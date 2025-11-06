Donald Trump se sale con las suyas: Ozempic bajará de precio

Esto hizo que el director de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid de EE. UU., Mehmet Oz, interviniera y aclarara que las negociaciones aún no habían finalizado.

Ahora, ya es un hecho. Y además, Medicare y Medicaid “finalmente cubrirán el costo de los medicamentos para bajar de peso para millones de pacientes que sufren de obesidad”, dijo Trump en rueda de prensa, detalla NBC News.

Estados Unidos: ¿Cuánto costarán los medicamentos para bajar de peso?

Ahora bien, este es exactamente el acuerdo al que llegó la administración Donald Trump, Eli Lilly y Novo Nordisk, según comunicado de la Casa Blanca:

Los precios de Ozempic y Wegovy bajarán de 1.000 y 1.350 dólares mensuales, respectivamente, a 350 dólares cuando se compren a través de TrumpRx .

El precio de Zepbound y Orforglipron, si se aprueba, bajará de 1.086 dólares al mes a un promedio de 346 dólares cuando se compren a través de TrumpRx .

En caso de que la FDA apruebe posteriormente la píldora Wegovy, o ciertos medicamentos similares “GLP-1” en la cartera de cada compañía destinados a ser tomados por vía oral en lugar de inyectados, la dosis inicial de esos medicamentos tendrá un precio de 150 dólares al mes a través de TrumpRx .

Novo Nordisk es fabricante de Ozempic y su equivalente para la pérdida de peso, Wegovy; mientras Eli Lilly, produce Mounjaro y su equivalente para adelgazar, Zepbound.

También para beneficiarios de Medicare y Medicaid

Asimismo, la Casa Blanca enfatizo que esta reducción de precios permitirá que Medicare y Medicaid cubran los medicamentos que ayudan a perder peso.

"Los precios de Medicare para Ozempic, Wegovy, Mounjaro y Zepbound serán de $245, menos de la mitad de los precios propuestos por la Administración Biden para dichos medicamentos. Los programas estatales de Medicaid también tendrán acceso a estos medicamentos a estos precios", destacaron.

"Estos bajos precios permitirán a Medicare cubrir Wegovy y Zepbound para pacientes con obesidad y comorbilidades relacionadas por primera vez", afirmaron.

Pero, no sólo se trata de los medicamentos para bajar de peso. Trump ya ha anunciado acuerdos de reducción de precios con Pfizer, AstraZeneca y otras compañías, como parte de la iniciativa de la "Nación Más Favorecida".

Acerca del acuerdo histórico, Financial Times (FT) indica que, "para Novo, el acuerdo con Trump llega en un momento crucial, ya que la compañía compite con Pfizer por la adquisición de la biotecnológica Metsera, que desarrolla tratamientos para la pérdida de peso".

