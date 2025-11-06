Empleados amenazan con 'tomar' el Senado: Acorralada, Victoria Villarruel denuncia

comunicado APL

Volviendo al conflicto con APL, el sindicato incluso amenazó con "tomar" el recinto si no cesan los maltratos al personal de carrera, según pudo saber Urgente24.

Por su parte, la Internacional de Servicios Públicos (ISP) le envió una carta a Victoria Villarruel repudiando la "persecución sindical, violencia institucional y acoso laboral" en el Senado argentino. Y la intimó a cesar estas acciones, bajo advertencia de recurrir a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para denunciar estos hechos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/El_Pubertario/status/1985791490304491809&partner=&hide_thread=false Se le pudrió el Senado a Victoria Villarruel. Junto a su Directora de Recursos Humanos fue denunciada por amenazar a la histórica jefa de personal Mónica Nieto para que deje su cargo y acomodar a la hija de Maria Eugenia Tasende y ahijada de la vicepresidente. pic.twitter.com/lvP51FWY5D — El Pubertario (@El_Pubertario) November 4, 2025

Ante esta situación de conflicto, Victoria Villarruel contraatacó y presentó, mediante su abogado Jorge Martín Ferraro, una denuncia contra la Directora de Administración de Personal, Mónica Nieto, a quien acusa de "irregularidades" por "manejo ilegítimo en el otorgamiento de las comisiones de servicios" al personal del Senado, "por fuera de la normativa legal establecida".

La vicepresidenta y titular del Senado le adjudica a Nieto los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal), defraudación en perjuicio de la administración pública (art. 174 inc. del Código Penal) y peculado de trabajo o de servicios (Art. 261 2° párrafo del Código Penal).

Urgente24 accedió en exclusiva al texto de la denuncia:

image

Desde la oposición, algunos senadores creen que ante una posible impugnación, Villarruel contraatacó denunciando ante la Justicia, mostrando que llevó a cabo una investigación.

Pero esta batalla en el Senado entre Victoria Villarruel y los empleados legislativos promete más capítulos...

