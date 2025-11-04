Este ejercicio para quitar el dolor de espalda seguro te interesa

Por ejemplo, en una revisión de 249 ensayos, los investigadores encontraron que "el ejercicio es probablemente eficaz para el tratamiento del dolor lumbar crónico en comparación con la ausencia de tratamiento, la atención habitual o el placebo". Fue publicado en Cochrane.

Ejercicio para calmar el dolor de espalda

Ahora, considerando que el dolor lumbar es una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial, es importante saber que existen ejercicios y estiramientos específicos que pueden ser útiles para sentirse mejor.

Stuart Taylor, fisioterapeuta, del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS), ha revelado un ejercicio que suele ayudar a las personas con dolor de espalda. Se trata del estiramiento de rodillas.

"Es bastante bueno como ejercicio de calentamiento porque introduce un movimiento agradable y suave a la columna vertebral", indica en un video publicado por el NHS.

Lo que tenemos que hacer es:

Colócate en posición a cuatro patas, con las rodillas debajo de las caderas y las manos debajo de los hombros. Esa es la posición inicial

Mantén las manos quietas, sin despegarlas del suelo, y mueve la pelvis lentamente hacia atrás doblando la columna hasta sentarte sobre tus talones

Cuando llegues a ese punto, baja la cabeza para que puedas estirar bien tu columna vertebral

Mantén la posición por algunos segundos

Luego, vuelve a la posición inicial mientras vas levantando la cabeza

Repite cinco veces, procurando que el movimiento sea agradable y relajado para aflojar un poco la espalda

yoga ejercicio espalda yanalya Aquí hay un estiramiento para tener una espalda más sana / Imagen de Yanalya en Freepik.

Ahora, si bien este ejercicio puede ayudar a aliviar el dolor de espalda, tenga en cuenta que si el dolor empeora, debe detenerse y consultar con un médico.

Otras maneras de aliviar el dolor de espalda

Aquí hay otros consejos para tener una espalda sana y sin dolencias:

Deja de fumar

Estírate por la mañana

Mantén una buena postura al estar sentado

Procura mantener un peso saludable

Nunca te inclines con la cintura

Coloca una almohada debajo de las rodillas al dormir bocabajo o entre las piernas cuando duermes de lado

Evita estar en una misma posición por mucho tiempo

Mantén la espalda recta y hombros atrás al estar de pie

Utiliza una silla con buen apoyo en la zona lumbar

