertad Avanza y el número “21”, sugiriendo que ese sería el tamaño del bloque. Sin embargo, según la composición actual, la bancada contará con 20 integrantes.
El conteo incluye a los seis senadores libertarios que ya formaban parte del cuerpo, los 12 electos el 26 de octubre, el formoseño Francisco Paoltroni —que retorna al oficialismo— y la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, recientemente incorporada al espacio.
La confusión se habría generado por el caso de Silvana Lorena Schneider, la chaqueña electa por La Libertad Avanza pero en alianza con sectores radicales de su provincia. Como integra el oficialismo local radical, se sumará al bloque de la UCR y no al libertario.
Quiénes integrarán el bloque de LLA liderado por la senadora Bullrich
La bancada libertaria quedará conformada por:
- Bartolomé Abdala
- Ivana Arrascaeta
- Ezequiel Atauche
- Vilma Bedia
- Bruno Olivera Lucero
- Juan Carlos Pagotto
- Francisco Paoltroni
- Patricia Bullrich
- Agustín Monteverde
- Juan Cruz Godoy
- Joaquín Benegas Lynch
- Romina Almeida
- Nadia Márquez
- Pablo Cervi
- Lorena Villaverde
- Emilia Orozco
- Gonzalo Guzmán Coraita
- Agustín Coto
- Belén Monte de Oca
Una última sesión en medio de tensiones internas
Mientras avanza la reorganización del oficialismo en el Senado, la Cámara alta se prepara para lo que sería la última sesión ordinaria del año. La oposición quiere llevar al recinto un proyecto que obtuvo dictamen esta semana y que modifica la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia.
La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, promueve que la sesión incluya también la designación del nuevo secretario administrativo, un cargo vacante desde la renuncia de Emilio Viramonte Olmos en junio. Antes, el puesto había sido ocupado por María Laura Izzo, quien dejó el lugar por desgaste y diferencias con decisiones internas vinculadas a despidos en la Cámara.
Pero la discusión no será sencilla. El jefe del bloque peronista, José Mayans, condiciona cualquier acuerdo a que Villarruel avance también en una negociación con Norberto Di Próspero, titular de la Asociación del Personal Legislativo (APL), que cuestiona los recortes de personal en el Senado.
Con una nueva conducción del bloque oficialista, tensiones sindicales y un recambio legislativo en puerta, el Senado ingresa en una etapa decisiva para definir cómo se ordenará el poder a partir de diciembre.
