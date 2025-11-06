China puede entrar a la industria automotriz argentina vía Córdoba

Esa sociedad es la que se estaría cocinando entre la marca china Geely y la francesa Renault. Esta última a los 70 años en el país con su planta de Santa Isabel en Córdoba y recientemente cortó un joint venture que mantenía en esa instalación con la japonesa Nissan.

Entre Geely y Renault ya hay negocios confirmados en Brasil. Ambas empresas comunicaron hace pocos días el cruce de acciones en ese país, combinando operaciones y estableciendo otra marca que fabricará autos chinos en territorio brasileño.

En virtud de estos acuerdos, Geely adquiere oficialmente una participación del 26,4% en el capital de Renault do Brasil, del que Renault Group sigue siendo el accionista mayoritario y continúa consolidando la entidad en sus cuentas. Como accionista minoritario, Geely ahora se beneficia del acceso a los recursos industriales y comerciales de Renault do Brasil para acelerar su implantación en el principal mercado automovilístico de la región. El SUV eléctrico Geely EX5 se distribuye en el mercado brasileño a través de puntos de venta exclusivos de la marca operados por la red Renault, explicaron desde la marca francesa. En virtud de estos acuerdos, Geely adquiere oficialmente una participación del 26,4% en el capital de Renault do Brasil, del que Renault Group sigue siendo el accionista mayoritario y continúa consolidando la entidad en sus cuentas. Como accionista minoritario, Geely ahora se beneficia del acceso a los recursos industriales y comerciales de Renault do Brasil para acelerar su implantación en el principal mercado automovilístico de la región. El SUV eléctrico Geely EX5 se distribuye en el mercado brasileño a través de puntos de venta exclusivos de la marca operados por la red Renault, explicaron desde la marca francesa.

renault 4P.jpg Renault y su planta en Córdoba.

En Córdoba miran con atención

La sociedad de Renault y Geely en Brasil salpicaría las operaciones en Argentina sin demora. Con una fuerte influencia de la filial brasileña, la sede local de la automotriz francesa estudiaría un esquema similar ante el interés que el mercado argentino exhibió por los productos chinos, destacados por su relación precio-calidad.

En ese sentido, el periodista especializado Horacio Alonso advirtió recientemente la visita de directivos chinos a las instalaciones de Renault en Córdoba. Una señal muy evidente de que “algo se está cocinando”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/horacioalonso16/status/1986432396820881499&partner=&hide_thread=false Dato. Renault y Geely firmaron acuerdo para producir autos en Brasil, pero dsd hace meses se ven en Santa Isabel directivos chinos. Esta semana tmb estuvieron. Fuente confiable dice q son d Geely. Otra, dice q no puede hablar del tema. Misterio. Todo acáhttps://t.co/1pPTgUZQ0z pic.twitter.com/AyHpCVmqkU — horacio alonso (@horacioalonso16) November 6, 2025

El espacio dejado por Nissan en Santa Isabel sería del interés de Geely y de otras marcas que mantienen relaciones con la automotriz francesa, como Chery. Si bien Renault tiene proyectos nuevos para la planta cordobesa, como la pick up compacta Niagara, restaría lugar para comenzar con más trabajos que podrían ser ocupados por sus pares chinos.

Aunque el estado de los acontecimientos todavía se mantendría en potencial, los indicios de un desembarco industrial chino en Argentina son cada vez mayores. Algo que no supondrá desafíos menores teniendo en cuenta la relación geopolítica actual entre la Casa Rosada y la Casa Blanca, desde donde se empuja una limitación a la influencia del país asiático en la región.

Respecto a esto último, el Gobierno estadounidense admitió sus intenciones de frenar proyectos chinos en Sudamérica, aunque en especial aquellos con fines militares o estratégicos, como los energéticos. Eso no abarcaría (al menos no directamente) proyectos industriales como el que se plantea.

Autos importados 3P.jpg Por el momento son importaciones.

La actualidad de los autos chinos en Argentina

Bajo el esquema de importación extrazona, la llegada de autos chinos generó un impacto “cultural” y no tan métrico. Con una baja participación de mercado, las ventas todavía no representan una porción considerable aunque si se encuentran en crecimiento, lo que representa una etapa de exploración para el consumidor.

De enero a septiembre, las ventas cero kilómetro de autos chinos en Argentina apenas alcanzaron las 6.000 unidades. Con un indiscutible liderazgo de BAIC, la proporción es pequeña considerando las proyecciones de un mercado total de 600.000 coches.

Más noticias en Urgente24:

Javier Milei, en el FT: Su rechazo a dejar flotar libremente el peso y su "plan"

Devastador para Milei/Caputo: JPMorgan no ve necesarios los US$20.000 M para Argentina

Eduardo Feinmann reculó y se disculpó tras estallar al aire: "No me gusté"