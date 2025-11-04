PASO A PASO
Este ejercicio para quitar el dolor de espalda seguro te interesa
Un fisioterapeuta revela un ejercicio fácil que puedes hacer para tener una espalda sana y sin dolor.
Pero, ¿Cómo quitar el dolor de espalda rápido? ¿Cómo curar el dolor lumbar de manera natural? ¿Qué debo hacer si tengo dolor de espalda?
Una de las cosas que se ha comprobado que, efectivamente, podría ayudar a reducir el dolor de espalda es algo que probablemente sea lo último en lo que piensan las personas cuando están adoloridas: ejercicio físico.
¿Cómo curar el dolor de espalda?
Lidiar con el dolor de espalda constante no es tarea fácil, pero los expertos coinciden en que la actividad física es clave para tener una espalda sana y sin dolor.
De acuerdo con la Clínica Mayo, "el ejercicio suele ayudar a aliviar el dolor de espalda y a prevenir futuras molestias". Hay algunas pruebas al respecto.
Por ejemplo, en una revisión de 249 ensayos, los investigadores encontraron que "el ejercicio es probablemente eficaz para el tratamiento del dolor lumbar crónico en comparación con la ausencia de tratamiento, la atención habitual o el placebo". Fue publicado en Cochrane.
Ejercicio para calmar el dolor de espalda
Ahora, considerando que el dolor lumbar es una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial, es importante saber que existen ejercicios y estiramientos específicos que pueden ser útiles para sentirse mejor.
Stuart Taylor, fisioterapeuta, del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS), ha revelado un ejercicio que suele ayudar a las personas con dolor de espalda. Se trata del estiramiento de rodillas.
"Es bastante bueno como ejercicio de calentamiento porque introduce un movimiento agradable y suave a la columna vertebral", indica en un video publicado por el NHS.
Lo que tenemos que hacer es:
- Colócate en posición a cuatro patas, con las rodillas debajo de las caderas y las manos debajo de los hombros. Esa es la posición inicial
- Mantén las manos quietas, sin despegarlas del suelo, y mueve la pelvis lentamente hacia atrás doblando la columna hasta sentarte sobre tus talones
- Cuando llegues a ese punto, baja la cabeza para que puedas estirar bien tu columna vertebral
- Mantén la posición por algunos segundos
- Luego, vuelve a la posición inicial mientras vas levantando la cabeza
- Repite cinco veces, procurando que el movimiento sea agradable y relajado para aflojar un poco la espalda
Ahora, si bien este ejercicio puede ayudar a aliviar el dolor de espalda, tenga en cuenta que si el dolor empeora, debe detenerse y consultar con un médico.
Otras maneras de aliviar el dolor de espalda
Aquí hay otros consejos para tener una espalda sana y sin dolencias:
- Deja de fumar
- Estírate por la mañana
- Mantén una buena postura al estar sentado
- Procura mantener un peso saludable
- Nunca te inclines con la cintura
- Coloca una almohada debajo de las rodillas al dormir bocabajo o entre las piernas cuando duermes de lado
- Evita estar en una misma posición por mucho tiempo
- Mantén la espalda recta y hombros atrás al estar de pie
- Utiliza una silla con buen apoyo en la zona lumbar
----------
Más noticias en Urgente24
¿Te gusta el queso? Descubren un beneficio oculto para el cerebro
Pocos saben que esta fruta contiene proteínas, desinflama y reduce la presión arterial
Esta prueba casera puede predecir tu longevidad: Hazla en pocos minutos
La planta que te ayuda en la menopausia, alivia los sofocos y combate la depresión