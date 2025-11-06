Victoria Villarruel fue noticia este jueves (06/11) por sus respuestas con críticas a Javier Milei y Karina Milei en Instagram. Pero, llamativamente, nadie habla de lo que está sucediendo en el Senado, donde estalló una guerra con los empleados legislativos que amenazan con 'tomar' el recinto.
GUERRA DECLARADA
Empleados amenazan con 'tomar' el Senado: Acorralada, Victoria Villarruel denuncia
Estalló una guerra en el Senado, donde empleados legislativos amenazan con 'tomar' el recinto y Victoria Villarruel, acorralada, presentó denuncia. Qué pasó.
La Asociación de Empleados Legislativos (APL), con su titular Norberto Di Próspero a la cabeza, viene denunciando "maniobras espurias y violentas" por parte de la Directora de RRHH Alejandra Figini y la Directora de Auditoría María Eugenia Tasende, contra Mónica Nieto, Directora de Personal histórica del Senado, que además forma parte de la Comisión directiva del sindicato: "buscan forzar su renuncia bajo amedrentamientos y falsas imputaciones", dice un comunicado emitido el pasado 27/10.
Desde APL aseguran que estas conductas "no son nuevas" en el Senado, sino que "configuran un modus operandi destinado a generar miedo e incertidumbre para empujar a trabajadores a tomar decisiones contra su voluntad".
Figini y Tasende son dos funcionarias nombradas por Victoria Villarruel, y forman parte de las segundas líneas que usa la titular del Senado para supervisar la cámara. Cabe recordar que Villarruel tiene vacante la Secretaría administrativa de la Cámara Alta, ya que en junio pasado renunció Emilio Viramonte Olmos tras permanecer sólo un mes en el cargo. Y antes ya había renunciado a dicho puesto María Laura Izzo.
Cabe recordar que la vice de Milei llevó a muchas personas de su confianza al Senado, entre ellos, al general retirado y ex jefe de Inteligencia de César Milani, Claudio Gallardo, a quien designó como director de Seguridad del Senado. Justamente ayer Urgente24 contaba que hay mucho malestar con Gallardo, ya que dispuso que los senadores nuevos ingresen por la entrada para el público general (mostrando DNI), cuando históricamente lo han hecho por la misma puerta que el resto de los senadores.
Volviendo al conflicto con APL, el sindicato incluso amenazó con "tomar" el recinto si no cesan los maltratos al personal de carrera, según pudo saber Urgente24.
Por su parte, la Internacional de Servicios Públicos (ISP) le envió una carta a Victoria Villarruel repudiando la "persecución sindical, violencia institucional y acoso laboral" en el Senado argentino. Y la intimó a cesar estas acciones, bajo advertencia de recurrir a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para denunciar estos hechos.
Ante esta situación de conflicto, Victoria Villarruel contraatacó y presentó, mediante su abogado Jorge Martín Ferraro, una denuncia contra la Directora de Administración de Personal, Mónica Nieto, a quien acusa de "irregularidades" por "manejo ilegítimo en el otorgamiento de las comisiones de servicios" al personal del Senado, "por fuera de la normativa legal establecida".
La vicepresidenta y titular del Senado le adjudica a Nieto los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal), defraudación en perjuicio de la administración pública (art. 174 inc. del Código Penal) y peculado de trabajo o de servicios (Art. 261 2° párrafo del Código Penal).
Urgente24 accedió en exclusiva al texto de la denuncia:
Desde la oposición, algunos senadores creen que ante una posible impugnación, Villarruel contraatacó denunciando ante la Justicia, mostrando que llevó a cabo una investigación.
Pero esta batalla en el Senado entre Victoria Villarruel y los empleados legislativos promete más capítulos...
